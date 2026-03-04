Aaj Ka Rashifal: 4 मार्च 2026 आज पूरे देश में रंगों का महापर्व होली और धुलेंडी मनाया जा रहा है. फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ संयोग में आज का दिन बेहद खास है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 01:46 PM तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जिसके बाद वे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है.

जहां कुछ राशियों के लिए आज का दिन धन लाभ और पारिवारिक मिलन का योग बना रहा है, वहीं दोपहर 12:33 PM से 02:00 PM तक लगने वाला राहु काल कुछ जातकों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. क्या आज रंगों से खेलते समय आपको सेहत का ख्याल रखना है या आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं? आइए, जानते हैं आपकी राशि का विस्तृत और सटीक आज का राशिफल:

मेष (Aries) - 4 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज रंगों का त्योहार नई उमंग और जोश लेकर आया है. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और पूरा देश धुलेंडी मना रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से पंचम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी और मौज-मस्ती के मूड को बढ़ाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए व्यापार या दफ्तर में भागदौड़ कम रहेगी. जो लोग इवेंट, केटरिंग या रंगों के कारोबार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार मुनाफा दिला सकता है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी तरह की नई डील या व्यावसायिक चर्चा करने से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा. त्योहार की खरीदारी और मेहमानों पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के मामले में आज बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के समय भी वित्तीय जोखिम लेने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रिश्तों में नया रंग भरने वाला है. पुराने गिले-शिकवे दूर करने और साथ मिलकर होली खेलने का यह सबसे अच्छा समय है. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तब स्वभाव में थोड़ी भावुकता बढ़ सकती है. जीवनसाथी के साथ शाम का समय सुकून भरा बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन रंगों से खेलते समय आंखों और त्वचा का खास ख्याल रखें. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में अति न करें.

Lucky Color: सुर्ख लाल (Bright Red)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में गुलाल अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. घर आए मेहमानों को प्रेम से मीठा खिलाएं, इससे मंगल के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे.

वृषभ (Taurus) - 4 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक आनंद का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो घर-परिवार में खुशियां लाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव और अवकाश का है, इसलिए कामकाज की गति धीमी रहेगी. हालांकि, जो लोग प्रॉपर्टी, वाहन या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभप्रद हो सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी तरह की व्यावसायिक चर्चा करने से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा खर्चीला साबित हो सकता है. घर की सजावट और मेहमानों के सत्कार पर धन व्यय होगा. आज निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन करने से बचें. इसके अलावा यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी वित्तीय जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही मधुर रहेगा. माता के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे और घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा. शाम को जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तब आप अपने जीवनसाथी या पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे. होली के रंग आपसी कड़वाहट को दूर करने में मदद करेंगे.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. रंगों से होने वाली एलर्जी से बचने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें.

Lucky Color: सफेद या क्रीम (White/Cream)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज होली के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद चंदन और गुलाल अर्पित करें. घर की सुख-शांति के लिए गाय को गुड़-रोटी खिलाएं, इससे शुक्र और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होंगे.

मिथुन (Gemini) - 4 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और सामाजिक मेलजोल से भरा रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से तृतीय भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपके साहस और संचार कौशल को बढ़ाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में शांति रहेगी. मीडिया, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है. नए लोगों से मिलना भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या वादे से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. छोटे भाई-बहनों या मित्रों पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज उत्साह बना रहेगा. मित्रों और पड़ोसियों के साथ होली का आनंद लेंगे, जिससे पुराने संबंध फिर से ताजा होंगे. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा और आप मिलकर त्यौहार का पूरा लुत्फ उठाएंगे.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन जोश में आकर सेहत की अनदेखी न करें. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. फेफड़ों और गले का विशेष ध्यान रखें, ठंडी चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में करें.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज धुलेंडी के पावन अवसर पर गणेश जी को हरा गुलाल अर्पित करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं. इससे बुध ग्रह की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी.

कर्क (Cancer) - 4 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी की मधुरता और पारिवारिक मिलन का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से द्वितीय भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो धन और कुटुंब के सुख में वृद्धि करेगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज उत्सव का दिन है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां कम रहेंगी. हालांकि, जो जातक पैतृक व्यवसाय या खान-पान के काम से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभप्रद रह सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या निवेश की योजना बनाने से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है, लेकिन त्योहार के कारण खर्चे भी अधिक होंगे. कुटुंब के सदस्यों पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों के रंग घुलेंगे. रिश्तेदारों और करीबियों के साथ होली खेलने से आपसी संबंधों में मजबूती आएगी. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद होगा और आप घर की सुख-शांति का आनंद लेंगे.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करना जरूरी है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से आप मानसिक रूप से काफी संतुष्ट महसूस करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. त्वचा की सुरक्षा के लिए हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें.

Lucky Color: सफेद या हल्का नीला (White/Light Blue)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद गुलाल और अबीर अर्पित करें. शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल चढ़ाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होंगे.

सिंह (Leo) - 4 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और आकर्षण से भरा रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी ही राशि (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपको केंद्र बिंदु बनाए रखेगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में आधिकारिक काम कम रहेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व आज लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या नए वादे से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है, लेकिन अपनी शान-शौकत और दूसरों के मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. आज निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई आर्थिक जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. जीवनसाथी और मित्रों के साथ होली का आनंद दोगुना हो जाएगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप आर्थिक और पारिवारिक सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीर होंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धूप में ज्यादा समय बिताने से थकान या सिरदर्द हो सकता है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक उत्साह बना रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में संयम रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

Lucky Color: सुनहरा या नारंगी (Golden/Orange)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा लाल गुलाल मिलाएं. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा.

कन्या (Virgo) - 4 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और सावधानी बरतने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से द्वादश भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो खर्चों और भागदौड़ में वृद्धि कर सकता है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव और अवकाश का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में शांति रहेगी. हालांकि, जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार या अस्पताल/दवाई के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन व्यस्त और लाभप्रद हो सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के समय किसी भी तरह की नई डील या व्यावसायिक चर्चा करने से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा भारी रह सकता है. अनचाहे खर्चों या त्योहार की तैयारियों पर अधिक धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई वित्तीय जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. दोपहर तक चंद्रमा के 12वें भाव में होने से मन थोड़ा अशांत या भ्रमित रह सकता है. दोपहर बाद जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि (कन्या) में प्रवेश करेंगे, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनों के साथ होली का आनंद ले पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन फिर भी आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा से बचें. केमिकल वाले रंगों से अपनी त्वचा और आंखों को सुरक्षित रखें.

Lucky Color: हल्का हरा या क्रीम (Light Green/Cream)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान गणेश को हरा गुलाल और दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को फल या अनाज का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा और बुध के सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे.

तुला (Libra) - 4 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ और सामाजिक उत्सव का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से एकादश भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी आय और मित्रों के सहयोग में वृद्धि करेगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए व्यापार या दफ्तर में भागदौड़ कम रहेगी. जो लोग मार्केटिंग, नेटवर्किंग या सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या निवेश की शुरुआत करने से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है या रुका हुआ धन वापस आ सकता है. त्योहार के कारण मित्रों पर कुछ धन व्यय होगा. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों के गहरे रंग घुलेंगे. बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ होली खेलना आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भरेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो मन थोड़ा भावुक या एकांत प्रिय हो सकता है. जीवनसाथी के साथ शाम का समय मधुर और यादगार बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. रंगों के उत्सव में आंखों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें.

Lucky Color: सफेद या हल्का गुलाबी (White/Pink)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर माता लक्ष्मी को गुलाबी गुलाल और मिश्री अर्पित करें. घर की मुख्य देहरी पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कें, इससे शुक्र के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे और सुख-समृद्धि आएगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 4 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और पारिवारिक उत्सव से भरा रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से दशम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपकी धाक जमाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कामकाज की गति धीमी रहेगी. जो लोग सरकारी सेवाओं, राजनीति या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. लोग आपकी राय को महत्व देंगे. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय या नए वादे से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. अपनी सुख-सुविधाओं और पद-प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर कुछ धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. पिता और बुजुर्गों के साथ होली खेलना आपके लिए शुभ रहेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो दोस्तों के साथ मिलने-जुलने और पार्टी करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल शानदार रहेगा और आप त्योहार का भरपूर आनंद उठाएंगे.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन जोश में आकर सेहत की अनदेखी न करें. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक उत्साह बना रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में सफाई का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से बचें.

Lucky Color: गहरा लाल या मरून (Deep Red/Maroon)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर हनुमान जी को लाल गुलाल और सिंदूर अर्पित करें. 'बजरंग बाण' का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा और मंगल के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे.

धनु (Sagittarius) - 4 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से नवम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो आपकी धर्म-कर्म में रुचि बढ़ाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में काम का बोझ कम रहेगा. जो लोग उच्च शिक्षा, परामर्श या धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन समाज में सम्मान दिलाने वाला रहेगा. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा या नए समझौते से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है. लंबी दूरी की यात्रा या किसी मांगलिक कार्य पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई आर्थिक जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज उत्साह और खुशी का माहौल रहेगा. पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर होली खेलना आपके लिए मंगलकारी रहेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो कार्यक्षेत्र या सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर मन थोड़ा गंभीर हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से सकारात्मक विचार मन में आएंगे. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है. यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. खान-पान में संयम रखें और बहुत अधिक मीठा खाने से बचें.

Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान विष्णु को पीला गुलाल और पीले फूल अर्पित करें. 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा और गुरु ग्रह के शुभ फल बढ़ाएगा.

मकर (Capricorn) - 4 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और सावधानी बरतने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से अष्टम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो मानसिक तनाव या अचानक खर्चों की स्थिति बना सकता है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कामकाज में ढिलाई रहेगी. हालांकि, जो लोग रिसर्च, इंश्योरेंस या गूढ़ विद्याओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नया सीखने वाला हो सकता है. आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी तरह की नई डील या प्रोफेशनल कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. अनचाहे खर्चों या किसी पुराने कर्ज को लेकर चिंता हो सकती है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय सीमा में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई वित्तीय जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. दोपहर तक चंद्रमा के आठवें भाव में होने से छोटी बात पर विवाद हो सकता है. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान (नौवें भाव) में जाएंगे, तब माहौल खुशनुमा होगा और आप अपनों के साथ होली का असली आनंद ले पाएंगे. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. पेट से जुड़ी समस्या या थकान महसूस हो सकती है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक मजबूती मिलेगी, लेकिन आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. रंगों से खेलते समय सावधानी बरतें और अपनी आंखों को सुरक्षित रखें.

Lucky Color: नीला या काला (Blue/Black)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान शिव को नीला गुलाल या अबीर अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करना आपके कष्टों को दूर करेगा और शनि देव की कृपा बनाए रखेगा.

कुंभ (Aquarius) - 4 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और सामाजिक संबंधों में मधुरता लाने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से सप्तम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और आपसी रिश्तों में खुशियां लाएगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. जो लोग पब्लिक रिलेशन, पार्टनरशिप या डेली ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी तरह की नई साझेदारी या व्यावसायिक चर्चा करने से पूरी तरह बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के माध्यम से कोई लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय सीमा में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

Love (प्रेम)

वैवाहिक और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ होली के रंगों का आनंद लेना आपके रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तो मन थोड़ा गंभीर या किसी पुरानी बात को लेकर चिंतित हो सकता है. शाम के समय अपनों के साथ शांति से समय बिताएं.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से काफी उत्साह महसूस करेंगे. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. खान-पान में बहुत अधिक ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

Lucky Color: हल्का नीला या काला (Light Blue/Black)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान शनि देव को नीला गुलाल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

मीन (Pisces) - 4 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और सावधानी के साथ उत्सव मनाने वाला रहेगा. आज फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और रंगों वाली होली (धुलेंडी) का त्योहार मनाया जा रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 01:46:18 PM तक आपकी राशि से छठे भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे, जो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी भी देगा. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:39:41 AM तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

Career (करियर)

आज का दिन उत्सव का है, इसलिए कार्यक्षेत्र में सक्रियता कम रहेगी. जो लोग सेवा क्षेत्र (Service Sector) या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन व्यस्त रह सकता है. पुरानी किसी समस्या का समाधान आज मिल सकता है. हालांकि, आज दुर्मुहूर्त (12:09:56 PM से 12:56:31 PM) और कंटक (04:49:28 PM से 05:36:03 PM) के दौरान किसी भी प्रकार की नई व्यावसायिक प्रतिबद्धता या आधिकारिक चर्चा से बचें.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. सेहत या किसी पुराने विवाद को सुलझाने में कुछ धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आज राहु काल दोपहर 12:33:14 PM से 02:00:35 PM तक रहेगा. इस समय सीमा में किसी को उधार न दें और न ही बड़ा लेन-देन करें. साथ ही यमगण्ड (08:11:10 AM से 09:38:31 AM) के दौरान भी वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन विवादों से दूर रहना ही बेहतर है. दोपहर तक छठे भाव के चंद्रमा के कारण किसी बात पर अनबन हो सकती है. दोपहर बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके सातवें भाव (कन्या राशि) में जाएंगे, तब जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और आप साथ मिलकर होली का भरपूर आनंद ले पाएंगे.

Health (स्वास्थ्य)

आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा. पेट में इंफेक्शन या एलर्जी की समस्या हो सकती है. धृति योग (सुबह 08:51:39 AM तक) होने से मानसिक शक्ति बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप होली मिलने के लिए इस दिशा में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. बहुत अधिक ठंडे पानी से होली खेलने से बचें.

Lucky Color: पीला या सुनहरा (Yellow/Golden)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज धुलेंडी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीला गुलाल अर्पित करें. केले के वृक्ष की पूजा करना और चने की दाल का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और गुरु के सकारात्मक प्रभाव बढ़ाएगा.

