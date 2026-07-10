Kal Ka Rashifal, 11 July 2026: प्रसिद्ध ज्योतिष डा. अनीष व्यास के अनुसार, कल शनिवार का दिन करियर और व्यापारिक विस्तार के लिहाज से कई राशियों के लिए नए और बेहतरीन अवसर लेकर आने वाला है. कल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर ग्रहों का अनूठा संयोग बन रहा है, जो जातकों की व्यावसायिक क्षमताओं को बूस्ट करेगा.

कल शनिवार को मेष और कन्या राशि के जातक जहां अपने इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे, वहीं तुला राशि के लोगों के फिक्स्ड एसेट्स में भारी बढ़ोतरी होगी. रोजगार और नए स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए कल मार्केट की चाल को समझकर सुरक्षित डिसीजन लेने का सबसे सही समय है.

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल शनिवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का दिन आपके लिए व्यावसायिक रूप से अत्यधिक लाभदायक और अनुकूल रहने वाला है. आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण कल आपको अपनी पुरानी मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

करियर व बिजनेस: बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कल का दिन कारोबार में बंपर लाभ को दर्शाने वाला रहेगा. आपको कल भाग्य के सपोर्ट से बहुत कम प्रयास में ही बड़ी सफलता हासिल होगी. कल आपको मार्केट के कुछ नए कमर्शियल संपर्कों से अच्छा लाभ मिलेगा. पिता और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा.

यूथ: यदि आप पिछले कुछ दिनों से किसी काम या प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थे, तो कल वो समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे. घर में कोई सुखद सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

वृष राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा और आर्थिक रूप से प्रगतिशील रहने वाला है. कल आपके धन में वृद्धि होगी और बाजार में फंसा या रुका हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी लिक्विडिटी सुधरेगी.

करियर व जॉब: नौकरी कर रहे लोग कल कार्यस्थल पर अपने पुराने अनुभवों और वर्किंग स्किल्स का बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे. आपको कल दोस्तों और कलीग्स से भी पूरा सहयोग व लाभ मिलेगा. ऑफिस का माहौल रिलैक्स रहेगा.

यूथ: कल आप दोस्तों के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम या आउटिंग का आनंद ले सकते हैं. रिश्तेदारों के साथ भी आपका तालमेल बहुत बेहतर रहेगा. कल किसी छोटी यात्रा और धार्मिक कार्यक्रम का सुंदर संयोग बन सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन आपके लिए थोड़ा मिला-जुला और सावधानी बरतने वाला रह सकता है. कल आपको कार्यस्थल पर अपने काम और डील्स में धैर्य बनाए रखना होगा; अगर आप जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे, तो नुकसान हो सकता है.

करियर व सावधान: कल ऑफिस या मार्केट में अपने 'गुप्त शत्रुओं' से विशेष रूप से सावधान रहना होगा. किसी दूर रहने वाले व्यावसायिक संबंधी या क्लाइंट से फोन पर बातचीत हो सकती है, जिससे आपको कोई महत्वपूर्ण और गुप्त सूचना हासिल होगी.

सेहत व यूथ: सेहत के मामले में कल आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए; अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही है, तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें. कल कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है. बच्चों के सकारात्मक व्यवहार से खुशी मिलेगी.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 1

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक और सफलता दिलाने वाला रहेगा. कल किसी नए प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के तहत कोई भी काम करना आपके लिए बेहद फायदेमंद और सुरक्षित साबित होगा.

करियर व बिजनेस: कार्यस्थल पर कल आप कुछ बिल्कुल नई योजनाएं और स्ट्रेटेजी शुरू कर सकते हैं, जिसे टॉप मैनेजमेंट की हरी झंडी मिल जाएगी. हालांकि, कल किसी भी अत्यधिक जोखिम भरे (रिस्की) काम में हाथ डालने से आपको बचना होगा. बच्चों की ओर से कल बड़ी खुशी मिलेगी.

सेहत: कल आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा; पेट या डाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है. गुरु और मेंटर्स से कल आपको करियर में आगे बढ़ने का शानदार सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन आपके लिए कमर्शियल तौर पर लाभदायक रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है. कल आपको अपने विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) की गतिविधियों से पूरी तरह सतर्क रहने की सख्त जरूरत है.

करियर व मैनेजमेंट: वैसे कल कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारी वर्ग और टॉप मैनेजमेंट से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी कोई पेंडिंग फाइल क्लियर हो सकती है. कल आपको बिजनेस या निवेश में किसी भी तरह का बड़ा जोखिम (रिस्क) लेने से पूरी तरह बचने की जरूरत है.

यूथ: कल आप अपने लिए कुछ जरूरी गैजेट्स या भौतिक चीजों की खरीदारी कर सकते हैं. किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा. पारिवारिक जीवन में परिवार से पूरा इमोशनल सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके करियर और बिजनेस के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. विशेष रूप से जो लोग विदेशों से संबंधित आयात-निर्यात का व्यवसाय करते हैं, कल उन्हें मार्केट से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या बंपर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.

करियर व बिजनेस: कल आप कार्यक्षेत्र में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और सूझबूझ से अधिकारी वर्ग को पूरी तरह हैरान कर देंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कमर्शियल मामलों में कल पूरी तरह सावधान रहें, क्योंकि आपके विरोधी आज एक्टिव रहेंगे. रचनात्मक और इनोवेटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

यूथ: कल आप अपने घर के रिनोवेशन या साज-सज्जा पर भी विशेष फोकस कर पाएंगे. कल अपने किसी पारिवारिक सदस्य के साथ व्यर्थ के वाद-विवाद में न पड़ें; शांत रहकर काम लें, तभी आपको उनका पूरा सपोर्ट मिल पाएगा.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

कल का दिन आपके भीतर जोश, उत्साह और गजब की ऊर्जा की वृद्धि करने वाला रहेगा. ऐसे में कल आप अपने काफी समय से रुके हुए और पेंडिंग पड़े सभी मुख्य ऑफिशियल काम को समय से पहले पूरा कर पाएंगे, जिससे तनाव दूर होगा.

रियल एस्टेट व निवेश: आर्थिक मामलों में कल का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा. कल आपको भूमि, भवन, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़ा बड़ा लाभ मिल सकता है. कल आप किसी नई आधुनिक तकनीक या ए.आई. टूल्स को सीख सकते हैं, जिसका आपको भविष्य के करियर में बड़ा लाभ मिलेगा.

यूथ: कल आप अपने परिवार के साथ बेहतरीन क्वालिटी समय बिताएंगे और घर के बड़ों से आपको पूरा स्नेह और सहयोग मिलेगा. हालांकि, कल आपको अपने माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देना होगा. धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप साहस व धैर्य के बल पर मार्केट में बड़ी बाजी मारने में सफल रहेंगे. आपकी कोई पुरानी अधूरी व्यावसायिक चाहत या ड्रीम प्रोजेक्ट कल अचानक पूरा हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

बिजनेस व सेल्स: बिजनेस कर रहे लोग कल किसी बड़े और काल्पनिक लाभ के चक्कर में छोटे व तत्काल मुनाफे के मौकों को हाथ से न गंवाएं; प्रैक्टिकल होकर डील क्लोज करें. कल यदि आप किसी की मदद के लिए आगे आएंगे, तो लोग उसमें भी आपका स्वार्थ समझ सकते हैं; इसलिए बिना मांगे किसी को भी ऑफिशियल सलाह देने से बचें.

यूथ: कल आपको परिजनों और टीम मेंबर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी खूबसूरत धार्मिक यात्रा पर जाने का बेहतरीन मौका कल आपको मिल सकता है. करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी अचानक मिल सकती है.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 4

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेहद लाभदायक रहेगा. कल आपको अपनी प्रभावशाली वाणी और बेहतरीन व्यवहार कुशलता का मार्केट में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा; आप नए क्लाइंट्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे.

करियर व फाइनेंस: कल आपके धन और संचित पूंजी में वृद्धि होने से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका बेहतर तालमेल रहेगा और आप उनका पूरा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे. ऑफिस में आपकी साख बढ़ेगी और सामाजिक या कॉरपोरेट कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा.

यूथ: कल आपको परिवार के किसी सदस्य या सीनियर से कोई बहुत ही आनंददायक और सुखद सूचना मिल सकती है. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में आज भारी वृद्धि होगी. युवाओं का आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण मामलों में पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है. कामकाजी और प्रोफेशनल मोर्चे पर कल आपको बहुत ज्यादा सजग और एक्टिव रहना होगा; क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कल आपको कुछ बड़ी और अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

करियर व निवेश: सितारे कहते हैं कि कल आपको पूर्व में या पास्ट में किए गए किसी बड़े निवेश का बहुत शानदार लाभ (मोटा रिटर्न) मिलेगा. जो युवा उच्च शिक्षा (Higher Studies) या विदेश जाने के लिए कड़ा प्रयास कर रहे हैं, कल उन्हें एडमिशन और वीजा के मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है. विदेश से भी फायदा होगा.

सावधान: वित्तीय मामलों और दैनिक खर्चों के मामले में कल आपको थोड़ा सा हाथ समेटकर (बजट कंट्रोल करके) चलना होगा, फिजूलखर्ची से बचें. कल शाम को आप मनपसंद भोजन या डिनर का आनंद ले सकते हैं.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के कानूनी मामलों, टैक्स असेसमेंट या पेपर वर्क में किसी भी प्रकार की छोटी लापरवाही या ढिलाई बरतने से सख्त बचना होगा. अगर कल आप जल्दबाजी या हड़बड़ी में कोई भी कमर्शियल फैसला लेंगे, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

करियर व सावधान: कल आप जो भी निर्णय लें, उस पर पहले अपनी कोर टीम या मेंटर्स के साथ अच्छे से विचार-विमर्श जरूर कर लें. कल निवेश (इन्वेस्टमेंट) के मामले में आपको बहुत ही सतर्क और कैलकुलेटिव रहने की जरूरत है; बाजार में सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें. किसी मित्र से सहयोग मिलेगा.

यूथ: जिन लोगों के काम या बिजनेस का संबंध विदेशी कंपनियों, रिमोट जॉब्स या ग्लोबल मार्केट्स से है, कल उनको करियर में कोई बड़ा फायदा या नया क्लाइंट मिल सकता है. सेहत के मामले में कल आपको अपनी जीवनशैली पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 1

मीन राशि (Pisces)

व्यापार और स्टार्टअप करने वाले जातकों के लिए कल का दिन अन्य सामान्य दिनों की तुलना में बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला है. कल आप अपने व्यवसाय में काफी समय से रुकी हुई किसी इंपॉर्टेंट डील को फाइनल करने में सफल रहेंगे, जिससे कंपनी को बड़ा मुनाफा मिलेगा.

करियर व प्रोग्रेस: आपके करियर और वर्किंग प्रोफाइल में कल तरक्की और सैलरी हाइक का एक बहुत ही सुंदर संयोग बनता दिखाई दे रहा है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों, कलीग्स और जूनियर्स से आपको कल पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स समय से पहले डिलीवर हो जाएंगे.

सावधान: पैसों के लेन-देन या बड़े वित्तीय मामलों में कल आँख मूंदकर किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा न करें, डेटा और खातों की खुद जांच करें. कल आप अपनी किसी पुरानी व्यक्तिगत चाहत या शौक को पूरा कर पाएंगे.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

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