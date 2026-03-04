हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार

ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार

US-Israel-Iran War: ईरान-इजराइल तनाव के बीच बहरैन घूमने गए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सौ से ज्यादा तेलुगु परिवार वहां फंस गए हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Mar 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources
US-Israel-Iran War: ईरान-इजराइल तनाव के बीच बहरीन में घूमने गए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई तेलुगु परिवार वहां फंस गए हैं. 24 फरवरी को पर्यटक वीजा पर चार दिन के टूर के लिए पहुंचे ये लोग अब बहरीन  की राजधानी माना में होटल और अपार्टमेंट में रुके हुए हैं. अचानक हालात बिगड़ने के बाद फ्लाइट्स रद्द हो गईं, एयरस्पेस बंद कर दिया गया और एयरपोर्ट पर मिसाइल अलर्ट के बाद चेक-इन काउंटर तक बंद कर दिए गए. इससे सैकड़ों भारतीयों की वापसी रुक गई है.

हैदराबाद निवासी सॉल्मन राज ने जारी किया वीडियो

हैदराबाद के रहने वाले सॉल्मन राज ने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से तुरंत मदद की अपील की है. वीडियो में उन्होंने बताया कि जब वे और उनके साथी वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो आसपास बम और मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही थीं. बोर्डिंग पास लेने पहुंचे कई लोगों को वापस भेज दिया गया.

सॉल्मन राज ने कहा कि वे सभी अब होटल में रुके हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते जा रहे हैं और बुजुर्गों को दवा की जरूरत है. उन्होंने कहा, “हमारी अपील है कि भारत सरकार, तेलंगाना और आंध्र सरकार हमें जल्द सुरक्षित निकालें. यहां हालात ठीक नहीं हैं.” बताया जा रहा है कि फंसे हुए पर्यटकों की संख्या सौ से ज्यादा है. कई परिवारों ने भी अलग-अलग वीडियो जारी कर अपनी परेशानी बताई है.

दूतावास से साफ जानकारी नहीं मिलने का आरोप

फंसे हुए लोगों का कहना है कि भारतीय दूतावास से भी उन्हें साफ और पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है. एक पर्यटक ने कहा कि दूतावास की तरफ से सिर्फ होटल में रुकने की सलाह दी गई है, लेकिन आगे की योजना के बारे में कुछ नहीं बताया गया. पैसे और दवाइयों की कमी से खासकर बुजुर्ग और बीमार लोग ज्यादा परेशान हैं.

तेलंगाना सरकार ने पहले ही गल्फ देशों में फंसे तेलुगु लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है. आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एपीएनआरटीएस के जरिए मदद शुरू की है और कुछ लोगों को मुस्कट जाने की सलाह दी है. दोनों राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय से संपर्क में हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानें रद्द

यह घटना ऐसे समय हुई है जब मिडिल ईस्ट में हवाई क्षेत्र बंद होने का असर भारत पर भी पड़ा है. हैदराबाद एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं. पिछले दिनों दुबई और अबू धाबी में फंसे लोगों को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था. फिलहाल बहरीन  में फंसे सभी पर्यटक होटल में सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य होने तक उनकी वापसी संभव नहीं दिख रही है. भारत में बैठे उनके परिवार लगातार चिंता में हैं और रोज फोन कर उनका हाल पूछ रहे हैं. अब इन सभी की एक ही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए.

Published at : 04 Mar 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Bahrain Iran Israel Tension TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से बड़ा अटैक, 101 लोग लापता, श्रीलंकाई नौसेना ने दी पूरी जानकारी
Live: ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से बड़ा अटैक, 101 लोग लापता, श्रीलंकाई नौसेना ने दी पूरी जानकारी
विश्व
'चाहे कुछ भी हो जाए...' ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार, 'होर्मुज'को लेकर किया बड़ा ऐलान
'चाहे कुछ भी हो जाए...' ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार, 'होर्मुज'को लेकर किया बड़ा ऐलान
विश्व
Dubai News Live Updates: UAE पर 194 मिसाइलें और 812 ड्रोन दागे, दुबई का ग्लोबल विलेज बंद, सऊदी अरब में CIA स्टेशन पर ड्रोन अटैक
Live Updates: UAE पर 194 मिसाइलें और 812 ड्रोन दागे, दुबई का ग्लोबल विलेज बंद, सऊदी अरब में CIA स्टेशन पर ड्रोन अटैक
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
महाराष्ट्र: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
क्रिकेट
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget