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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडललिता गौतम हत्याकांड के बीच मायावती का बड़ा बयान, BSP चीफ ने कहा- सड़कों पर मत उतरिए

ललिता गौतम हत्याकांड के बीच मायावती का बड़ा बयान, BSP चीफ ने कहा- सड़कों पर मत उतरिए

UP News: बसपा चीफ ने कहा कि कई दल लोगों को भड़काकर उन्हें गुमराह करते है हिंसा और सड़क जाम जैसा काम करते है. उनके मुख्य फिर घटनास्थल जाते है जिससे न्याय नहीं मिलता

Written By : विवेक राय |  Updated at : 10 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. बसपा चीफ मायावती ने कहा कि व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा देश के करोड़ों दलितों के पूज्य बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने सदा काम किया, कानूनी अधिकार के लिए वो किसी के सामने नहीं झुके. कांशीराम जी ने बसपा का गठन किया ताकि किसी भी दलित के ऊपर अन्याय हो तो उसकी लड़ाई लड़ी जा सके, अदालत में मामला जाता है तो उसका निस्तारण होता है मेरठ आदि की तरह सड़कों पर नहीं उतरना है. 

बसपा चीफ ने कहा कि कई दल लोगों को भड़काकर उन्हें गुमराह करते है हिंसा और सड़क जाम जैसा काम करते है. उनके मुख्य फिर घटनास्थल जाते है जिससे न्याय नहीं मिलता. सभी समस्या का हल बाबा साहब ने दिया है और इसके लिए बसपा सदा प्रयासरत है, ऐसे दलों से सभी वर्गों के लोगों को सतर्क रहना है. यहीं मेरी सलाह और सभी से पुरजोर अपील भी है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

Published at : 10 Jul 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
MAYAWATI BSP UP NEWS
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