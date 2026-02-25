होलिका दहन 2 मार्च 2026 को है. होलिका दहन के बाद उसकी राख को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए, धन में बचत होती है, पैसों की आवक बनी रहती है. वहीं यही भस्म घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी डाल दें. नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है ऐसी मान्यता है.