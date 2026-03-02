हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: चंद्र ग्रहण से पहले शुक्र गोचर, मीन राशि में आकर इन राशियों को देंगे भौतिक सुख

Shukra Gochar 2026: चंद्र ग्रहण से पहले शुक्र गोचर, मीन राशि में आकर इन राशियों को देंगे भौतिक सुख

Shukra Gochar 2026 in Pisces: चंद्र ग्रहण और होली से पहले शुक्र आज 2 मार्च 2026 को मीन में प्रवेश करेंगे, जिससे मालव्य राजयोग बनेगा. शुक्र गोचर कर मिथुन, कर्क समेत कई राशियों भौतिक सुख प्रदान करेंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 02 Mar 2026 08:34 AM (IST)
मीन राशि में शुक्र का गोचर

1/7
भौतिक सुखों के कारक शुक्र 2 मार्च को अपनी उच्च राशि शुक्र में प्रवेश करेंगे. शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद उन लोगों को इसका खास लाभ मिलेगा, जिनकी कुंडली में शुक्र बली हैं. साथ ही मीन राशि में आकर शुक्र मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा.
2/7
बता दें कि, मार्च के महीने में शुक्र की चाल में कुल चार बार बदलाव देखने को मिलेगा. 02 मार्च को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन रात 12 बजकर 57 मिनट होगा, 4 मार्च को शुक्र का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, 15 मार्च को रेवती नक्षत्र और 26 मार्च को मेष राशि में गोचर होगा.
