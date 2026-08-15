आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?

स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyआज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?

आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?

Hockey World Cup 2026 India: आज से बेल्जियम और नीदरलैंड्स की मेजबानी में हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. आज टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

बेल्जियम और नीदरलैंड्स की मेजबानी में आज से हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो रही है. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीम भाग ले रही हैं, जिनमें से 8 टीम आज एक्शन में दिखेंगी. आज भारतीय टीम वेल्स के खिलाफ मैच से अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी. भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया जीत अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

आज खेले जाएंगे 4 मैच

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में आज कुल चार मुकाबले खेले जाएंगे. ग्रुप डी के मैच में भारत का सामना वेल्स से होगा, जबकि पाकिस्तान की टक्कर इंग्लैंड से होगी. बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में रखा गया है. इसके अलावा ग्रुप बी के मैच में मेजबान बेल्जियम का सामना फ्रांस के साथ, वहीं जर्मनी की टक्कर मलेशिया से होगी.

  • भारत बनाम वेल्स (ग्रुप डी)
  • इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (ग्रुप डी)
  • बेल्जियम बनाम फ्रांस (ग्रुप बी)
  • जर्मनी बनाम मलेशिया (ग्रुप बी)

कब और कहां देखें लाइव मैच?

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को जियो हॉटस्टार एप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. टीवी पर लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो इसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. टीवी के दर्शक डीडी स्पोर्ट्स पर भी लाइव हॉकी मैच का लुत्फ उठाया सकते हैं.

भारत और वेल्स का वर्ल्ड कप मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा.

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर स्टार बल्लेबाज

भारत का वर्ल्ड कप शेड्यूल

भारत आज वेल्स के साथ अपना पहला मैच खेलेगा. ग्रुप डी में उसका दूसरा मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड के साथ और आखिरी ग्रुप मुकाबले में उसे 19 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ना है.

  • 15 अगस्त - भारत बनाम वेल्स
  • 17 अगस्त - भारत बनाम इंग्लैंड
  • 19 अगस्त - भारत बनाम पाकिस्तान

भारत 51 साल से नहीं बना चैंपियन

भारत अब तक सिर्फ एक बार हॉकी के खेल में विश्व चैंपियन बना है. टीम इंडिया की यह ऐतिहासिक जीत 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में आई थी. उसके बाद भारत चैंपियन बनना तो दूर कभी टॉप-4 में भी फिनिश नहीं कर पाया है. यहां तक कि 2010, 2018 और 2023 का वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में ही खेला गया था, लेकिन अपने घरेलू फैंस के सामने भी टीम इंडिया इतिहास नहीं रच पाई. 

टीम इंडिया ने 1975 का वर्ल्ड कप जीतने से पहले 1973 का फाइनल भी खेला था, लेकिन वहां उसे नीदरलैंड्स के हाथों पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हार मिली थी. भारत ने अब तक सिर्फ 2 फाइनल खेले हैं, जबकि पाकिस्तान 4 बार का चैंपियन है और उसने कुल 6 बार फाइनल खेला है.

यह भी पढ़ें:

फाइनल में पहुंची संजीव गोयनका की टीम, एलिमिनेटर में सनराइजर्स को हराया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Hockey World Cup India Hockey Team Hockey World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Hockey
आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
Hockey
Exclusive: पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने बताए भारत के चांस, बोलीं- कंसिस्टेंसी रखी तो टीम करेगी अच्छा प्रदर्शन
Exclusive: पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने बताए भारत के चांस, बोलीं- कंसिस्टेंसी रखी तो टीम करेगी अच्छा प्रदर्शन
Hockey
'पाक से कोई मुकाबला नहीं, भगवा जर्सी का फैसला...', हॉकी कोच की ABP से बातचीत
'पाक से कोई मुकाबला नहीं, भगवा जर्सी का फैसला...', हॉकी कोच की ABP से बातचीत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
PM मोदी ने फहराया तिरंगा, लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
'देश की उच्च संस्थाएं...', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं मायावती
Hockey
आज Hockey World Cup में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?
बॉलीवुड
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' में बढ़िया फिल्म कौन सी है? कन्फ्यूजन है तो जान लें अभी
इंडिया
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
CJP का इंस्टा अकाउंट हटा, भड़के अभिजीत दीपके
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
Home Tips
Bathroom Door Swelling: बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
बाथरूम का दरवाजा नीचे से फूलने लगा है? तुरंत अपनाएं ये आसान हैक्स
यूटिलिटी
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
अब पेंशन फंड से भी होगा इलाज, NPS Swasthya में मेडिकल खर्च के लिए मिलेगी रकम
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget