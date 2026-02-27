हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Angarak Yog 2026: 40 दिन का 'खतरनाक संयोजन', नौकरी-निवेश और यात्रा में बरतें खास सावधानी!

Angarak Yog 2026: 40 दिन का ‘खतरनाक संयोजन’, नौकरी-निवेश और यात्रा में बरतें खास सावधानी!

Angarak Yog 2026: 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल और राहु के संयोजन को ही अंगारक योग के नाम से जाना जाता है. इस दौरान ये 5 काम करने से चीजें आपके लिए मुश्किल भरी हो सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Feb 2026 10:27 AM (IST)
Angarak Yog 2026: 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल और राहु के संयोजन को ही अंगारक योग के नाम से जाना जाता है. इस दौरान ये 5 काम करने से चीजें आपके लिए मुश्किल भरी हो सकती है.

अंगारक योग प्रभाव 2026

1/7
साल 2026 बदलाव और विकास का साल है, लेकिन इन परिवर्तनों के साथ ग्रहों के गोचर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा. ऐसा ही एक ग्रह संयोजन इस साल देखने को मिल रहा है, जिसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है. 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल और राहु के संयोजन को ही अंगारक योग के नाम से जाना जाता है.
साल 2026 बदलाव और विकास का साल है, लेकिन इन परिवर्तनों के साथ ग्रहों के गोचर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा. ऐसा ही एक ग्रह संयोजन इस साल देखने को मिल रहा है, जिसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है. 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल और राहु के संयोजन को ही अंगारक योग के नाम से जाना जाता है.
2/7
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस खगोलीय परिवर्तन से आक्रामकता, आवेगशीलता और काम में व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है. जानकारों का मानना है कि, ग्रहों का यह उग्र संयोजन फैसले लेने, संघर्षों और दु्र्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकता है, इस दौरान कुछ बातों से बचना बेहद जरूरी है.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस खगोलीय परिवर्तन से आक्रामकता, आवेगशीलता और काम में व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है. जानकारों का मानना है कि, ग्रहों का यह उग्र संयोजन फैसले लेने, संघर्षों और दु्र्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकता है, इस दौरान कुछ बातों से बचना बेहद जरूरी है.
Published at : 27 Feb 2026 10:27 AM (IST)
