Magh Mela 2026: माघ खत्म लेकिन माघ मेला नहीं, आप भी हैं कंफ्यूज तो जानें अंतिम स्नान की तिथि और समय
Magh Mela 2026: माघ पूर्णिमा के बाद माघ महीने की समाप्ति हो चुकी है. लेकिन प्रयागराज में 3 जनवरी शुरू हुए माघ मेले का आधिकारिक तौर पर समापन 15 फरवरी को होगा. महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान किया जाएगा.
माघ मेला 2026
Published at : 02 Feb 2026 06:30 AM (IST)
माघ खत्म लेकिन माघ मेला नहीं, आप भी हैं कंफ्यूज तो जानें अंतिम स्नान की तिथि और समय
हर घर में लक्ष्मी जी पधारें... बजट पर पीएम मोदी ने किया हिंदू देवी मां लक्ष्मी का जिक्र
बजट से पहले राष्ट्रपति का 'दही-चीनी' शगुन क्या है इसका रहस्य? जानें आर्थिक भविष्य पर असर!
हर घर में लक्ष्मी जी पधारें... बजट पर पीएम मोदी ने किया हिंदू देवी मां लक्ष्मी का जिक्र
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
