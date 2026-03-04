हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम

यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम

Iran Khamenei Funeral: ईरान के दिवंगत सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामेनेई को तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल पर की अंतिम विदाई की जानी थी, लेकिन अब इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 04 Mar 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल-यूएस और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध पांचवें दिन भी जारी है, जिससे पश्चिमी एशिया में हालात बिगड़े हैं. वहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनकी अंतिम विदाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, इसके पीछे सुरक्षा कारणों को वजह बताया जा रहा है. अभी नए कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया है. यूएस-इजरायल के हमले में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी.

खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम स्थगित

पहले तीन दिन तक अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां लोगों की ओर से उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जानी थी, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है. तेहरान टाइम्स की मौत के मुताबिक, खामेनेई की अंतिम विदाई के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. नई तारीख और समय का ऐलान जल्द किए जाने की बात कही जा रही है. गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका की ओर से तेहरान पर हमले जारी हैं, इनके डर की वजह से भी कार्यक्रम को स्थगित किया जाना वजह हो सकता है.

अंतिम विदाई कार्यक्रम क्यों हुआ कैंसिल?

कहा जा रहा है कि खामेनेई की अंतिम विदाई के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ सकती है, इसके अलावा खामेनेई के बड़े करीबी वहां मौजूद होते हैं तो उनके ऊपर हमले की संभालना है. हालांकि ईरान की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई वजह साफ नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह जरूर साफ हो चुका है कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता के अंतिम विदाई की तारीख को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है.

ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार

वहीं, खबरें सामने आई थीं कि ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है, लेकिन अब इसको लेकर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता खामेनेई के वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद मुखबेर ने बड़ा बयान दिया है. मुखबेर ने सरकारी टीवी से बातचीत में इन खबरों से साफ इनकार किया. उन्होंने कहा, ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं है. वह मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को तब तक जारी रख सकता है, जब तक यह जरूरी हो.

 

Published at : 04 Mar 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei Iran ISRAEL ISRAEL IRAN WAR #iran Israel Attack On Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से बड़ा अटैक, 101 लोग लापता, श्रीलंकाई नौसेना ने दी पूरी जानकारी
Live: ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से बड़ा अटैक, 101 लोग लापता, श्रीलंकाई नौसेना ने दी पूरी जानकारी
विश्व
'चाहे कुछ भी हो जाए...' ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार, 'होर्मुज'को लेकर किया बड़ा ऐलान
'चाहे कुछ भी हो जाए...' ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार, 'होर्मुज'को लेकर किया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
महाराष्ट्र: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
क्रिकेट
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
ट्रेंडिंग
Holi 2026: रुहअफजा में मिलाकर पिलाई भांग? नशे मे जोर जोर से अजान देने लगे पटना के मिश्रा जी, वीडियो वायरल
रुहअफजा में मिलाकर पिलाई भांग? नशे मे जोर जोर से अजान देने लगे पटना के मिश्रा जी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
अगले महीने कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक है तो तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget