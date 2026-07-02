हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोEV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक

EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक

EV Charging: ईवी चार्जिंग के लिए सबसे जरूरी चीज एक तय पार्किंग स्पेस है. अगर आपके पास ऐसी जगह है, जहां गाड़ी खड़ी हो सके और वहां तक बिजली कनेक्शन पहुंच सकता है तो चार्जिंग सेटअप लगाना आसान रहेगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

EV Charging: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. हालांकि, ईवी खरीदने से पहले ज्यादातर लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी की कीमत, रेंज और फीचर्स पर रहता है, जबकि सबसे अहम सवाल यह होना चाहिए कि क्या आपका घर उस गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चार्ज करने के लिए तैयार है या नहीं?

अगर घर में सही चार्जिंग व्यवस्था नहीं है तो रोजाना चार्जिंग करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका घर ईवी चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले आप कैसे चेक कर सकते हैं. 

पहले पार्किंग और बिजली की उपलब्धता देखें 

घर पर ईवी चार्जिंग के लिए सबसे जरूरी चीज एक तय पार्किंग स्पेस है. अगर आपके पास ऐसी जगह है, जहां वाहन रोजाना खड़ा होता है और वहां तक बिजली कनेक्शन आसानी से पहुंच सकता है तो चार्जिंग सेटअप लगाना आसान रहेगा. ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर और शुरुआती स्तर की कई इलेक्ट्रिक कारों को 15 एम्पीयर के सामान्य सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यह सॉकेट वाहन के करीब होना चाहिए और सुरक्षित तरीके से लगाया गया हो. अगर आपकी पार्किंग सड़क किनारे या घर से काफी दूर है, तो चार्जिंग की व्यवस्था करना महंगा और मुश्किल हो सकता है. 

लेवल 1 और लेवल 2 चार्जर का अंतर 

हर इलेक्ट्रिक वाहन के साथ एक बेसिक लेवल 1 चार्जर मिलता है, जिसे सामान्य 120v या घरेलू बिजली के सॉकेट से इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसकी सबसे बड़ी कमी चार्जिंग स्पीड है, यह बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में काफी समय लेता है और कई बार खाली बैटरी को फुल चार्ज होने में 24 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है. इसी वजह से कई ईवी मालिक घर पर लेवल 2 चार्जर लगवाना पसंद करते हैं. यह 240v सपोर्ट पर काम करता है और सामान्य चार्ज की तुलना में काफी तेजी से वाहन चार्ज कर सकता है. इसके लिए अलग सर्किट और इलेक्ट्रिशियन की मदद की जरूरत पड़ती है. 

ये भी पढ़ें-Upcoming Cars in July 2026: मारुति से लेकर MG तक, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार कारें

घर की वायरिंग और बिजली लोड चेक करें 

ईवी चार्जिंग शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि घर की वायरिंग अच्छी स्थिति में है या नहीं. पुरानी या कमजोर वायरिंग लंबे समय तक लगातार चार्जिंग का दबाव नहीं झेल पाती और इससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही घर के बिजली कनेक्शन की लोड क्षमता भी जरूरी होती है. इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने से बिजली की एक्स्ट्रा खपत होती है. अगर आप नियमित रूप से कार चार्ज करेंगे या फास्ट चार्जर लगवाने की योजना बना रहे हैं, तो स्थानीय बिजली विभाग से बिजली का स्वीकृत लोड बढ़वाने की जरूरत पड़ सकती है.

ब्रेकर बॉक्स भी जांचें 

चार्जिंग सेटअप लगाने से पहले घर के ब्रेकर बॉक्स की भी जांच की जा सकती है. अगर उसमें नए ब्रेकर लगाने के लिए खाली स्लॉट उपलब्ध है, तो चार्जिंग सिस्टम लगाना आसान हो सकता है. वहीं कई आधुनिक ब्रेकर बॉक्स में डबल ब्रेकर लगाने की सुविधा भी होती है, जिससे सीमित जगह में भी नया सर्किट जोड़ा जा सकता है. हालांकि इसकी जांच और इंस्टॉलेशन लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन से ही करवाना चाहिए. 

ये भी पढ़ें-Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे? जानिए डिटेल्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Ev Charger EV Charging Home EV Charging Setup Home EV Charger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
ऑटो
कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
ऑटो
SUV खरीदकर भी नहीं कर सकते Off-Roading, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
SUV खरीदकर भी नहीं कर सकते Off-Roading, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे? जानिए डिटेल्स
Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे?
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय-अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी वोटिंग
राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को अहम बैठक, चंपत राय-अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी वोटिंग
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Collection Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
टेक्नोलॉजी
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद रिस्पा में भयानक अचानक बाढ़।
भारी बारिश के बाद रिस्पा में भयानक अचानक बाढ़।
ABP NEWS
पानी से भरी सड़क: एक युवक गाड़ियों के बीच टहलने का मज़ा ले रहा है।
पानी से भरी सड़क: एक युवक गाड़ियों के बीच टहलने का मज़ा ले रहा है।
ABP NEWS
ज़ैद मर्डर केस में मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वायरल
ज़ैद मर्डर केस में मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वायरल
ABP NEWS
केले से लदा ट्रक BJP विधायक की कार से टकराया, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गई।
केले से लदा ट्रक BJP विधायक की कार से टकराया, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गई।
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Embed widget