Magh Mela 2026: माघ खत्म लेकिन माघ मेला नहीं, आप भी हैं कंफ्यूज तो जानें अंतिम स्नान की तिथि और समय

Magh Mela 2026: माघ खत्म लेकिन माघ मेला नहीं, आप भी हैं कंफ्यूज तो जानें अंतिम स्नान की तिथि और समय

Magh Mela 2026: माघ पूर्णिमा के बाद माघ महीने की समाप्ति हो चुकी है. लेकिन प्रयागराज में 3 जनवरी शुरू हुए माघ मेले का आधिकारिक तौर पर समापन 15 फरवरी को होगा. महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान किया जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 02 Feb 2026 06:30 AM (IST)
Magh Mela 2026: माघ पूर्णिमा के बाद माघ महीने की समाप्ति हो चुकी है. लेकिन प्रयागराज में 3 जनवरी शुरू हुए माघ मेले का आधिकारिक तौर पर समापन 15 फरवरी को होगा. महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान किया जाएगा.

माघ मेला 2026

माघ मेला हर साल पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है, जिसकी अवधि 44 दिनों की होती है. इस दौरान छह स्नान पर्व होते हैं, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौन अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर स्नान की तिथियां शामिल हैं.
माघ मेला हर साल पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है, जिसकी अवधि 44 दिनों की होती है. इस दौरान छह स्नान पर्व होते हैं, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौन अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर स्नान की तिथियां शामिल हैं.
इस साल 2026 में 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन माघ मेले की शुरुआत हुई थी और 15 फरवरी 2026 को इसका समापन होगा. पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक सामान्यत: 30 दिनों का कल्पवास होता है.
इस साल 2026 में 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन माघ मेले की शुरुआत हुई थी और 15 फरवरी 2026 को इसका समापन होगा. पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक सामान्यत: 30 दिनों का कल्पवास होता है.
Published at : 02 Feb 2026 06:30 AM (IST)
TRIVENI SANGAM Sangam Snan MAHASHIVRATRI Magh Mela 2026 Prayagraj Magh Mela 2026

