महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान

महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान

Sharad Pawar Rajya Sabha: महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर से शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाना तय हो गया है. शरद पवार को कांग्रेस का समर्थन भी मिल गया है.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Mar 2026 07:01 PM (IST)
महाराष्ट्र में विपक्ष की ओर से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय हो गया है. कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. 

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 04 Mar 2026 07:01 PM (IST)
Maharashtra News MVA Sharad Pawar CONGRESS Rajya Sabha Election 2026
