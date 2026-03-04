हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 4 March 2026: होली के हुड़दंग में कहीं भारी न पड़ जाए राहु काल! धुलेंडी पर मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 March 2026: होली के हुड़दंग में कहीं भारी न पड़ जाए राहु काल! धुलेंडी पर मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 4 मार्च को होली के उत्सव पर ग्रहों की चाल बदल रही है. मेष से मीन तक किस राशि पर बरसेगा भाग्य का रंग और किनकी चमकेगी किस्मत? जानें अपनी राशि का लकी नंबर और विशेष ज्योतिषीय उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Mar 2026 05:16 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 4 मार्च 2026 आज पूरे देश में रंगों का महापर्व होली और धुलेंडी मनाया जा रहा है. फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ संयोग में आज का दिन बेहद खास है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 01:46 PM तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जिसके बाद वे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है.

जहां कुछ राशियों के लिए आज का दिन धन लाभ और पारिवारिक मिलन का योग बना रहा है, वहीं दोपहर 12:33 PM से 02:00 PM तक लगने वाला राहु काल कुछ जातकों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. क्या आज रंगों से खेलते समय आपको सेहत का ख्याल रखना है या आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं? आइए, जानते हैं आपकी राशि का विस्तृत और सटीक आज का राशिफल:

मेष (Aries) - 4 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज रंगों का त्योहार नई उमंग और जोश लेकर आया है. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और पूरा देश धुलेंडी मना रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से पंचम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी और मौज-मस्ती के मूड को बढ़ाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए व्यापार या दफ्तर में भागदौड़ कम रहेगी. जो लोग इवेंट, केटरिंग या रंगों के कारोबार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार मुनाफा दिला सकता है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी तरह की नई डील या व्यावसायिक चर्चा करने से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा. त्योहार की खरीदारी और मेहमानों पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के मामले में आज बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के समय भी वित्तीय जोखिम लेने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रिश्तों में नया रंग भरने वाला है. पुराने गिले-शिकवे दूर करने और साथ मिलकर होली खेलने का यह सबसे अच्छा समय है. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तब स्वभाव में थोड़ी भावुकता बढ़ सकती है. जीवनसाथी के साथ शाम का समय सुकून भरा बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन रंगों से खेलते समय आंखों और त्वचा का खास ख्याल रखें. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में अति न करें.

Lucky Color: सुर्ख लाल (Bright Red)
Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में गुलाल अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. घर आए मेहमानों को प्रेम से मीठा खिलाएं, इससे मंगल के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे.

वृषभ (Taurus) - 4 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक आनंद का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो घर-परिवार में खुशियां लाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव और अवकाश का है, इसलिए कामकाज की गति धीमी रहेगी. हालांकि, जो लोग प्रॉपर्टी, वाहन या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभप्रद हो सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी तरह की व्यावसायिक चर्चा करने से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा खर्चीला साबित हो सकता है. घर की सजावट और मेहमानों के सत्कार पर धन व्यय होगा. आज निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन करने से बचें. इसके अलावा यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी वित्तीय जोखिम न लें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही मधुर रहेगा. माता के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे और घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा. शाम को जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तब आप अपने जीवनसाथी या पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे. होली के रंग आपसी कड़वाहट को दूर करने में मदद करेंगे.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. रंगों से होने वाली एलर्जी से बचने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें.

Lucky Color: सफेद या क्रीम (White/Cream)
Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज होली के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद चंदन और गुलाल अर्पित करें. घर की सुख-शांति के लिए गाय को गुड़-रोटी खिलाएं, इससे शुक्र और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होंगे.

मिथुन (Gemini) - 4 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और सामाजिक मेलजोल से भरा रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से तृतीय भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपके साहस और संचार कौशल को बढ़ाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में शांति रहेगी. मीडिया, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है. नए लोगों से मिलना भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या वादे से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. छोटे भाई-बहनों या मित्रों पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज उत्साह बना रहेगा. मित्रों और पड़ोसियों के साथ होली का आनंद लेंगे, जिससे पुराने संबंध फिर से ताजा होंगे. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा और आप मिलकर त्यौहार का पूरा लुत्फ उठाएंगे.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन जोश में आकर सेहत की अनदेखी न करें. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. फेफड़ों और गले का विशेष ध्यान रखें, ठंडी चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में करें.

Lucky Color: हरा (Green)
Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज धुलेंडी के पावन अवसर पर गणेश जी को हरा गुलाल अर्पित करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं. इससे बुध ग्रह की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी.

कर्क (Cancer) - 4 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी की मधुरता और पारिवारिक मिलन का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से द्वितीय भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो धन और कुटुंब के सुख में वृद्धि करेगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज उत्सव का दिन है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां कम रहेंगी. हालांकि, जो जातक पैतृक व्यवसाय या खान-पान के काम से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभप्रद रह सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या निवेश की योजना बनाने से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है, लेकिन त्योहार के कारण खर्चे भी अधिक होंगे. कुटुंब के सदस्यों पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों के रंग घुलेंगे. रिश्तेदारों और करीबियों के साथ होली खेलने से आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद होगा और आप घर की सुख-शांति का आनंद लेंगे.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करना जरूरी है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से आप मानसिक रूप से काफी संतुष्ट महसूस करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. त्वचा की सुरक्षा के लिए हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें.

Lucky Color: सफेद या हल्का नीला (White/Light Blue)
Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद गुलाल और अबीर अर्पित करें. शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल चढ़ाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होंगे.

सिंह (Leo) - 4 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और आकर्षण से भरा रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी ही राशि (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपको केंद्र बिंदु बनाए रखेगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में आधिकारिक काम कम रहेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व आज लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या नए वादे से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है, लेकिन अपनी शान-शौकत और दूसरों के मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. आज निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई आर्थिक जोखिम न लें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. जीवनसाथी और मित्रों के साथ होली का आनंद दोगुना हो जाएगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप आर्थिक और पारिवारिक सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीर होंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धूप में ज्यादा समय बिताने से थकान या सिरदर्द हो सकता है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक उत्साह बना रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में संयम रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

Lucky Color: सुनहरा या नारंगी (Golden/Orange)
Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा लाल गुलाल मिलाएं. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा.

कन्या (Virgo) - 4 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और सावधानी बरतने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से द्वादश भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो खर्चों और भागदौड़ में वृद्धि कर सकता है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव और अवकाश का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में शांति रहेगी. हालांकि, जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार या अस्पताल/दवाई के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन व्यस्त और लाभप्रद हो सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी तरह की नई डील या व्यावसायिक चर्चा करने से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा भारी रह सकता है. अनचाहे खर्चों या त्योहार की तैयारियों पर अधिक धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई वित्तीय जोखिम न लें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. दोपहर तक चंद्रमा के 12वें भाव में होने से मन थोड़ा अशांत या भ्रमित रह सकता है. दोपहर बाद जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि (कन्या) में प्रवेश करेंगे, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनों के साथ होली का आनंद ले पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन फिर भी आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा से बचें. केमिकल वाले रंगों से अपनी त्वचा और आंखों को सुरक्षित रखें.

Lucky Color: हल्का हरा या क्रीम (Light Green/Cream)
Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान गणेश को हरा गुलाल और दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को फल या अनाज का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा और बुध के सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे.

तुला (Libra) - 4 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ और सामाजिक उत्सव का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से एकादश भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी आय और मित्रों के सहयोग में वृद्धि करेगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए व्यापार या दफ्तर में भागदौड़ कम रहेगी. जो लोग मार्केटिंग, नेटवर्किंग या सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या निवेश की शुरुआत करने से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है या रुका हुआ धन वापस आ सकता है. त्योहार के कारण मित्रों पर कुछ धन व्यय होगा. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों के गहरे रंग घुलेंगे. बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ होली खेलना आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भरेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो मन थोड़ा भावुक या एकांत प्रिय हो सकता है. जीवनसाथी के साथ शाम का समय मधुर और यादगार बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. रंगों के उत्सव में आंखों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें.

Lucky Color: सफेद या हल्का गुलाबी (White/Pink)
Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर माता लक्ष्मी को गुलाबी गुलाल और मिश्री अर्पित करें. घर की मुख्य देहरी पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कें, इससे शुक्र के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे और सुख-समृद्धि आएगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 4 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और पारिवारिक उत्सव से भरा रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से दशम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपकी धाक जमाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कामकाज की गति धीमी रहेगी. जो लोग सरकारी सेवाओं, राजनीति या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. लोग आपकी राय को महत्व देंगे. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय या नए वादे से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. अपनी सुख-सुविधाओं और पद-प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर कुछ धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. पिता और बुजुर्गों के साथ होली खेलना आपके लिए शुभ रहेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो दोस्तों के साथ मिलने-जुलने और पार्टी करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल शानदार रहेगा और आप त्योहार का भरपूर आनंद उठाएंगे.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन जोश में आकर सेहत की अनदेखी न करें. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक उत्साह बना रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में सफाई का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से बचें.

Lucky Color: गहरा लाल या मरून (Deep Red/Maroon)
Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर हनुमान जी को लाल गुलाल और सिंदूर अर्पित करें. 'बजरंग बाण' का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा और मंगल के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे.

धनु (Sagittarius) - 4 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से नवम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी धर्म-कर्म में रुचि बढ़ाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में काम का बोझ कम रहेगा. जो लोग उच्च शिक्षा, परामर्श या धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन समाज में सम्मान दिलाने वाला रहेगा. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या नए समझौते से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है. लंबी दूरी की यात्रा या किसी मांगलिक कार्य पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई आर्थिक जोखिम न लें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज उत्साह और खुशी का माहौल रहेगा. पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर होली खेलना आपके लिए मंगलकारी रहेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो कार्यक्षेत्र या सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर मन थोड़ा गंभीर हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से सकारात्मक विचार मन में आएंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. खान-पान में संयम रखें और बहुत अधिक मीठा खाने से बचें.

Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)
Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान विष्णु को पीला गुलाल और पीले फूल अर्पित करें. 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा और गुरु ग्रह के शुभ फल बढ़ाएगा.

मकर (Capricorn) - 4 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और सावधानी बरतने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से अष्टम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो मानसिक तनाव या अचानक खर्चों की स्थिति बना सकता है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कामकाज में ढिलाई रहेगी. हालांकि, जो लोग रिसर्च, इंश्योरेंस या गूढ़ विद्याओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नया सीखने वाला हो सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी तरह की नई डील या प्रोफेशनल कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. अनचाहे खर्चों या किसी पुराने कर्ज को लेकर चिंता हो सकती है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय सीमा में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई वित्तीय जोखिम न लें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. दोपहर तक चंद्रमा के आठवें भाव में होने से छोटी बात पर विवाद हो सकता है. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान (नौवें भाव) में जाएंगे, तब माहौल खुशनुमा होगा और आप अपनों के साथ होली का असली आनंद ले पाएंगे. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. पेट से जुड़ी समस्या या थकान महसूस हो सकती है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक मजबूती मिलेगी, लेकिन आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. रंगों से खेलते समय सावधानी बरतें और अपनी आंखों को सुरक्षित रखें.

Lucky Color: नीला या काला (Blue/Black)
Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान शिव को नीला गुलाल या अबीर अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करना आपके कष्टों को दूर करेगा और शनि देव की कृपा बनाए रखेगा.

कुंभ (Aquarius) - 4 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और सामाजिक संबंधों में मधुरता लाने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से सप्तम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और आपसी रिश्तों में खुशियां लाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. जो लोग पब्लिक रिलेशन, पार्टनरशिप या डेली ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी तरह की नई साझेदारी या व्यावसायिक चर्चा करने से पूरी तरह बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के माध्यम से कोई लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय सीमा में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

Love (प्रेम)
वैवाहिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ होली के रंगों का आनंद लेना आपके रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो मन थोड़ा गंभीर या किसी पुरानी बात को लेकर चिंतित हो सकता है. शाम के समय अपनों के साथ शांति से समय बिताएं.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से काफी उत्साह महसूस करेंगे. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. खान-पान में बहुत अधिक ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

Lucky Color: हल्का नीला या काला (Light Blue/Black)
Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान शनि देव को नीला गुलाल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

मीन (Pisces) - 4 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और सावधानी के साथ उत्सव मनाने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का त्योहार मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से छठे भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी भी देगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)
आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में सक्रियता कम रहेगी. जो लोग सेवा क्षेत्र (Service Sector) या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन व्यस्त रह सकता है. पुरानी किसी समस्या का समाधान आज मिल सकता है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी प्रकार की नई व्यावसायिक प्रतिबद्धता या आधिकारिक चर्चा से बचें.

Finance (वित्त)
आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. सेहत या किसी पुराने विवाद को सुलझाने में कुछ धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय सीमा में किसी को उधार न दें और न ही बड़ा लेन-देन करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन विवादों से दूर रहना ही बेहतर है. दोपहर तक छठे भाव के चंद्रमा के कारण किसी बात पर अनबन हो सकती है. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके सातवें भाव (कन्या राशि) में जाएंगे, तब जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और आप साथ मिलकर होली का भरपूर आनंद ले पाएंगे.

Health (स्वास्थ्य)
आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा. पेट में इंफेक्शन या एलर्जी की समस्या हो सकती है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक शक्ति बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. बहुत अधिक ठंडे पानी से होली खेलने से बचें.

Lucky Color: पीला या सुनहरा (Yellow/Golden)
Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीला गुलाल अर्पित करें. केले के वृक्ष की पूजा करना और चने की दाल का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और गुरु के सकारात्मक प्रभाव बढ़ाएगा.

यह भी पढ़ें- Meen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि के लिए 1 से 7 मार्च रहेगा गुड लक, बढ़ेगा मान-सम्मान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 05:16 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 4 March 2026: होली के हुड़दंग में कहीं भारी न पड़ जाए राहु काल! धुलेंडी पर मेष से मीन तक का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: होली के हुड़दंग में कहीं भारी न पड़ जाए राहु काल! धुलेंडी पर मेष से मीन तक का राशिफल
ऐस्ट्रो
Kal Ka Rashifal 4 March 2026: होली पर आपकी राशि में क्या लिखा है? जानें अपना शुभ अंक और लकी कलर
4 मार्च राशिफल: कल होली पर आपकी राशि में क्या लिखा है? जानें अपना शुभ अंक और लकी कलर
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: सावधान! आज होलिका दहन पर 3 घंटे 27 मिनट का चंद्र ग्रहण, सुबह 06:20 से सूतक शुरू, जानें राशिफल
Aaj Ka Rashifal: सावधान! आज होलिका दहन पर 3 घंटे 27 मिनट का चंद्र ग्रहण, सुबह 06:20 से सूतक शुरू, जानें राशिफल
ऐस्ट्रो
ईरान: आखिरी 24 घंटे! यरूशलेम दहला, खामेनेई का अंत और कल 'ब्लड मून'... क्या कल दुनिया का नक्शा बदल जाएगा?
ईरान: आखिरी 24 घंटे! यरूशलेम दहला, खामेनेई का अंत और कल 'ब्लड मून'... क्या कल दुनिया का नक्शा बदल जाएगा?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर हम हमला न करते तो...' ट्रंप ने ईरान पर अटैक को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- स्पेन से खत्म करेंगे व्यापार
'अगर हम हमला न करते तो...' ट्रंप ने ईरान पर अटैक को लेकर दिया बड़ा बयान, स्पेन से खत्म करेंगे व्यापार
बिहार
19 सीट जीतने के बाद भी LJPR को नहीं मिली राज्यसभा सीट, चिराग पासवान की पार्टी का आया रिएक्शन
19 सीट जीतने के बाद भी LJPR को नहीं मिली राज्यसभा सीट, चिराग पासवान की पार्टी का आया रिएक्शन
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ROKO आ रहे हैं, तो लालच में ‘लार’ टपकाने लगा इस देश का क्रिकेट बोर्ड, BCCI से कर दी स्पेशल डिमांड
ROKO आ रहे हैं, तो लालच में ‘लार’ टपकाने लगा इस देश का क्रिकेट बोर्ड, BCCI से की स्पेशल डिमांड
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
विश्व
खामेनेई के बाद अब उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' पर इजरायल ने किया हमला
खामेनेई के बाद उत्तराधिकारियों पर संकट, नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजरायल ने किया बड़ा हमला
ट्रेंडिंग
"यही है असली मजदूर" लेपटॉप लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस फंक्शन में होली खेलता दिखा शख्स, यूजर्स ने ले लिए मजे
जनरल नॉलेज
सऊदी अरब और ईरान दोनों मुस्लिम देश, फिर इनमें क्यों खिंची दुश्मनी की तलवार?
सऊदी अरब और ईरान दोनों मुस्लिम देश, फिर इनमें क्यों खिंची दुश्मनी की तलवार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget