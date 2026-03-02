Shukra Gochar 2026: चंद्र ग्रहण से पहले शुक्र गोचर, मीन राशि में आकर इन राशियों को देंगे भौतिक सुख

भौतिक सुखों के कारक शुक्र 2 मार्च को अपनी उच्च राशि शुक्र में प्रवेश करेंगे. शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद उन लोगों को इसका खास लाभ मिलेगा, जिनकी कुंडली में शुक्र बली हैं. साथ ही मीन राशि में आकर शुक्र मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा.