एक बार यीशु कबीले पर अपने अनुयायियों के साथ थे, सभी ने भोजन कर लिया था, तभी कुछ लोग उनके मिलने के लिए वहां आ गए. यीशु ने अनुयायी से पूछा इनके लिए भोजन बचा है, अनुयायी ने बताया की बस एक रोटी और एक मछली है.