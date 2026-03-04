एक्सप्लोरर
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
Sharad Pawar Rajya Sabha: महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर से शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाना तय हो गया है. शरद पवार को कांग्रेस का समर्थन भी मिल गया है.
महाराष्ट्र में विपक्ष की ओर से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय हो गया है. कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है.
