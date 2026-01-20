हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, 1445 जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती शुरू

बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के 1445 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. आइए जानते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं.  

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Jan 2026 09:05 AM (IST)
सरकारी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के खाली पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं.

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद यानी BCECEB की ओर से यह भर्ती निकाली गई है. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2026 तय की गई है. विभाग ने साफ कहा है कि अंतिम तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत कुल 1445 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें से 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इससे महिला डॉक्टरों को भी बड़ी संख्या में मौका मिलने की उम्मीद है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास MBBS की डिग्री हो. यह डिग्री राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है.

उम्र सीमा

भर्ती के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है. अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 37 साल रखी गई है. महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 40 साल है. पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है. दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है. उम्र की गणना 7 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी.

चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. पहले शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन होगा.

कितना मिलेगा वेतन?

जिन उम्मीदवारों का चयन जूनियर रेजिडेंट पद के लिए होगा, उन्हें हर महीने 65 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा. यह वेतन नए डॉक्टरों के लिए एक अच्छा पैकेज माना जा रहा है. भर्ती का कार्यकाल यानी टेन्योर एक साल का होगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  1. सबसे पहले bceceboard.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  2. होम पेज पर Online Application Forms के विकल्प पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद Online Portal of Junior Resident under Health Dept लिंक खोलें.
  4. मांगी गई जानकारी भरकर पहले पंजीकरण करें.
  5. पंजीकरण के बाद लॉगिन कर बाकी जानकारी भरें.
  6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  7. तय आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
  8. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सेव रखें.

Published at : 20 Jan 2026 09:05 AM (IST)
