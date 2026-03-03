Aaj Ka Rashifal: 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा के साथ-साथ होलिका दहन और पूर्ण चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष की दुनिया में जब त्योहार और ग्रहण एक साथ आते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी जेब, सेहत और मानसिक शांति पर पड़ता है. आज का राशिफल इन्हीं खास खगोलीय घटनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि आप जान सकें कि ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें.

इस आर्टिकल में हमने करियर, पैसा और सेहत जैसे जरूरी विषयों पर गहराई से बात की है. मघा नक्षत्र और सुकर्मा योग के बीच आपकी राशि के लिए कौन सा समय निवेश के लिए सही है और कब आपको सावधान रहना है, इसकी सटीक जानकारी यहाँ दी गई है. यह राशिफल आपको न केवल आज की चुनौतियों से आगाह करेगा, बल्कि त्योहार के इस दिन को और भी बेहतर बनाने के सरल उपाय भी बताएगा.

आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष (Aries) - 3 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी बुद्धि और रचनात्मकता को नई दिशा देगा. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत एक साथ मनाए जा रहे हैं. साथ ही, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप जटिल कार्यों को भी चतुराई से सुलझा लेंगे. व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज लाभ के अवसर बनेंगे. किसी भी नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सबसे अनुकूल है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय में किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय या नई शुरुआत से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ फल देने वाला है. पूर्णिमा के प्रभाव से पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. हालांकि, त्यौहार और उत्सव के कारण खर्चों में बढ़ोतरी होगी. आज के दिन यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) और कुलिक काल (01:43:09 PM से 02:29:38 PM) जैसे अशुभ समयों में धन का बड़ा लेन-देन न करें. चंद्र ग्रहण के समय किसी भी प्रकार के निवेश से बचना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. होलिका दहन और त्यौहार की खुशियां परिवार के सदस्यों के साथ साझा करेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में मिठास आएगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ेगा और संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है. शाम के समय चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के कारण मन थोड़ा चंचल हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और विवादों से बचें.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ग्रहण और मघा नक्षत्र के प्रभाव से मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें. होलिका दहन के समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: चूँकि आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें. होलिका दहन की अग्नि के दर्शन करें और अपनी बाधाओं की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें. ग्रहण के बाद दान-पुण्य करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

वृषभ (Taurus) - 3 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और महत्वपूर्ण रहने वाला है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो घरेलू सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत एक साथ मनाए जा रहे हैं. साथ ही, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिसके प्रति आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा. चौथे भाव का चंद्रमा आपको कार्यस्थल पर थोड़ा भावुक बना सकता है, इसलिए पेशेवर फैसलों में दिल के बजाय दिमाग का अधिक उपयोग करें. सरकारी कार्यों में कुछ देरी हो सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव न रखें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. पूर्णिमा और होलिका दहन के कारण घर की सजावट या विलासिता की वस्तुओं पर अधिक व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का है, विशेष रूप से यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान किसी भी प्रकार के धन का लेन-देन न करें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय बड़े वित्तीय निवेश से बचना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा. होलिका दहन के अवसर पर परिवार के साथ समय बिताना आपसी रिश्तों में चल रहे तनाव को कम करेगा. माता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और घर की सुख-सुविधाओं को लेकर जीवनसाथी के साथ सार्थक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज थोड़ी संवेदनशीलता बनी रहेगी; पार्टनर की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें और त्यौहार का आनंद लें.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. चंद्रमा की चतुर्थ भाव में स्थिति और ग्रहण के प्रभाव के कारण सीने में जकड़न या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है. साथ ही, मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: क्रीम या सफेद

Lucky Number: 2 और 7

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए शिव चालीसा का पाठ करें और होलिका दहन की पूजा में कपूर और बताशे अर्पित करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्तुओं (चावल, चीनी या दूध) का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

मिथुन (Gemini) - 3 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और सामाजिक सक्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और संचार कौशल में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन धार्मिक रूप से अत्यंत विशेष है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत एक साथ मनाए जा रहे हैं. साथ ही, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिससे मानसिक सजगता की आवश्यकता रहेगी.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी संवाद शैली और नेटवर्किंग आपको सफलता दिलाएगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको साहसी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा. मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. भाई-बहनों या मित्रों के सहयोग से धन लाभ के अवसर बन सकते हैं. त्यौहार और होलिका दहन के कारण छोटी यात्राओं पर खर्च हो सकता है. निवेश के लिए समय मिला-जुला है, लेकिन यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान वित्तीय जोखिम लेने से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय धन का बड़ा लेन-देन टालना ही बेहतर रहेगा.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और होलिका दहन के उत्सव में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी, लेकिन शाम को ग्रहण के प्रभाव से वाणी में थोड़ी तेजी आ सकती है, जिस पर नियंत्रण रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है, पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के कारण गले या कंधों में थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है. ग्रहण के समय मानसिक शांति के लिए ध्यान करना लाभकारी रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5 और 3

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. होलिका दहन के समय अपनी नकारात्मकता को अग्नि में त्यागने का संकल्प लें और ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को मूंग की दाल का दान करें.

कर्क (Cancer) - 3 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावुकता और संवेदनशीलता से भरा रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन और वाणी के स्थान पर प्रभाव डालेंगे. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन धार्मिक रूप से अत्यंत विशेष है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत एक साथ मनाए जा रहे हैं. साथ ही, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिसका प्रभाव आपकी राशि पर अधिक देखा जा सकता है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. दूसरे भाव का चंद्रमा निवेश और संचित धन के मामलों में आपकी रुचि बढ़ाएगा. पैतृक संपत्ति या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान सहकर्मियों के साथ किसी भी बहस में न उलझें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन बचत और निवेश पर ध्यान देने का है. पूर्णिमा के कारण आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन होलिका दहन और त्यौहार के उत्सव पर खर्च भी बढ़ सकता है. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से दूर रहना ही आपके लिए हितकर होगा.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. होलिका दहन के अवसर पर परिजनों के साथ समय बिताना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, लेकिन ग्रहण के प्रभाव से शाम के समय बेवजह की चिंता या चिड़चिड़ापन हो सकता है. प्रेम संबंधों में पार्टनर को कोई उपहार दे सकते हैं, जिससे रिश्ता और भी मजबूत होगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम है. चंद्रमा की स्थिति और ग्रहण के कारण आँखों में जलन या चेहरे पर हल्की सूजन जैसी समस्या हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: सफेद या चांदी (Silver)

Lucky Number: 2 और 7

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम को होलिका दहन की पूजा में कपूर अर्पित करें. ग्रहण के बाद चंद्रमा के मंत्र 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करना और सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

सिंह (Leo) - 3 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व में निखार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको केंद्र बिंदु में रखेंगे. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसका स्वामी केतु है और राशि स्वामी सूर्य है. आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के साथ-साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो सीधे आपकी राशि को प्रभावित करेगा.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगी. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में साझेदारी के कामों में सावधानी बरतें. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला न लें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. पूर्णिमा के कारण धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण के प्रभाव से निवेश के मामलों में रिस्क बढ़ सकता है. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का लेन-देन करने से बचें. होलिका दहन और त्योहार की खरीदारी पर बजट से ज्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए अपनी जेब पर लगाम रखें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. होलिका दहन के पावन अवसर पर परिवार के साथ समय बिताना आपके मन को शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन आपकी राशि में हो रहे ग्रहण के कारण शाम के समय स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या अहंकार आ सकता है, जिससे बचें. प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है, पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन आपकी राशि में चंद्रमा होने और ग्रहण के प्रभाव से सिरदर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. अत्यधिक उत्तेजना से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या केसरिया

Lucky Number: 1 और 9

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें. होलिका दहन की पूजा में शामिल हों और ग्रहण समाप्त होने के बाद अनाज या गुड़ का दान करें. यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा.

कन्या (Virgo) - 3 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के साथ-साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसके कारण आपको अपने निर्णयों में बहुत सावधानी बरतनी होगी.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज कामकाज का दबाव अधिक रह सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा स्थान परिवर्तन या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौती आएगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय चुनें. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने या बड़ी जिम्मेदारी लेने से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज खर्चों की अधिकता बनी रहेगी. होलिका दहन और त्योहार की तैयारियों के साथ-साथ अचानक किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्य पर भी धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा है, विशेष रूप से यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का लेन-देन न करें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय किसी को भी पैसा उधार न दें, अन्यथा वह लंबे समय तक अटक सकता है.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य रखने की आवश्यकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा और ग्रहण का प्रभाव जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है. होलिका दहन के पावन अवसर पर पुरानी बातों को भूलकर संबंधों को सुधारने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में भी आज थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है; पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. परिवार के साथ शाम का समय होलिका पूजा में व्यतीत करना मानसिक शांति देगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. अनिद्रा, थकान या आंखों में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम करें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: हरा (Green) या पेस्टल शेड्स

Lucky Number: 5 और 6

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान अष्टक का पाठ करें. होलिका दहन की पूजा में साबुत मूंग और कपूर अर्पित करें. ग्रहण के बाद हरे चारे का दान करना या गाय को रोटी खिलाना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा.

पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर 3 मार्च 2026 का तुला राशि का राशिफल निम्नलिखित है.

तुला (Libra) - 3 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ और उन्नति के अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आय और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत मनाए जा रहे हैं. साथ ही, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिसका असर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और लाभ पर पड़ सकता है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. एकादश भाव का चंद्रमा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के मार्ग खुलेंगे. व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत मजबूत रहने वाला है. आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. होलिका दहन और त्यौहार के उत्सव पर खर्च होगा, लेकिन वह आपके बजट के भीतर ही रहेगा. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. होलिका दहन के अवसर पर आप सामाजिक मेलजोल में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप साथ मिलकर त्यौहार का आनंद लेंगे. प्रेम संबंधों में आज पार्टनर के साथ किसी सुखद यात्रा या डिनर की योजना बन सकती है.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, पूर्णिमा और ग्रहण के प्रभाव से मानसिक उत्तेजना बढ़ सकती है, इसलिए शाम को शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताएं. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: सफेद या हल्का नीला (Light Blue)

Lucky Number: 6 और 8

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें. होलिका दहन की पूजा में मिश्री और नारियल अर्पित करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद चावल या चीनी का दान करना आपके लिए समृद्धि लाने वाला रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 3 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में सफलता और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म और प्रतिष्ठा का स्थान है. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के साथ-साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. आपके राशि स्वामी मंगल की स्थिति आपको साहसी बनाएगी, लेकिन ग्रहण के कारण मानसिक सावधानी जरूरी है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. दशम भाव का चंद्रमा आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है; पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार सहयोगी रहेगा. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सीधा असर आपकी आय पर पड़ेगा. पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं. होलिका दहन और उत्सव के माहौल में सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में सावधानी बरतें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और प्रेम बना रहेगा. होलिका दहन के पावन अवसर पर परिवार के साथ समय बिताना आपके सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को नई ताजगी देगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी, हालांकि ग्रहण के प्रभाव से शाम के समय छोटी-मोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिससे बचें. प्रेम संबंधों में पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. चंद्रमा की स्थिति और ग्रहण के प्रभाव से घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: गहरा लाल (Maroon) या नारंगी

Lucky Number: 9 और 1

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का विशेष संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. होलिका दहन की पूजा में गुड़ और काले तिल अर्पित करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद मसूर की दाल या तांबे के बर्तन का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

धनु (Sagittarius) - 3 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि और आध्यात्मिक लाभ लेकर आएगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य और धर्म का स्थान है. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत मनाए जा रहे हैं. साथ ही, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, जिससे धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी लेकिन यात्राओं में सावधानी रखनी होगी.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता और अनुभव काम आएंगे. नवम भाव का चंद्रमा लंबी दूरी की यात्राओं या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है. नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ अधिकारी या गुरु समान व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. व्यापार में आज विस्तार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. धार्मिक कार्यों और त्यौहार की तैयारियों पर धन खर्च हो सकता है, जो आपको मानसिक प्रसन्नता देगा. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान किसी भी बड़े निवेश या धन के लेन-देन से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं और संभलकर चलें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का अनुभव होगा. पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और होलिका दहन के उत्सव में पूरा परिवार एकजुट रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है, पार्टनर के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा. शाम को ग्रहण के प्रभाव से स्वभाव में थोड़ी गंभीरता आ सकती है, जिसे परिवार के साथ त्यौहार मनाकर दूर किया जा सकता है.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सकारात्मक रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को फिट महसूस करेंगे. हालांकि, जांघों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से परहेज करें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें. ग्रहण के समय सात्विक जीवनशैली अपनाना बेहतर रहेगा.

Lucky Color: पीला (Yellow) या सुनहरा

Lucky Number: 3 और 1

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और चने की दाल का दान करें. होलिका दहन की पूजा में कपूर और पीली सरसों अर्पित करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को फल दान करें.

मकर (Capricorn) - 3 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक होने वाले बदलावों और शोध का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से गहरा है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के साथ-साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. अष्टम चंद्रमा और ग्रहण के कारण आपको आज मानसिक शांति और धैर्य पर ध्यान देना चाहिए.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज कामकाज की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा कार्यों में अचानक बाधाएं पैदा कर सकता है, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने के बजाय पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने पर ध्यान दें. शोध, गुप्त विद्याओं और बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर हो सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का ही उपयोग करें. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे फैसलों से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी बरतने का है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है. ससुराल पक्ष या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में उलझन हो सकती है. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का निवेश या लेन-देन करने से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय शेयर बाजार या किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी से दूर रहना आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बिठाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे. अष्टम चंद्रमा और ग्रहण के प्रभाव से वाणी में कड़वाहट या व्यवहार में रहस्यमयीपन आ सकता है, जो जीवनसाथी के साथ विवाद का कारण बन सकता है. होलिका दहन के पावन अवसर पर अपनी पुरानी शिकायतों को अग्नि में स्वाहा करें और रिश्तों में नई शुरुआत करें. प्रेम संबंधों में आज पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनें और उन्हें पर्याप्त समय दें.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सजग रहने की जरूरत है. चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति और ग्रहण के कारण पेट में तकलीफ, यूरिन इन्फेक्शन या चोट लगने की आशंका बनी रहेगी. वाहन सावधानी से चलाएं. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें. ग्रहण के समय योग और ध्यान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगा.

Lucky Color: गहरा नीला (Dark Blue) या काला

Lucky Number: 8 और 4

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें. होलिका दहन की पूजा में काले तिल और लौंग अर्पित करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद कंबल या तिल का दान करना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा.

कुंभ (Aquarius) - 3 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और संबंधों पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन और व्यापारिक संबंधों का स्थान है. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के साथ-साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आपके निजी और व्यावसायिक संबंधों पर पड़ सकता है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपको टीम वर्क से अच्छी सफलता मिलेगी. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के कामों में प्रगति दिलाएगा, लेकिन ग्रहण के प्रभाव के कारण पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातक आज कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय चुनें. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. व्यापार में विस्तार के लिए धन खर्च हो सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. होलिका दहन और त्यौहार की खुशियों के बीच सुख-साधनों पर व्यय होने के योग हैं. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम से दूर रहें और निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के प्रयास सफल होंगे, हालांकि ग्रहण के प्रभाव से शाम के समय बेवजह का तनाव या बहस हो सकती है, जिससे बचना जरूरी है. होलिका दहन के पावन अवसर पर परिवार के साथ समय बिताना आपके संबंधों में नई ऊर्जा भरेगा. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और साथ मिलकर त्यौहार का आनंद लें.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम रहेगा. चंद्रमा की स्थिति के कारण कमर में दर्द या पैरों में थकान की समस्या हो सकती है. ग्रहण के समय मानसिक शांति के लिए प्राणायाम का सहारा लें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: हल्का नीला (Light Blue) या बैंगनी

Lucky Number: 8 और 4

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंत्रों का जाप करें. होलिका दहन की पूजा में सूखा नारियल और काले तिल अर्पित करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद लोहे की वस्तु या काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

मीन (Pisces) - 3 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विजय और पुरुषार्थ दिखाने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और बाधाओं के निवारण का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज छोटी होली, होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के साथ-साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. छठे भाव का चंद्रमा ग्रहण के समय आपको शत्रुओं और गुप्त चिंताओं से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. छठे भाव का चंद्रमा आपको प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अनुकूल है, पुराने अटके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं. व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:10:12 PM से 12:56:41 PM) का समय उपयोग करें. हालांकि, दोपहर 03:27:43 PM से 04:54:52 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े परिवर्तन से बचें. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आज सफलता मिल सकती है.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. पूर्णिमा के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण कर्ज या स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर खर्च बढ़ सकता है. यमगण्ड (09:39:09 AM से 11:06:18 AM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन न करें. चंद्र ग्रहण के कारण शाम के समय किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, वरना वापसी में कठिनाई हो सकती है.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य रखने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा और ग्रहण का प्रभाव ननिहाल पक्ष से जुड़ी किसी चिंता को सामने ला सकता है. होलिका दहन के पावन अवसर पर परिवार के साथ समय बिताएं और रिश्तों में चल रही गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है; पार्टनर के साथ किसी भी बहस को लंबा न खींचें. शाम को ग्रहण के दौरान मानसिक शांति के लिए सामूहिक पूजा-पाठ में भाग लेना हितकर रहेगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. चंद्रमा की स्थिति पाचन तंत्र या मौसमी बीमारियों से जुड़ी समस्या दे सकती है. खान-पान पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें. चंद्र ग्रहण के समय प्राणायाम करना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा.

Lucky Color: पीला (Yellow) या केसरिया

Lucky Number: 3 और 7

विशेष उपाय: आज मंगलवार और पूर्णिमा का संयोग है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ करें. होलिका दहन की पूजा में राई और नमक अर्पित करें ताकि नजर दोष दूर हो. ग्रहण समाप्त होने के बाद चने की दाल या पीले फलों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

