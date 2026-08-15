आज हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच, जानें कब और कहां देखें?

बेल्जियम और नीदरलैंड्स की मेजबानी में आज से हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो रही है. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीम भाग ले रही हैं, जिनमें से 8 टीम आज एक्शन में दिखेंगी. आज भारतीय टीम वेल्स के खिलाफ मैच से अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी. भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया जीत अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

आज खेले जाएंगे 4 मैच

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में आज कुल चार मुकाबले खेले जाएंगे. ग्रुप डी के मैच में भारत का सामना वेल्स से होगा, जबकि पाकिस्तान की टक्कर इंग्लैंड से होगी. बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में रखा गया है. इसके अलावा ग्रुप बी के मैच में मेजबान बेल्जियम का सामना फ्रांस के साथ, वहीं जर्मनी की टक्कर मलेशिया से होगी.

भारत बनाम वेल्स (ग्रुप डी)

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (ग्रुप डी)

बेल्जियम बनाम फ्रांस (ग्रुप बी)

जर्मनी बनाम मलेशिया (ग्रुप बी)

कब और कहां देखें लाइव मैच?

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को जियो हॉटस्टार एप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. टीवी पर लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो इसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. टीवी के दर्शक डीडी स्पोर्ट्स पर भी लाइव हॉकी मैच का लुत्फ उठाया सकते हैं.

भारत और वेल्स का वर्ल्ड कप मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा.

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भारत का वर्ल्ड कप शेड्यूल

भारत आज वेल्स के साथ अपना पहला मैच खेलेगा. ग्रुप डी में उसका दूसरा मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड के साथ और आखिरी ग्रुप मुकाबले में उसे 19 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ना है.

15 अगस्त - भारत बनाम वेल्स

17 अगस्त - भारत बनाम इंग्लैंड

19 अगस्त - भारत बनाम पाकिस्तान

भारत 51 साल से नहीं बना चैंपियन

भारत अब तक सिर्फ एक बार हॉकी के खेल में विश्व चैंपियन बना है. टीम इंडिया की यह ऐतिहासिक जीत 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में आई थी. उसके बाद भारत चैंपियन बनना तो दूर कभी टॉप-4 में भी फिनिश नहीं कर पाया है. यहां तक कि 2010, 2018 और 2023 का वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में ही खेला गया था, लेकिन अपने घरेलू फैंस के सामने भी टीम इंडिया इतिहास नहीं रच पाई.

टीम इंडिया ने 1975 का वर्ल्ड कप जीतने से पहले 1973 का फाइनल भी खेला था, लेकिन वहां उसे नीदरलैंड्स के हाथों पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हार मिली थी. भारत ने अब तक सिर्फ 2 फाइनल खेले हैं, जबकि पाकिस्तान 4 बार का चैंपियन है और उसने कुल 6 बार फाइनल खेला है.

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