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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: मूलांक के अनुसार जुलाई में जन्मे लोग धनवान बनते हैं या जीवनभर करते हैं संघर्ष?

Numerology: मूलांक के अनुसार जुलाई में जन्मे लोग धनवान बनते हैं या जीवनभर करते हैं संघर्ष?

Numerology: क्या आपका जन्म जुलाई में हुआ है? अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक आपकी आर्थिक सोच, धन संबंधी फैसलों और सफलता के संकेत देता है. जानिए मूलांक 1 से 9 तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 02 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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Numerology: क्या जुलाई में जन्म लेने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है, या उन्हें सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अंक ज्योतिष के अनुसार इसका उत्तर जन्म महीने से ज्यादा जन्मतिथि से बनने वाले मूलांक में छिपा होता है. जुलाई में जन्मे लोगों का मूलांक व्यक्ति की प्रवृत्ति और निर्णय लेने की क्षमता का संकेत देता है, लेकिन मेहनत, सही समय पर लिए गए फैसले और अनुशासित जीवनशैली ही आर्थिक उन्नति की वास्तविक कुंजी बनते हैं.

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास जाने-माने वैदिक ज्योतिषाचार्य और पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर के निदेशक हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु के क्षेत्र में उनका लंबे समय का अनुभव है. उनके अनुसार, जुलाई में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए केवल जन्म महीना नहीं, बल्कि जन्मतिथि से बनने वाला मूलांक भी महत्वपूर्ण माना जाता है. 

अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक मूलांक धन, बचत, निवेश और आर्थिक प्रगति के मामले में अलग संकेत देता है. आइए जानते हैं जुलाई में जन्मे लोगों के लिए मूलांक 1 से 9 तक आर्थिक स्थिति कैसी रहने के संकेत मिलते हैं.

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जुलाई)

मूलांक 1 वाले लोगों के जीवन में समय-समय पर परिवर्तन आते रहते हैं, जिनका प्रभाव आर्थिक पक्ष पर भी दिखाई देता है. ये लोग अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं. आर्थिक मामलों में इन्हें शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कई बार अपने विचारों पर अधिक भरोसा रखने के कारण दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं.

धन के मामले में इन लोगों को जल्दबाजी से बचने और सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है. परिस्थितियां बदलने के साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और निरंतर प्रयास करने पर सफलता मिलने के संकेत मिलते हैं.

ध्यान रखें: किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें.

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जुलाई)

मूलांक 2 वाले लोगों में कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता अधिक होती है. ये अपने कामों में उत्साह के साथ जुटते हैं और कई बार ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं, जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. आर्थिक मामलों में इन्हें लापरवाही से बचने की सलाह दी गई है.

इनके लिए यह भी बताया गया है कि धन संबंधी योजनाओं में सावधानी रखना आवश्यक है. बिना पर्याप्त सोच-विचार के किया गया निवेश या किसी और के प्रभाव में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. यदि ये लोग धैर्य के साथ अपनी योजनाओं पर काम करें, तो आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती है.

ध्यान रखें: पैसों से जुड़े मामलों में भावनाओं के बजाय समझदारी से निर्णय लें.

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जुलाई)

मूलांक 3 वाले लोग जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले होते हैं. इन्हें परिश्रम का फल मिलने में देर हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलने की संभावना बनी रहती है. आर्थिक मामलों में इन्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है.

शुरुआती वर्षों के बाद इनकी मेहनत का परिणाम मिलने लगता है और सहयोगियों का साथ भी प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए इन्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और अवसरों का सही उपयोग करने की सलाह दी गई है.

ध्यान रखें: धैर्य बनाए रखें और बीच रास्ते में अपनी योजनाएं न छोड़ें.

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जुलाई)

मूलांक 4 वालों के बारे में बताया गया है कि इनके जीवन में कई बार अप्रत्याशित(Unexpected) परिस्थितियां आती हैं. आर्थिक मामलों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. कई अवसर इनके सामने आते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

इन लोगों को नए कार्यों में रुचि रहती है, लेकिन किसी भी योजना में बिना पूरी जानकारी के आगे बढ़ना नुकसानदायक हो सकता है. आर्थिक सफलता के लिए धैर्य और सोच-समझकर कदम उठाना आवश्यक बताया गया है.

ध्यान रखें: किसी भी आर्थिक योजना में जल्दबाजी करने से बचें और पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लें.

मूलांक 5 (5, 14, 23 जुलाई)

मूलांक 5 वाले लोग अपने कार्यों को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं. नई योजनाओं पर काम करना और अलग-अलग क्षेत्रों में अवसर तलाशना इनकी विशेषता होती है. आर्थिक मामलों में यदि ये अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सही उपयोग करें, तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

हालांकि यह भी संकेत दिया गया है कि कई बार योजनाओं को लेकर जल्दबाजी या अनावश्यक जोखिम आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना इनके लिए लाभकारी रहेगा. सही दिशा में किया गया प्रयास इन्हें आर्थिक मजबूती दिला सकता है.

ध्यान रखें: लाभ के लालच में बिना जांच-पड़ताल के कोई आर्थिक जोखिम न लें.

मूलांक 6 (6, 15, 24 जुलाई)

मूलांक 6 वाले लोगों के आर्थिक जीवन में समय-समय पर चुनौतियां बनी रह सकती हैं. विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में इन्हें धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना इनके लिए अधिक लाभदायक माना गया है.

इन लोगों को अपनी निजी योजनाओं को अनावश्यक रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने से बचना चाहिए. अगर ये लोग अपने कार्यों पर निरंतर ध्यान दें और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें, तो धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है.

ध्यान रखें: आर्थिक निर्णय लेते समय गोपनीयता और धैर्य बनाए रखना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा.

मूलांक 7 (7, 16, 25 जुलाई)

मूलांक 7 वाले लोग अपने विचारों और योजनाओं पर गंभीरता से काम करते हैं. आर्थिक मामलों में बहुत अधिक जल्दबाजी इनके लिए सही नहीं मानी गई है. कई बार धन संबंधी योजनाओं का लाभ अपेक्षा से देर से मिलता है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने पर सफलता मिलने की संभावना बनी रहती है.

इन लोगों के लिए यह भी बताया गया है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं. इसलिए किसी भी आर्थिक कठिनाई से घबराने के बजाय संयम के साथ आगे बढ़ना अधिक उचित रहेगा. समय के साथ अनुभव इनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है.

ध्यान रखें: त्वरित लाभ की अपेक्षा करने के बजाय धैर्य के साथ अपनी योजनाओं पर काम करें.

मूलांक 8 (8, 17, 26 जुलाई)

मूलांक 8 वाले लोगों का आर्थिक जीवन परिश्रम से जुड़ा रहता है. कई बार इन्हें सफलता पाने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव आने की संभावना बताई गई है, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले लोगों को आगे चलकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

यह भी संकेत दिया गया है कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना इनके लिए अधिक लाभकारी रहेगा. कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है.

ध्यान रखें: कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से पीछे न हटें और सोच-समझकर आर्थिक फैसले लें.

मूलांक 9 (9, 18, 27 जुलाई)

मूलांक 9 वाले लोग अपने कार्यों को लेकर सक्रिय रहते हैं और जिम्मेदारियां निभाने का प्रयास करते हैं. आर्थिक मामलों में इनके सामने अच्छे अवसर भी आते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना आवश्यक होता है. कई बार जल्दबाजी या आवेश में लिया गया निर्णय आर्थिक पक्ष को प्रभावित कर सकता है.

यदि ये लोग अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें, तो धन संबंधी स्थिति बेहतर हो सकती है. अनुभव और संयम इनके लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं.

ध्यान रखें: किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी या भावनाओं के प्रभाव से बचें.

यह भी पढ़े- July Numerology 2026: जुलाई में इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 02 Jul 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
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