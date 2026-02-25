हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Feb 2026 08:03 AM (IST)
होलिका दहन 2026

होलिका दहन 2 मार्च 2026 को है. होलिका दहन के बाद उसकी राख को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए, धन में बचत होती है, पैसों की आवक बनी रहती है. वहीं यही भस्म घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी डाल दें. नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है ऐसी मान्यता है.
होलिका दहन 2 मार्च 2026 को है. होलिका दहन के बाद उसकी राख को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए, धन में बचत होती है, पैसों की आवक बनी रहती है. वहीं यही भस्म घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी डाल दें. नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है ऐसी मान्यता है.
बिजनेस में तरक्की और अच्छी कमाई के लिए होलिका दहन की भस्म को अपनी दुकान या कार्यस्थल में पैसे रखने वाली जगह पर थोड़ी सी रखें. मान्यता है इससे उन्नति रुकती नहीं.
बिजनेस में तरक्की और अच्छी कमाई के लिए होलिका दहन की भस्म को अपनी दुकान या कार्यस्थल में पैसे रखने वाली जगह पर थोड़ी सी रखें. मान्यता है इससे उन्नति रुकती नहीं.
