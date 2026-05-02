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Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में महाशनि, द्विद्वादश जैसे दुर्लभ संयोग, अगले 59 दिन इन 4 राशियों के लिए बेहद लकी
Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है. इस बार ज्येष्ठ 59 दिन का होगा, क्योंकि इसी महीने अधिकमास भी रहेगा. एस्ट्रोलॉजर से जानें ये खास संयोग किन राशियों के लिए बंपर लाभ देने वाला होगा.
ज्येष्ठ माह 2026
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Published at : 02 May 2026 01:40 PM (IST)
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श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
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