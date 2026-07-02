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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, CM अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल

जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, CM अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल

Jammu Kashmir News In Hindi: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पार्टी पर कहा कि यह जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के आस-पास, यानी उससे पहले या बाद में होगा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पार्टी पर कहा कि यह जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के आस-पास होगा. उन्होंने मीडिया में यह घोषणा की और कहा कि कैबिनेट का विस्तार उनकी जिम्मेदारी है और यह जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के आस-पास, यानी उससे पहले या बाद में होगा.

अधिनियम, 2019 के तहत नौ मंत्रियों की अनुमति, जबकि मंत्रिपरिषद छह

उमर अब्दुल्ला सरकार तीन और मंत्रियों को शामिल कर सकती है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नौ मंत्रियों तक की अनुमति है, जबकि अभी मंत्रिपरिषद की संख्या छह है. इस घोषणा के बाद उन लोगों के बारे में अफवाहों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिन्हें हटाया जा सकता है और जिन्हें उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में मौका मिल सकता है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में निश्चित रूप से तीन नए चेहरे शामिल होंगे, लेकिन कैबिनेट के कुछ मौजूदा मंत्रियों के अहम विभाग छिन सकते हैं, और विस्तार के बाद, जब मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा और फेरबदल करेंगे, तो कम से कम दो मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन मॉनसून सत्र के पहले दिन होगा, जिसके 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है.

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'3 जून को हुई बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी'

कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर पार्टी के भीतर के दबाव की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, '3 जून को हुई दाचीगाम बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी हो गया है.' बैठक में, सत्ताधारी NC के विधायकों और पार्टी का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय सदस्यों ने फंड के बंटवारे और व्यवहार को लेकर मंत्रियों, खासकर डिप्टी CM की कड़ी आलोचना की. डिप्टी CM के अलावा, PHE, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री, वन मंत्री जावेद राणा और CAPD मंत्री सतीश शर्मा की भी कड़ी आलोचना हुई.

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Published at : 02 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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