हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKhatu Shyam Mandir Band: खाटू श्यामजी में 3 मार्च से इतने दिन तक बंद रहेंगे दर्शन, मंदिर ने की घोषणा

Khatu Shyam Mandir Band: खाटू श्यामजी में 3 मार्च से इतने दिन तक बंद रहेंगे दर्शन, मंदिर ने की घोषणा

Khatu Shyam Mandir Band: होली से पहले अगर बाबा खाटू श्याम के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए, मंदिर ने 3 दिन मंदिर बंद की घोषणा की है. 3 मार्च से कब तक बंद रहेंगे बाबा श्याम के दर्शन.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 02 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Khatu Shyam Mandir Band: होली से पहले अगर बाबा खाटू श्याम के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए, मंदिर ने 3 दिन मंदिर बंद की घोषणा की है. 3 मार्च से कब तक बंद रहेंगे बाबा श्याम के दर्शन.

खाटू श्याम मंदिर

1/5
3 मार्च को चंद्र ग्रहण हैं ऐसे में मंदिर के पट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. ग्रहण की समाप्ति शाम 6.20 पर होगी. इके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा.
3 मार्च को चंद्र ग्रहण हैं ऐसे में मंदिर के पट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. ग्रहण की समाप्ति शाम 6.20 पर होगी. इके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा.
2/5
4 मार्च 2026 को सुबह से श्याम भक्तों को बाबा के दर्शन हो पाएंगे लेकिन इसी दिन शयन आरती के बाद फिर से बाबा श्याम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.
4 मार्च 2026 को सुबह से श्याम भक्तों को बाबा के दर्शन हो पाएंगे लेकिन इसी दिन शयन आरती के बाद फिर से बाबा श्याम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.
Published at : 02 Mar 2026 12:11 PM (IST)
Sikar Khatu Shyam Holi 2026 Khatu Mela

