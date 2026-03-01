हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका-ईरान टकराव के बीच वायरल हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Baba Vanga prediction for World War 3: बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच एक बार फिर से बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चर्चा में है. अमेरिका-इजराइल-ईरान टकराव, रूस की चेतावनी, पाकिस्तान-अफगान वजह बन चुके हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Mar 2026 09:07 AM (IST)
वर्ल्ड वॉर 3 के लिए बाबा वंगा की भविष्यवाणी

1/6
बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है. खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हाल की मिलिट्री कार्रवाइयों के बाद. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे दावों की बाढ़ आ गई है कि, बुल्गारिया की रहस्यवादी और भविष्यवक्ता ने 2020 के दशक के बीच एक खतरनाक गोलबल वॉर की भविष्यवाणी की थी.
2/6
ताजा तनाव तब और बढ़ गया जब हाल में खबर आई कि, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर हमले किए. ईरानी मीडिया ने दावा करते हुए बताया कि, हमले तेहरान में जरूरी सरकारी जगहों के पास हुए. दावा किया जा रहा है कि, इस सैन्य कार्रवाई में ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है. वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को बड़ा लड़ाकू ऑपरेशन बताते हुए आरोप लगाया कि, ईरान अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है. जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में कुछ जगहों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे बड़े इलाके में टकराव का भय बढ़ गया.
Published at : 01 Mar 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
America WW3 Baba Vanga Predictions ISRAEL Predictions 2026 #iran

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
