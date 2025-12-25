एक्सप्लोरर
Jesus Miracles: अंधे को आंंखें तो कभी पानी से बनाई शराब, यीशु के हैरान करने वाले चमत्कार
Jesus Miracles: क्रिसमस पर क्रिश्चियन यीशु का जन्मदिवस मनाते हैं. कहते हैं हिंदू संत-महात्मा के अलावा जीसस क्राइस्ट ने भी कई ऐसे चमत्कार किए हैं जो हैरान करने वाले माने जाते हैं.
यीशु के चमत्कार
1/5
2/5
Published at : 25 Dec 2025 03:43 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga Predictions 2026: धरती पर दिखेगा एलियन स्पेसक्राफ्ट? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी फिर वायरल
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 26 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
8 Photos
सांता क्लॉज के 8 अनसुने रहस्य: क्या आप जानते हैं उनकी स्लेज की स्पीड और पसंदीदा गायक?
ऐस्ट्रो
8 Photos
दुनियाभर की 7 सबसे खौफनाक क्रिसमस परंपराएं, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग हो जाएगा सुन्न!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga Predictions 2026: धरती पर दिखेगा एलियन स्पेसक्राफ्ट? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी फिर वायरल
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion