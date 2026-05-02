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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोJyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में महाशनि, द्विद्वादश जैसे दुर्लभ संयोग, अगले 59 दिन इन 4 राशियों के लिए बेहद लकी

Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में महाशनि, द्विद्वादश जैसे दुर्लभ संयोग, अगले 59 दिन इन 4 राशियों के लिए बेहद लकी

Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है. इस बार ज्येष्ठ 59 दिन का होगा, क्योंकि इसी महीने अधिकमास भी रहेगा. एस्ट्रोलॉजर से जानें ये खास संयोग किन राशियों के लिए बंपर लाभ देने वाला होगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 02 May 2026 01:40 PM (IST)
Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है. इस बार ज्येष्ठ 59 दिन का होगा, क्योंकि इसी महीने अधिकमास भी रहेगा. एस्ट्रोलॉजर से जानें ये खास संयोग किन राशियों के लिए बंपर लाभ देने वाला होगा.

ज्येष्ठ माह 2026

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ज्येष्ठ 2 मई से 29 जून तक चलेगा, इस बीच अधिकमास भी रहेगा. इस बार ज्येष्ठ में सूर्य-बुध-मंगल की युति से त्रिग्रही योग बनेगा, साथ ही द्विद्वादश योग, महाशनि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं. ये करियर और धन में वृद्धि करने वाले योग माने जाते हैं. ऐसे में चार राशियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा.
ज्येष्ठ 2 मई से 29 जून तक चलेगा, इस बीच अधिकमास भी रहेगा. इस बार ज्येष्ठ में सूर्य-बुध-मंगल की युति से त्रिग्रही योग बनेगा, साथ ही द्विद्वादश योग, महाशनि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं. ये करियर और धन में वृद्धि करने वाले योग माने जाते हैं. ऐसे में चार राशियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा.
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सिंह राशि - ज्येष्ठ माह में बन रहे संयोग सिंह राशि के जातकों के लिए करियर ग्रोथ का मजबूत समय साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स अब रफ्तार पकड़ेंगे और सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा.
सिंह राशि - ज्येष्ठ माह में बन रहे संयोग सिंह राशि के जातकों के लिए करियर ग्रोथ का मजबूत समय साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स अब रफ्तार पकड़ेंगे और सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा.
Published at : 02 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Horoscope Rashifal Adhikmas 2026 Jyeshtha Month 2026 Jeth Maas 2026

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