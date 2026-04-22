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Kedarnath Yatra 2026: हर हर महादेव की गूंज के साथ आज खुले केदारनाथ धाम के कपाट, शुरू हुई यात्रा
Kedarnath Dham Yatra 2026: केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार 22 अप्रैल को वैशाख शुक्ल की षष्ठी तिथि और वृष लग्न में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि-विधान से सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं.
केदारनाथ धाम यात्रा 2026
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Published at : 22 Apr 2026 09:23 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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