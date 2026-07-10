Aaj Ka Rashifal, 10 July 2026: आज शुक्रवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 08:18:49 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन वर्ष के सबसे पुण्यदायी दिनों में से एक है क्योंकि आज योगिनी एकादशी है.

योगिनी एकादशी 2026, पूजा का शुभ मुहूर्त

आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं. इस एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है, पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत का फल 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है. इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

आज एक महत्वपूर्ण बात: सुबह 08:18:49 तक भद्रा (विष्टि करण) रहेगी. भद्रा में पूजा और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं. इसलिए आज एकादशी की पूजा और व्रत का शुभारंभ भद्रा समाप्ति के बाद , सुबह 08:20 बजे से करें.

योगिनी एकादशी पूजा का शुभ समय: सुबह 08:20 से 10:40 बजे तक (भद्रा के बाद, राहु काल 10:41 से पहले) , यह आज की सर्वश्रेष्ठ पूजा का समय है. दूसरी शुभ समय दोपहर 12:25 से 14:06 बजे तक रहेगा.

पारण (व्रत खोलने का समय): कल 11 जुलाई 2026 को द्वादशी तिथि में सुबह सूर्योदय के बाद पारण करें.

चंद्रमा आज भी मेष राशि में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. शुक्रवार होने से शुक्र देव का विशेष प्रभाव प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि के क्षेत्र में विशेष अनुकूलता लाएगा. आज भरणी नक्षत्र दोपहर 13:16:06 तक रहेगा जो शुक्र का नक्षत्र है, शुक्रवार और शुक्र के नक्षत्र का यह दुर्लभ संयोग आज के दिन को और अधिक शुभ बनाता है.

आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:38 से 12:54:12) और राहु काल (10:41:09 से 12:25:20) overlap कर रहे हैं, इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा.

आज का पंचांग, 10 जुलाई 2026

तिथि - दशमी (08:18:49 तक), फिर एकादशी (29:25:08 तक)

नक्षत्र - भरणी (13:16:06 तक), फिर कृत्तिका

योग - धृति (07:14:21 तक), फिर शूल

करण - विष्टि/भद्रा (08:18:49 तक), फिर बव

पक्ष - कृष्ण

वार - शुक्रवार

चंद्र राशि - मेष (उच्च)

सूर्योदय - 05:30:16

सूर्यास्त - 19:22:17

भद्रा - 08:18:49 तक

राहु काल - 10:41:09 से 12:25:20

अभिजीत मुहूर्त - 11:58:38 से 12:54:12 (राहु काल में)

यमगण्ड - 15:54:26 से 17:38:34

दुष्टमुहूर्त - 08:21:48 से 09:17:24

कंटक - 14:06:27 से 15:02:03

दिशाशूल - पश्चिम

चंद्रबल - मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ

योगिनी एकादशी 2026, संपूर्ण व्रत विधि और महत्व

योगिनी एकादशी का महत्व: पद्म पुराण में भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि इस एकादशी का व्रत 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायी है. इस व्रत से कुष्ठ रोग सहित सभी पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है.

व्रत विधि

सुबह 08:20 बजे (भद्रा के बाद) स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें.

तुलसी दल, पीले पुष्प, केला और पंचामृत से अभिषेक करें.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ विष्णवे नमः' का जाप करें.

एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें.

निर्जला या फलाहार व्रत रखें.

दीपदान करें और रात को जागरण करें.

मेष राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष और पुण्यदायी है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि , मेष , में उच्च स्थिति में है और शुक्रवार को शुक्र देव का विशेष प्रभाव भी बना रहेगा. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में भरणी नक्षत्र में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. मेष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, लग्न में उच्च चंद्रमा का गोचर आपके लिए वर्ष का सर्वोत्तम ज्योतिषीय संयोग है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज शुक्रवार होने से शुक्र देव का प्रभाव आपकी राशि के लिए भी विशेष है. आज भरणी नक्षत्र, जो शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्रवार का यह दुर्लभ संयोग आपके व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण और सौंदर्य बोध लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए असाधारण उपलब्धि का है. लग्न में उच्च चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला, फैशन, डिजाइन और मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए ऐतिहासिक अवसर ला सकता है.

आज भद्रा समाप्ति (08:19) के बाद दुष्टमुहूर्त (08:21 से 09:17) का ध्यान रखें. राहु काल (10:41 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 12:25 से 14:06 बजे के बीच का समय आज का सर्वश्रेष्ठ करियर अवसर है. यमगण्ड (15:54 से 17:38) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र का संयोग सौंदर्य, फैशन, कला और मनोरंजन से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है. लग्न में उच्च चंद्रमा व्यावसायिक व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली बनाएगा. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र देव का संयोग फैशन, ब्यूटी, FMCG और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25), यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग प्रेम जीवन में असाधारण मधुरता और आकर्षण लाएगा. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में उच्च चंद्रमा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर रखेगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को असाधारण शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 9, 6 - लकी कलर: केसरिया, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 (भद्रा समाप्ति) के बाद स्नान करके भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, केला और पंचामृत अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

वृषभ राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन योगिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु की आराधना और शुक्रवार को लग्नेश शुक्र देव की विशेष कृपा का दुर्लभ संयोग है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है, लेकिन उच्च चंद्रमा और शुक्रवार को लग्नेश शुक्र की विशेष कृपा आज आपके जीवन में एक असाधारण पुण्य और आध्यात्मिक दिन बनाती है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल असाधारण ऊर्जा देगा. शुक्रवार को वृषभ के लग्नेश शुक्र का दिन, यह आपके लिए वर्ष का सबसे शुभ दिनों में से एक बनाता है. आज भरणी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, और शुक्रवार का यह दुर्लभ संयोग आपके लग्नेश शुक्र को दोहरा बल देता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में रणनीतिक कार्य और शुक्र की कृपा से रचनात्मक उत्कर्ष का है. द्वादश चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक हो सकता है लेकिन लग्न के मंगल की ऊर्जा और लग्नेश शुक्र का विशेष आशीर्वाद आज हर चुनौती को पार करने में सक्षम बनाएगा. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच (दुष्टमुहूर्त और राहु काल से पहले) शुभ कार्य प्रारंभ करें. राहु काल (10:41 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सौंदर्य, फैशन, कला और मनोरंजन से जुड़े व्यापार में शुक्र देव की विशेष कृपा का है. शुक्रवार और भरणी नक्षत्र का संयोग इन क्षेत्रों के लिए अत्यंत शुभ है. भद्रा (08:19 तक) के बाद और राहु काल (10:41 से 12:25) से पहले कोई व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्रवार के लग्नेश शुक्र की विशेष कृपा से अत्यंत रोमांटिक और मधुर है. शुक्र के नक्षत्र भरणी में आज जीवनसाथी को कोई विशेष उपहार देना विशेष फलदायी है. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा दाम्पत्य जीवन में असाधारण सुख लाएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी. शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 6, 2 - लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद कमल, इत्र और मिश्री अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

मिथुन राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में उच्च चंद्रमा से आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में नई समृद्धि का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि के लग्न भाव में सूर्य देव विराजमान हैं. शुक्रवार को शुक्र देव, मिथुन के चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव घरेलू सुख और लाभ में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और नई सफलताओं का है. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में मान,सम्मान को शिखर पर ले जाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला, डिजाइन, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए विशेष अवसर ला सकता है.

भरणी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, का यह संयोग संचार और रचनात्मक कार्यों के लिए भी शुभ है. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का है. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा व्यापार में आर्थिक उछाल के संकेत दे रहा है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र का संयोग सौंदर्य, फैशन और मनोरंजन व्यापार के लिए विशेष शुभ है. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग फैशन, ब्यूटी, FMCG और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों का सहयोग और परिवार में आनंद का है. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा सामाजिक जीवन में असाधारण ऊर्जा लाएगा. शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा और योगिनी एकादशी का व्रत परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश भाव में उच्च चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 5, 6 - लकी कलर: हल्का हरा, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

कर्क राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में उच्च चंद्रमा से करियर में असाधारण शिखर प्रदर्शन और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक आर्थिक लाभ के द्वार खोलेगा. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए आज उच्च राशि में होना वर्ष का सर्वोत्तम संयोग है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके करियर में ऐतिहासिक उपलब्धि का है. दशम भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव करियर में आकर्षण और सौंदर्यबोध बढ़ाएगा.

भरणी नक्षत्र में कार्य की शोभा और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम भाव में उच्च चंद्रमा बाजार में साख को शिखर पर ले जाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव सौंदर्य, फैशन और मनोरंजन व्यापार में विशेष सफलता दिलाएगा. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव में उच्च चंद्रमा और लाभ भाव मंगल का संयोग रियल्टी, हेल्थकेयर, फैशन और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सम्मान में वृद्धि का है. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से दाम्पत्य जीवन में असाधारण सुख और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. दशम भाव में उच्च चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 6 - लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और केला अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

सिंह राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में उच्च चंद्रमा से भाग्योदय और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में असाधारण सुख और समृद्धि का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव, यह दोनों मिलकर आज आपके भाग्य और समृद्धि को असाधारण रूप से जागृत करेंगे.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा लाएगा. सिंह के लग्नेश सूर्य और शुक्रवार के शुक्र का यह संयोग , सूर्य और शुक्र दोनों का एक साथ प्रभाव, आपके जीवन में एक असाधारण संतुलन और सौंदर्य लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग और शुक्र की रचनात्मक ऊर्जा से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम भाव में उच्च चंद्रमा के प्रभाव से किसी वरिष्ठ या मार्गदर्शक का विशेष सहयोग मिल सकता है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला, डिजाइन और मनोरंजन क्षेत्र में असाधारण सफलता दिलाएगा.

दशम मंगल की ऊर्जा करियर में साहसी कदम उठाने का बल देगी. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के अप्रत्याशित सहयोग से नए व्यावसायिक क्षितिज खोलने का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र का संयोग सौंदर्य, फैशन और कला व्यापार में असाधारण सफलता का संकेत देता है. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव में उच्च चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग एडटेक, फैशन, रियल्टी और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाग्य और शुक्र की कृपा से अत्यंत सुखद और रोमांटिक है. आज योगिनी एकादशी पर परिवार के साथ मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें , इससे परिवार में असाधारण सुख, प्रेम और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का है. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी. शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करने से मानसिक सुख मिलेगा.

लकी नंबर: 1, 6 - लकी कलर: सुनहरा, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

कन्या राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में उच्च चंद्रमा से गहन परिवर्तन और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन की बाधाओं से मुक्ति का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन उच्च चंद्रमा अष्टम की कठिनाइयों को भी धैर्य और बुद्धि से पार करने की शक्ति देता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. नवम मंगल भाग्य का सहयोग दिलाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव, कन्या राशि के लिए द्वितीय और नवम भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव धन और भाग्य में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और रणनीतिक सोच का है. अष्टम भाव में उच्च चंद्रमा , अष्टम की चुनौतियां हैं लेकिन उच्च होने से इनसे निपटने की असाधारण मानसिक शक्ति है. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक मिल सकता है.

शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव धन और भाग्य में सहायक होगा. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने और नवम मंगल के भाग्य सहयोग से अचानक व्यावसायिक लाभ का है. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से धन और सौंदर्य से जुड़े व्यापार में सफलता मिलेगी. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम में उच्च चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक धैर्य का है. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से परिवार की बाधाएं दूर होंगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज उच्च चंद्रमा की शक्ति से मानसिक स्थिरता बनेगी. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी. शुक्रवार को सफेद या मीठी वस्तुओं का सेवन करें.

लकी नंबर: 3, 6 - लकी कलर: हल्का हरा, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद गुलाब और इत्र अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

तुला राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा से साझेदारी में असाधारण सफलता और शुक्रवार को लग्नेश शुक्र देव की विशेष कृपा का दुर्लभ संयोग है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. शुक्रवार को आपके लग्नेश शुक्र देव का दिन है, सप्तम में उच्च चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र भरणी में चंद्रमा और शुक्रवार का यह दुर्लभ त्रिवेणी संयोग आज तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन बना रहा है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी, टीम वर्क और शुक्र देव की रचनात्मक ऊर्जा का है. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ संबंधों को असाधारण रूप से मधुर बनाएगा. शुक्रवार को लग्नेश शुक्र की विशेष कृपा से कला, डिजाइन, फैशन और मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए ऐतिहासिक अवसर आ सकता है.

भरणी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, का यह अनूठा संयोग आपकी कार्यशैली में असाधारण शोभा और प्रभाव लाएगा. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में असाधारण सफलता और सौंदर्य, फैशन और कला से जुड़े व्यापार में शुक्र देव की विशेष कृपा का है. लग्नेश शुक्र के दिन, शुक्रवार , पर यह व्यापार विशेष रूप से फलदायी है. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा और लग्नेश शुक्र का संयोग फैशन, ब्यूटी, FMCG और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम भाव में उच्च चंद्रमा, शुक्रवार के लग्नेश शुक्र और योगिनी एकादशी का त्रिवेणी संयोग जीवनसाथी के साथ प्रेम, विश्वास और मधुरता को असाधारण गहराई देगा.

आज जीवनसाथी को कोई विशेष उपहार दें. योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से दाम्पत्य जीवन में असाधारण सुख और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और शोभायुक्त रहेगा. सप्तम में उच्च चंद्रमा मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर रखेगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन को असाधारण शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 6 - लकी कलर: क्रीम, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी को सफेद कमल, गुलाब जल, इत्र और मिश्री अर्पित करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

वृश्चिक राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में उच्च चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में असाधारण विजय और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में नई समृद्धि का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा लाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव, वृश्चिक के लिए सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी , का प्रभाव साझेदारी और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर असाधारण विजय का है. षष्ठ भाव में उच्च चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को पूरी तरह शांत करेगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव साझेदारी और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा.

भरणी नक्षत्र में आपकी कार्यशैली में शोभा और प्रभाव रहेगा. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और शुक्र देव की कृपा से सौंदर्य, फैशन और कला व्यापार में असाधारण सफलता का है. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग हेल्थकेयर, फैशन, ब्यूटी और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्र देव की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. षष्ठ भाव में उच्च चंद्रमा पारिवारिक स्वास्थ्य और घरेलू व्यवस्था में सुधार लाएगा. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से परिवार में सुख और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से असाधारण राहत का है. षष्ठ भाव में उच्च चंद्रमा स्वास्थ्य में असाधारण सुधार लाएगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 6 - लकी कलर: गहरा लाल, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और इत्र अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

धनु राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में उच्च चंद्रमा से रचनात्मकता में असाधारण उत्कर्ष और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में नई मधुरता का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में उच्च चंद्रमा रचनात्मकता, बुद्धि और प्रेम के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में धनु शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव, धनु के लिए षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी , का प्रभाव प्रतिस्पर्धा और लाभ में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक उत्कर्ष का है. पंचम भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग कला, संगीत, लेखन और डिजाइन में असाधारण सफलता दिलाएगा. षष्ठ मंगल से विरोधी तत्व शांत रहेंगे.

सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और सौंदर्य से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से लाभ और फैशन से जुड़े व्यापार में असाधारण अवसर आ सकते हैं. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग फैशन, ब्यूटी और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पंचम उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से परिवार में सुख आएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 6 - लकी कलर: पीला, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और केला अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

मकर राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा से घरेलू सुख में असाधारण वृद्धि और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में सौंदर्य और समृद्धि का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता को नई धार देगा. शुक्रवार को शुक्र देव, मकर के लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव रचनात्मकता और करियर में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घर से काम करने वाले जातकों के लिए विशेष ऊर्जा का है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को अनुकूल बनाता है.

पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा और शुक्रवार के शुक्र देव की कृपा से रचनात्मक और करियर संबंधी कार्यों में असाधारण सफलता मिलेगी. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट, रचनात्मक और सौंदर्य से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से करियर और रचनात्मकता से जुड़े व्यापार में अचानक बड़ा अवसर आ सकता है. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा और पंचम मंगल का संयोग रियल एस्टेट, फैशन, ब्यूटी और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा परिवार में असाधारण सुख, शांति और माता का विशेष प्रेम लाएगा. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से घर में असाधारण सुख और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. चतुर्थ भाव में उच्च चंद्रमा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को उच्चतम स्तर पर ले जाएगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 6 - लकी कलर: गहरा नीला, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. माता का आशीर्वाद लें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

कुंभ राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा से साहस, पराक्रम और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में सौंदर्य और समृद्धि का दुर्लभ संयोग है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल को असाधारण रूप से अनुकूल बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में ऊर्जा लाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव, कुंभ के लिए चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव घरेलू सुख और भाग्य में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, पराक्रम और रचनात्मक संचार का है. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग आपकी अभिव्यक्ति और प्रेजेंटेशन को असाधारण रूप से प्रभावशाली और आकर्षक बनाएगा.

चतुर्थ मंगल की ऊर्जा घर से काम करने वाले जातकों के लिए विशेष लाभदायक है. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग, संचार और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से भाग्य और घरेलू सुख से जुड़े व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग रियल एस्टेट, फैशन, FMCG और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई,बहनों का सहयोग और शुक्र देव की कृपा से जीवनसाथी के साथ असाधारण मधुरता का है. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से परिवार में सुख और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और साहसी रहेगा. तृतीय भाव में उच्च चंद्रमा शारीरिक शक्ति और मानसिक साहस को बढ़ाएगा. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 6 - लकी कलर: नीला, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 के बाद माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, इत्र और मिश्री अर्पित करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें. 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें.

मीन राशिफल, 10 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा से धन और वाणी में असाधारण शक्ति और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में नई समृद्धि का है. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी (08:18 के बाद) है.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा का यह दुर्लभ संयोग आज मीन राशि के जातकों के लिए धन, वाणी और कुटुंब सुख, तीनों क्षेत्रों में असाधारण शुभता लेकर आया है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति और शुक्रवार के शुक्र देव, दोनों का एक साथ प्रभाव.

शुक्रवार को शुक्र देव, मीन के लिए तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी , का प्रभाव साहस और गहन परिवर्तन में सहायक होगा. आज भरणी नक्षत्र, जो शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्रवार का यह दुर्लभ संयोग मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से धन और वाणी में उत्कर्ष लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा आपकी वाणी, अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व को असाधारण रूप से प्रभावशाली और आकर्षक बनाएगा. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात, हर प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. शुक्रवार को शुक्र देव और भरणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग कला, संगीत, फैशन, डिजाइन और मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए ऐतिहासिक अवसर ला सकता है. सुबह 09:20 से 10:40 के बीच और दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन, वाणी और व्यावसायिक प्रतिभा तीनों के शिखर का दिन है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा व्यापार में धन की असाधारण वृद्धि के संकेत दे रहा है. शुक्रवार को शुक्र देव और भरणी नक्षत्र का संयोग सौंदर्य, फैशन, कला और मनोरंजन से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता लाएगा. तृतीय मंगल से दूर,दराज के व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच नई डील फाइनल करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा, तृतीय मंगल और शुक्रवार के शुक्र का संयोग फैशन, ब्यूटी, FMCG, मीडिया और लॉन्ग,टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (10:41 से 12:25) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच लॉन्ग,टर्म निवेश के सर्वश्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद, रोमांटिक और धन,समृद्धि से भरा है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा कुटुंब और परिवार में असाधारण सुख, प्रेम और मधुरता लाएगा. जीवनसाथी के साथ आज वाणी का प्रभाव विशेष रूप से आकर्षक और मधुर रहेगा.

शुक्रवार को शुक्र देव और भरणी नक्षत्र का संयोग , यह दोनों प्रेम और सौंदर्य के सर्वोच्च संयोग हैं, जीवनसाथी को आज कोई विशेष और सुंदर उपहार दें. आज योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से परिवार में असाधारण सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा, तृतीय मंगल और शुक्रवार के शुक्र देव, यह तीनों मिलकर आपके शरीर, मन और वाणी को असाधारण शक्ति, सौंदर्य और ऊर्जा से भर देंगे. योगिनी एकादशी का व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को असाधारण शुद्धि और पुण्य मिलेगा.

लकी नंबर: 1, 6 - लकी कलर: हल्का पीला, गुलाबी

अचूक उपाय: सुबह 08:20 (भद्रा समाप्ति) के बाद सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, केला और पंचामृत अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद कमल, गुलाब जल, इत्र और मिश्री अर्पित करें. योगिनी एकादशी का व्रत रखें और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करें.

दोपहर 12:25 से 14:06 के बीच किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, केले, सफेद मिठाई या चावल का दान करें. कल 11 जुलाई को सुबह सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में पारण करें , यह व्रत का पूर्ण और शुभ समापन होगा. इससे आपके जीवन में भगवान विष्णु की असीम कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और योगिनी एकादशी का अपार पुण्य एक साथ प्राप्त होगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 10 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 10 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज दशमी तिथि सुबह 08:18:49 तक है, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी जो कल सुबह 05:25 बजे तक रहेगी.

Q: योगिनी एकादशी 2026 में कब है?

योगिनी एकादशी आज 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को है. यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है.

Q: योगिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

आज भद्रा सुबह 08:18:49 तक है. भद्रा समाप्ति के बाद पूजा करें. आज पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 08:20 से 10:40 बजे तक है. दूसरी अवसर: दोपहर 12:25 से 14:06 बजे तक.

Q: योगिनी एकादशी का महत्व क्या है?

पद्म पुराण के अनुसार, योगिनी एकादशी का व्रत 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य देता है. इस व्रत से कुष्ठ रोग सहित समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Q: योगिनी एकादशी व्रत पारण कब करें?

कल 11 जुलाई 2026 को सुबह सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में पारण करें.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. शुक्रवार होने से वृषभ और तुला राशि के जातकों पर लग्नेश शुक्र की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल सुबह 10:41:09 से दोपहर 12:25:20 तक रहेगा.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

नहीं. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:38 से 12:54:12) राहु काल (10:41:09 से 12:25:20) के साथ overlap कर रहा है. आज का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 08:20 से 10:40 बजे (योगिनी एकादशी पूजा के लिए) और दोपहर 12:25 से 14:06 बजे (व्यावसायिक निर्णयों के लिए) है.

Q: 10 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

यह भी पढ़ें- Yogini Ekadashi Vrat Parana: 10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.