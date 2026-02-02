माघ मेला हर साल पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है, जिसकी अवधि 44 दिनों की होती है. इस दौरान छह स्नान पर्व होते हैं, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौन अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर स्नान की तिथियां शामिल हैं.