Amarnath Yatra 2026: बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है. गुरुवार को जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला दल श्रीनगर के लिए रवाना हुआ. इस बार यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि पहले दल में बड़ी संख्या में ऐसे युवा श्रद्धालु शामिल हैं, जो पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं.

उनके चेहरे पर उत्साह, श्रद्धा और विश्वास साफ झलक रहा था. यात्रियों का कहना है कि वे पिछले एक साल से इस पवित्र यात्रा का इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार बाबा के बुलावे पर उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है.

पहले तीर्थयात्रियों में पहली बार यात्रा करने वाले युवाओं का जोश देखने लायक:

जम्मू से जैसे ही अमरनाथ यात्रियों के पहले तीर्थयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, पूरे माहौल में "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयकारे गूंज उठे. खासतौर पर राजस्थान से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. कई युवा पहली बार अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने हैं और इसे अपने जीवन का सबसे यादगार आध्यात्मिक अनुभव मान रहे हैं.

श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने महीनों पहले ही यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी. जैसे ही Amarnath Yatra Registration 2026 शुरू हुआ, उन्होंने बिना देर किए अपना पंजीकरण कराया ताकि पहले दल में शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें.

पूरे साल किया इंतजार, अब पूरी होगी मनोकामना:

पहली बार यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पिछले एक साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे. उनके लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आत्मिक संतोष का अवसर है.

कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी. पहले ही दिन दर्शन करने का अवसर मिलना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही बसों में भक्ति गीत, जयकारे और उत्साह का अनोखा माहौल देखने को मिला.

सुरक्षा व्यवस्था ने बढ़ाया श्रद्धालुओं का भरोसा:

लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर हर साल सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहती है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के चेहरों पर किसी तरह का डर या चिंता नजर नहीं आई. यात्रियों का कहना है कि जब बाबा का बुलावा आता है और सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षाबल पूरी तरह तैनात हैं, तो डर की कोई वजह नहीं बचती.

श्रद्धालुओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे पूरी निश्चिंतता के साथ यात्रा पर निकले हैं और उन्हें विश्वास है कि प्रशासन ने हर आवश्यक इंतजाम किए हैं.

70 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी संभाल रहे हैं यात्रा की जिम्मेदारी:

अमरनाथ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 70 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है.

यात्रा मार्ग पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और भारतीय सेना संयुक्त रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी, काफिले की सुरक्षा, ड्रोन मॉनिटरिंग और अन्य सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी यात्रा पूरी कर सकें.

आस्था और विश्वास के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 2026:

बाबा अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थयात्रा नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक है. हर साल देश के अलग-अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

इस बार पहले जत्थे में शामिल युवाओं का उत्साह यह दिखाता है कि नई पीढ़ी भी अपनी धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है. जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुए इन श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिख रही खुशी और विश्वास इस यात्रा की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी खास बना रहे हैं.

आने वाले दिनों में जैसे-जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे बाबा बर्फानी के जयकारों से पूरा यात्रा मार्ग भक्तिमय वातावरण में डूबता नजर आएगा. करोड़ों श्रद्धालुओं की यही प्रार्थना है कि बाबा अमरनाथ सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय बनाएं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें.

यह भी पढ़े- Numerology: मूलांक के अनुसार जुलाई में जन्मे लोग धनवान बनते हैं या जीवनभर करते हैं संघर्ष?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

