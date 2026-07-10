Aaj ka Meen Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. दिनभर ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा. समय पर ऑर्डर पूरे करने और बेहतरीन कार्यशैली के कारण विदेशी व्यापारिक साझेदारों का भरोसा और मजबूत होगा. नई अंतरराष्ट्रीय डील्स फाइनल होने की संभावना है. धृति और शूल योग के प्रभाव से कारोबार में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हो सकती है. नई तकनीक को अपनाने से कारोबार की कार्यक्षमता बढ़ेगी और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. व्यापार विस्तार और नए ग्राहकों के जुड़ने के भी प्रबल योग बन रहे हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी मेहनत, रचनात्मक सोच और कार्य के प्रति समर्पण को देखते हुए विशेष प्रोत्साहन, इंसेंटिव या प्रमोशन मिलने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे कठिन प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को किसी बड़ी संस्था या विभाग की ओर से सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन बेहद लाभदायक रहेगा. धन संचय के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आय में वृद्धि के संकेत हैं. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलेगा तथा पुराने निवेश भी लाभ दे सकते हैं. यदि नई निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना भी लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भी दिन शुभ संकेत दे रहा है. खिलाड़ियों को अपने निरंतर अभ्यास और अनुशासन का अच्छा फल मिल सकता है तथा किसी प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने के योग बन रहे हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू.

अशुभ अंक: 1.

उपाय:

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल या धार्मिक पुस्तक का दान करें. इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, करियर में उन्नति होगी और व्यापार में सफलता के नए मार्ग खुलेंगे.

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