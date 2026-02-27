Angarak Yog 2026: 40 दिन का ‘खतरनाक संयोजन’, नौकरी-निवेश और यात्रा में बरतें खास सावधानी!

साल 2026 बदलाव और विकास का साल है, लेकिन इन परिवर्तनों के साथ ग्रहों के गोचर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा. ऐसा ही एक ग्रह संयोजन इस साल देखने को मिल रहा है, जिसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है. 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल और राहु के संयोजन को ही अंगारक योग के नाम से जाना जाता है.