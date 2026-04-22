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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKedarnath Yatra 2026: हर हर महादेव की गूंज के साथ आज खुले केदारनाथ धाम के कपाट, शुरू हुई यात्रा

Kedarnath Yatra 2026: हर हर महादेव की गूंज के साथ आज खुले केदारनाथ धाम के कपाट, शुरू हुई यात्रा

Kedarnath Dham Yatra 2026: केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार 22 अप्रैल को वैशाख शुक्ल की षष्ठी तिथि और वृष लग्न में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि-विधान से सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Apr 2026 10:18 AM (IST)
Kedarnath Dham Yatra 2026: केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार 22 अप्रैल को वैशाख शुक्ल की षष्ठी तिथि और वृष लग्न में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि-विधान से सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं.

केदारनाथ धाम यात्रा 2026

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बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. कपाट खुलते ही चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज उठी और पूरा वातावरण शिवमय हो गया.
बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. कपाट खुलते ही चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज उठी और पूरा वातावरण शिवमय हो गया.
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केदारनाथ धाम के पहले दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. इस आस्था के अनोखे अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे.
केदारनाथ धाम के पहले दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. इस आस्था के अनोखे अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे.
Published at : 22 Apr 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Kedarnath Dham Char Dham Yatra 2026 Kedarnath Yatra 2026

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