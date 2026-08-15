लाल किले पर भीड़ के बीच गए PM मोदी, छात्रों से मिलाया हाथ
देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया. इस दौरान वो भीड़ में जाकर बच्चों से भी मिले.
देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया. लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन पूरा करने के बाद पीएम मोदी भीड़ के बीच जाकर बच्चों से मिले. इस दौरान काफी भीड़ नजर आई.
VIDEO | PM Modi (@narendramodi) waves to and shakes hands with youth gathered at the Red Fort before leaving the venue.— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026
(Source: Narendra Modi YT)#IndependenceDay
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/9ba18wiibs
पीएम मोदी ने लाल किले के परिसर में बैठे एनसीसी कैडेट्स के बीच जाकर उनसे हाथ मिलाया. इस दौरान कुर्सी पर बैठे बच्चे काफी खुश नजर आए. पीएम मोदी ने बारी-बारी से बच्चों से हाथ मिलाया. इस दौरान बच्चों में काफी जोश दिखा.