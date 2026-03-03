Kal Ka Rashifal 4 March 2026: होली पर आपकी राशि में क्या लिखा है? जानें अपना शुभ अंक और लकी कलर

Kal Ka Rashifal 4 March 2026: कल यानी 4 मार्च को देश भर में धुलेंडी (होली) का उत्सव मनाया जाएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन बेहद खास है क्योंकि ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव हो रहा है. कल दोपहर बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ राशियों के लिए 'धन वर्षा' के द्वार खुलेंगे, तो कुछ को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक का हाल.

मेष (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए कल रंगों का त्योहार नई उमंग और जोश लेकर आएगा. कल फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है और पूरा देश धुलेंडी मनाएगा. चंद्रमा कल दोपहर 01:46 PM तक आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी को चरम पर ले जाएगा. आप बच्चों और मित्रों के साथ होली का भरपूर आनंद लेंगे.

Career: कल उत्सव का दिन है, इसलिए कार्यक्षेत्र में भागदौड़ कम रहेगी. जो लोग इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग या रंगों के थोक व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए कल रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का योग है. नौकरीपेशा लोग कल काम के बजाय नेटवर्किंग पर ध्यान दें, जो भविष्य में लाभदायक होगा.

Finance: आर्थिक रूप से दिन सामान्य से बेहतर है. मेहमानों के स्वागत और उत्सव पर खर्च हो सकता है. राहुकाल (12:33 PM - 02:00 PM) के दौरान बड़े निवेश से बचें. शाम के समय अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है.

Love: रिश्तों में नया रंग भरने का यह सबसे सटीक समय है. यदि पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो कल उसे खत्म करें. दोपहर बाद आप थोड़े भावुक हो सकते हैं.

Health: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन केमिकल युक्त रंगों से बचें. खान-पान में तली-भुनी चीजों से परहेज करें.

Lucky Color: सुर्ख लाल (Bright Red)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: हनुमान जी के चरणों में गुलाल अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

वृष (Taurus)

वृष राशि वालों के लिए कल का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक मिलन का है. चंद्रमा दोपहर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे आप घर की सजावट और मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त रहेंगे. आपकी सुखद वाणी कल बिगड़े हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारने में जादू की तरह काम करेगी.

Career: आपके Career ग्राफ में कल स्थिरता दिखेगी. कला, डिजाइन और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. जो लोग कल वर्किंग हैं, उन्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा. नए बिजनेस पार्टनर के साथ की गई चर्चा सफल रहेगी.

Finance: आपके Finance की स्थिति मजबूत होगी. अचल संपत्ति या जमीन से जुड़े पुराने विवाद कल सुलझ सकते हैं. हालांकि, दिखावे में आकर फिजूलखर्ची करने से बचें. शाम को निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं.

Love: प्रेम संबंधों के लिए कल का दिन खुशनुमा है. पार्टनर के साथ होली खेलते समय आप पुरानी यादों में खो जाएंगे. अविवाहितों के लिए शादी का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है.

Health: दिनभर की भागदौड़ से थकान हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से गला खराब होने का डर है, इसलिए सावधानी बरतें.

Lucky Color: क्रीम/सफेद (Cream/White)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: मां लक्ष्मी को मिश्री और सफेद गुलाल अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है. चंद्रमा दोपहर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों और मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत गहरे होंगे. कल आप होली के हुड़दंग में सबसे आगे रहेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को प्रभावित करेंगी.

Career: मीडिया, मार्केटिंग और राइटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन शानदार है. आपकी किसी पुरानी क्रिएटिव पोस्ट को कल बड़ी पहचान मिल सकती है. प्रॉपर्टी डीलर के लिए दोपहर बाद कोई बड़ी डील फाइनल होने के संकेत हैं.

Finance: आपके Finance में आय के नए स्रोत विकसित होंगे. पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. राहुकाल में वित्तीय जोखिम न लें. शाम को घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है.

Love: पार्टनर के साथ कल संवाद का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कल का दिन सबसे उपयुक्त है. लव लाइफ में नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा.

Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन एलर्जी से सावधान रहें. सूखे रंगों से आंखों को बचाएं और प्रचुर मात्रा में पानी पिएं.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और हरा गुलाल चढ़ाएं.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन वाणी की मधुरता और पारिवारिक एकता का है. चंद्रमा आपके धन भाव में रहेंगे, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. कल आपके घर पर मेहमानों का तांता लगा रह सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

Career: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन राहत भरा रहेगा. जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें कल किसी बड़े असाइनमेंट में सफलता मिलेगी. व्यापार में पार्टनरशिप के काम कल गति पकड़ेंगे और टीम वर्क से लाभ होगा.

Finance: आपके Finance के लिए लाभ के प्रबल योग हैं. किसी पुराने फंसे हुए पैसे की वसूली हो सकती है. जेवरात या कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए दिन अच्छा है. दोपहर 01:46 PM के बाद निवेश फलदायी होगा.

Love: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. कल आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

Health: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक मीठा खाने से बचें. पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. ठंडे पानी से होली खेलने में सावधानी बरतें.

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और उन्हें अबीर-गुलाल अर्पित करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन उनके व्यक्तित्व को निखारने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे. कल आप हर सामाजिक कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे. आपकी निर्णय लेने की क्षमता कल बहुत सटीक होगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

Career: अगर आप किसी नए स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं, तो कल का दिन शुभ है. आपके Career में मान-सम्मान की वृद्धि होगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन जनसंपर्क बढ़ाने का है. सहयोगियों के साथ होली का जश्न प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बनाएगा.

Finance: आपके Finance और धन संचय के मामले में कल सफलता मिलेगी. निवेश के पुराने प्लान कल मैच्योर हो सकते हैं. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा और शाम के समय धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे.

Love: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा. कल आप अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करेंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी. प्रेमियों के लिए दिन यादगार रहेगा और शाम को डिनर का प्लान बन सकता है.

Health: सेहत के लिहाज से दिन ऊर्जावान है. सिरदर्द की समस्या दोपहर तक रह सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. धूप में ज्यादा देर रहने से बचें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: सूर्य देव को जल दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा दोपहर तक आपके बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है. लेकिन दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप उत्सव के रंग में सराबोर हो जाएंगे.

Career: जो लोग विदेशी कंपनियों या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम से जुड़े हैं, उनके लिए कल का दिन बहुत लाभदायक है. Career के लिहाज से आपको प्रमोशन या इंसेंटिव की खबर मिल सकती है. क्रिएटिव फील्ड के लोग कल कुछ नया सृजन करेंगे.

Finance: आपके Finance और बजट पर नियंत्रण रखें, विशेषकर ऑनलाइन शॉपिंग में. शाम को अचानक धन लाभ होने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा. पुराने निवेश को अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है.

Love: पार्टनर का सहयोग आपके तनाव को कम करेगा. शाम को आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सुखद समय बिताएंगे. सिंगल लोगों को कल कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है.

Health: माइग्रेन और आंखों की जलन से बचें. ऑर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करें. पर्याप्त विश्राम करें ताकि शाम के उत्सव के लिए ऊर्जा बनी रहे.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: पक्षियों को दाना डालें और किसी जरूरतमंद को मिठाई खिलाएं.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन लाभ और उन्नति का है. चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं. मित्रों के साथ होली का जश्न दोगुना हो जाएगा. आपकी कोई पुरानी दबी हुई इच्छा कल पूरी हो सकती है.

Career: आपके Career के लिहाज से कल का दिन उपलब्धियों भरा है. अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे और आपके काम की शैली की प्रशंसा होगी. अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो कल नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन दिन है.

Finance: आपके Finance के लिए यह समय बहुत ही शुभ है. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से लाभ मिल सकता है. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि, उधारी देने से कल बचें.

Love: प्रेम जीवन में रोमांस की एंट्री होगी. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी. अविवाहितों के लिए कल का दिन विवाह की चर्चा के लिए अनुकूल है. दोस्तों के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा.

Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आप खुद को बहुत सक्रिय और फिट महसूस करेंगे. बाहरी खान-पान में सफाई का ध्यान रखें ताकि पेट खराब न हो.

Lucky Color: आसमानी नीला (Sky Blue)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाबी गुलाल और इत्र भेंट करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन कार्यक्षेत्र में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला है. चंद्रमा आपके दशम भाव में हैं, जिससे आप अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे. पिता या घर के बड़ों से आपको कोई मूल्यवान सलाह मिल सकती है जो भविष्य में काम आएगी.

Career: आपके Career में अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे. यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो कल कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी.

Finance: आपके Finance की स्थिति पहले से बेहतर होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं. निवेश के लिए दोपहर के बाद का समय सबसे अच्छा है. यमगण्ड काल में कोई बड़ी डील न करें.

Love: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ होली खेलते समय आप बहुत भावुक महसूस करेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और शाम को बच्चों के साथ समय बिताना सुकून देगा.

Health: कमर या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है. भारी वजन उठाने से बचें. रंगों से एलर्जी हो तो बचाव के लिए पहले त्वचा पर नारियल तेल लगाएं.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: हनुमान मंदिर में लाल चोला और गुलाल चढ़ाएं.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है. चंद्रमा दोपहर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जिससे लंबी दूरी की यात्रा या किसी धार्मिक उत्सव में शामिल होने के योग बनेंगे. आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और आप समाज कल्याण के कार्यों में योगदान देंगे.

Career: शिक्षा और कंसल्टिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहद सफल रहेगा. आपके Career में जॉब के लिए कोई अच्छी कॉल आ सकती है. बिजनेस में कल आप कोई साहसिक निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में लाभ देगा.

Finance: आपके Finance में धन लाभ के योग बने हुए हैं. कल किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा. खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वह मांगलिक कार्यों पर होगा. राहुकाल के दौरान लेन-देन से बचें.

Love: रिश्तों में मधुरता आएगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. घर में किसी उत्सव की योजना बन सकती है. लवमेट के साथ होली का भरपूर आनंद लेंगे.

Health: मानसिक रूप से आप बहुत शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. पाचन क्रिया को लेकर थोड़ा सावधान रहें, गरिष्ठ और ज्यादा मीठे भोजन से परहेज करें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और पीला गुलाल अर्पित करें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. चंद्रमा दोपहर तक आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिससे कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. कल आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा नौवें भाव में जाएंगे, आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे.

Career: आपके Career में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है. किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. दोपहर बाद व्यापार में तेजी आएगी और नए ऑर्डर मिल सकते हैं. रिसर्च और टेक्निकल फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा है.

Finance: आपके Finance के मामलों में कल जोखिम न लें. उधारी देने या लेने से बचें. अचानक कोई खर्च आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. शाम को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

Love: पार्टनर के साथ बहस करने से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. शाम तक सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगे. ससुराल पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

Health: वाहन चलाते समय और रंगों से खेलते समय बहुत सावधानी बरतें. मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. योग और ध्यान आपको तनावमुक्त रखेंगे.

Lucky Color: नेवी ब्लू (Navy Blue)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: शनि देव के सामने दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन साझेदारी और सामाजिक संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. चंद्रमा आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दांपत्य जीवन में खुशियां लेकर आएंगे. व्यापार में पार्टनर के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे और लोकप्रियता बढ़ेगी.

Career: पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस के लिए कल का दिन बेहतरीन मुनाफे वाला हो सकता है. आपके Career में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. कला और डिजाइनिंग से जुड़े छात्र कल कुछ नया और यूनिक क्रिएट करेंगे.

Finance: आपके Finance की स्थिति अच्छी रहेगी. जीवनसाथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है. निवेश के लिए कल का दिन ठीक है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें. शाम को लग्जरी वस्तुओं पर खर्च होगा.

Love: लव लाइफ में कल रोमांस का तड़का लगेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है. अविवाहितों के लिए कल शादी की बात आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

Health: आंखों का विशेष ख्याल रखें. सूखे और ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें. पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें. शाम को पैरों में थकान महसूस हो सकती है.

Lucky Color: नीला (Blue)

Lucky Number: 4

विशेष उपाय: जरूरतमंद बच्चों को मिठाई और फल बांटें.

मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन विजय और सफलता का है. चंद्रमा दोपहर तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने विरोधियों और पुरानी बीमारियों पर जीत हासिल करेंगे. पुराने कर्ज को चुकाने में कल आपको बड़ी सफलता मिल सकती है.

Career: आपके Career में आपकी कार्यकुशलता की मिसाल दी जाएगी. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है. बिजनेस में प्रतिद्वंद्वी कल आपके सामने टिक नहीं पाएंगे.

Finance: आपके Finance में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पुराने निवेश से लाभ होगा. प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. राहुकाल को छोड़कर आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

Love: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. पार्टनर आपके हर फैसले में साथ देगा. घर का माहौल शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण रहेगा. शाम को परिवार के साथ होली की खुशियां साझा करेंगे.

Health: सेहत में सुधार होगा. पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. हालांकि, ज्यादा उत्साह में आकर खान-पान न बिगाड़ें. मेडिटेशन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

Lucky Color: सुनहरा पीला (Golden Yellow)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: केसर का तिलक लगाएं और मंदिर में चने की दाल का दान करें.

