होलिका दहन में कभी हरे-भरे पेड़ों की लकड़ियां न डालें. न ही कोई प्लास्टिक का सामान डालना चाहिए. होलिका की अग्नि पवित्र होती है. ऐसा करने पर दोष लगता है. आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है. नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.