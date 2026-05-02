ज्येष्ठ 2 मई से 29 जून तक चलेगा, इस बीच अधिकमास भी रहेगा. इस बार ज्येष्ठ में सूर्य-बुध-मंगल की युति से त्रिग्रही योग बनेगा, साथ ही द्विद्वादश योग, महाशनि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं. ये करियर और धन में वृद्धि करने वाले योग माने जाते हैं. ऐसे में चार राशियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा.