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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: पहले दल के रवाना होते ही गूंजे 'बम बम भोले', श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह और अटूट विश्वास

Amarnath Yatra 2026: पहले दल के रवाना होते ही गूंजे 'बम बम भोले', श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह और अटूट विश्वास

Amarnath Yatra 2026: क्या वजह है कि अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले ही दिन श्रद्धालुओं में इतना उत्साह दिखा? जानिए पहले जत्थे के यात्रियों ने सुरक्षा, आस्था और बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर क्या कहा.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: देशभर के शिव भक्तों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. गुरुवार सुबह को जम्मू से अमरनाथ यात्रा 2026 का पहला भक्तों का दल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ. यात्रा की शुरुआत के साथ ही जम्मू का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया. "हर-हर महादेव" और "बम बम भोले" के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. श्रद्धालुओं के चेहरों पर बाबा बर्फानी के दर्शन की खुशी साफ दिखाई दे रही थी.

इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह पहले से कहीं अधिक नजर आ रहा है. अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव मान रहे हैं. खासकर महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं की भावनाएं इस यात्रा के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती हैं.

एक साल के इंतजार के बाद मिला बाबा बर्फानी के दर्शन का अवसर:

महाराष्ट्र से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पिछले एक साल से अमरनाथ यात्रा 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जैसे ही यात्रा की तारीख घोषित हुई, उन्होंने पहले ही दिन यात्रा में शामिल होने का फैसला कर लिया.

श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग के दर्शन उनके लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतोष का माध्यम हैं. उनका मानना है कि जीवन में हर बार बाबा बर्फानी के दर्शन का अवसर मिलना सौभाग्य की बात होती है, इसलिए इस अवसर को वे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे.

पहले दिन दर्शन करने को सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं श्रद्धालु:

कई श्रद्धालुओं ने बताया कि वे सालों से अमरनाथ यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विशेष रूप से पहले दल के साथ रवाना होने का निर्णय लिया. इसके पीछे उनकी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है.

श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में पवित्र हिमलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में होता है. समय के साथ प्राकृतिक कारणों से उसके आकार में बदलाव आ सकता है. ऐसे में वे पहले दिन बाबा बर्फानी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन को बहुत शुभ और सौभाग्यपूर्ण मानते हैं.

हालांकि हिमलिंग का आकार पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन श्रद्धालुओं की यह भावना उनकी गहरी आस्था और धार्मिक विश्वास को दर्शाती है.

सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा, डर की जगह विश्वास:

अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा हमेशा सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रही है. इस बार भी यात्रा मार्ग पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. हालांकि श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं है.

महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारियों पर पूरा भरोसा है. उनका मानना है कि जब सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ तैनात हों और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ हो, तब डर की कोई वजह नहीं बचती.

श्रद्धालुओं के इस विश्वास से साफ पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं ने यात्रियों के मन में भरोसे का माहौल बनाया है.

जम्मू से शुरू हुई आस्था की ऐतिहासिक यात्रा:

पहले दल के रवाना होने के साथ ही जम्मू में धार्मिक उत्साह अपने चरम पर दिखाई दिया. विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति गीत गाते हुए और भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए यात्रा पर निकले.

यात्रा शुरू होने से पहले कई श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और सुरक्षित यात्रा की कामना की. इस दौरान वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आया. पहली बार यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं में जहां उत्सुकता थी, वहीं अनुभवी यात्रियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष दिखाई दिया.

अमरनाथ यात्रा केवल तीर्थ नहीं, आस्था का उत्सव:

अमरनाथ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक मानी जाती है. कठिन पहाड़ी रास्तों, चुनौतीपूर्ण मौसम और लंबी पैदल यात्रा के बावजूद हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

यात्रा का पहला दिन इस बात का प्रमाण रहा कि श्रद्धालुओं का उत्साह किसी भी चुनौती से बड़ा है. महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे भक्तों ने यह संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा के सामने कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं.

यह भी पढ़े- Numerology: मूलांक के अनुसार जुलाई में जन्मे लोग धनवान बनते हैं या जीवनभर करते हैं संघर्ष?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 02 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Baba Barfani First Batch Jammu Amarnath Yatra 2026
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