स्नान दान के लिए मकर संक्रांति को बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है. जानें कब और कितने बजे किया जाएगा स्नान और दान के लिए क्या रहेगा पुण्यकाल. मकर संक्रांति का दान पुण्यकाल में ही करना उत्तम होता है. इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी, गर्म वस्त्र, तिल, गुड़ जैसी चीजों का दान किया जाता है.