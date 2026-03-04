कहां है भारत की आखिरी सड़क और कहां होती है यह खत्म, जान लीजिए जवाब

भारत एक विशाल देश है, जहां हर दिशा में अनगिनत कहानियां, रहस्य और ऐतिहासिक स्थल छिपे हुए हैं. उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, पश्चिम में सुनहरा रेगिस्तान, पूर्व में हरे-भरे जंगल और दक्षिण में अथाह समुद्र, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आखिरी सड़क कहां जाकर खत्म होती है. वह कौन-सी जगह है जहां सड़क खत्म हो जाती है और उसके आगे सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है. दक्षिण भारत में एक ऐसी ही अनोखी सड़क है, जो यात्रियों को भारत की मुख्य भूमि के बिल्कुल अंतिम छोर तक ले जाती है. लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि एक अलग अनुभव पाने आते हैं. जैसे ही आप इस सड़क पर आगे बढ़ते हैं, दोनों ओर लहरों की आवाज सुनाई देती है. तो आइए जानते हैं कि भारत की आखिरी सड़क कहां है और यह कहां खत्म होती है.

भारत की आखिरी सड़क कहां है?

भारत की आखिरी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग NH 87 का वह हिस्सा है जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम से धनुष्कोडी तक जाता है. सड़क का अंतिम बिंदु अरिचल मुनाई है, जहां मुख्य भूमि खत्म होकर समुद्र शुरू हो जाता है. इसे भारत की सबसे अनोखी ड्राइव में से एक माना जाता है. साफ मौसम में यहां से आप श्रीलंका की रेखाएं भी देख सकते हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाती हैं.

सड़क का मार्ग और महत्व

इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से होती है. रामेश्वरम से निकलकर यह सड़क लगभग 20 किलोमीटर तक समुद्र के किनारे चली जाती है और आपको धनुष्कोडी तक पहुंचाती है. धनुष्कोडी कभी एक समृद्ध तटीय बस्ती थी, जिसमें रेलवे स्टेशन, डाकघर और कई घर थे, लेकिन अब यह जगह वीरान और शांत हो गई है. धनुष्कोडी से आगे की सड़क आपको अरिचल मुनाई तक ले जाती है. यह वह अंतिम बिंदु है जहां भारतीय भूमि समुद्र में विलीन हो जाती है. यह स्थान पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है और श्रीलंका के सबसे नजदीक है.

यह कहां खत्म होती है

भारत की आखिरी सड़क अरिचल मुनाई पर खत्म होती है. यह पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जहां भारतीय मुख्य भूमि समाप्त हो जाती है और आगे सिर्फ समुद्र ही शुरू होता है यानी, जब आप इस सड़क के अंत तक पहुंचते हैं, तो आप भारत के सबसे दक्षिणी सुलभ बिंदु पर खड़े होते हैं. सड़क पर चलते समय आपको दोनों तरफ समुद्र दिखाई देता है, जो सुंदर सीन और अनुभव देता है. यह रामायण की कथाओं से जुड़ा हुआ है. समुद्र के उस पार सिर्फ 18-20 किलोमीटर दूर श्रीलंका दिखता है. पर्यटक इसे भारत के सबसे सुंदर तटीय मार्गों में गिनते हैं.

