Kal Ka Rashifal 5 मार्च 2026: होली के बाद चंद्रमा का गोचर, किन राशियों को रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. कल चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कामकाज, स्वास्थ्य और दैनिक जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. कुछ राशियों को करियर और व्यापार में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों और निर्णयों में सतर्क रहने की जरूरत होगी.

5 मार्च 2026 को चंद्रमा के कन्या राशि में गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है. राहु काल14:00:34 से 15:28:08 तक रहेगा. कई राशियों के लिए कल करियर और धन से जुड़े अच्छे अवसर बन सकते हैं, वहीं कुछ को रिश्तों और खर्चों के मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा.

वैदिक पंचांग आधारित ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहों की यह स्थिति जीवन के कई क्षेत्रों पर असर डाल सकती है. करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत कल के राशिफल में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का कल का राशिफल.

मेष राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल का दिन आपके परिवार के लिए खुशियां लेकर आ सकता है. किसी जरूरी काम के कारण यात्रा के योग बन सकते हैं. संतान की सफलता से आपको गर्व महसूस होगा और लोग आपको बधाई देने घर आ सकते हैं. घर में छोटा पारिवारिक आयोजन भी हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. छात्रों के लिए अनुशासन और मेहनत सफलता दिलाने में मदद करेगी. आपका सकारात्मक व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा.

करियर: व्यापार और काम में सफलता के योग.

लव: जीवनसाथी और परिवार के साथ अच्छा समय.

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 9

वृष राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल दिन की शुरुआत आपके अनुकूल रहेगी. कार्यस्थल पर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप अच्छी तरह निभाएंगे. क्रिएटिव और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे. शाम का समय शांत माहौल में भविष्य की योजनाओं पर विचार करने में बीतेगा.

करियर: नई जिम्मेदारियां और प्रगति के योग.

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा. लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है. बिजनेस में साझेदारी से लाभ मिलने के योग हैं. सकारात्मक सोच और खुला व्यवहार नए लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

करियर: व्यापार में लाभ और नए अवसर.

लव: रिश्तों में समझ और सहयोग बढ़ेगा.

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

कर्क राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है. परिवार या मित्रों की मदद से किसी काम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. समाज में आपके कार्यों की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम.

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता.

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

सिंह राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल का दिन आपके जीवन में नई दिशा दे सकता है. किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा. आप किसी विषय पर नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं. दूसरे शहर या राज्य में व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो दिन अनुकूल है. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी.

लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ: ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी कलर: गोल्डन

लकी नंबर: 1

कन्या राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल आपका दिन अच्छा रहने वाला है. किसी कंपनी से नौकरी या नए अवसर की सूचना मिल सकती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. क्रिएटिव कामों में रुचि बढ़ेगी. समय का सही उपयोग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. परिवार का सहयोग मिलता रहेगा.

करियर: नौकरी और करियर में नए अवसर.

लव: परिवार का सहयोग मिलेगा.

हेल्थ: सिरदर्द या माइग्रेन से राहत.

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 7

तुला राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आप बच्चों के साथ समय बिताने का प्लान बना सकते हैं. अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. लोगों को आपका काम करने का तरीका पसंद आएगा.

करियर: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

लव: परिवार के साथ सुखद समय.

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा. किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है. जरूरतमंद लोगों की मदद करने से मन को शांति मिलेगी. धैर्य और समझदारी से किए गए कामों में सफलता मिलेगी. नई योजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

करियर: योजनाओं में सफलता मिलेगी.

लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

लकी कलर: लाल

लकी नंबर: 8

धनु राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल आप दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे. किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है. सरकारी कामों से लाभ मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ घर के जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं. छात्रों को सफलता के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी.

करियर: सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग.

लव: जीवनसाथी के साथ अच्छा समय.

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 3

मकर राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल आपका दिन मिला-जुला रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. यात्रा से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि थकान महसूस हो सकती है. काम में व्यस्तता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

करियर: काम में व्यस्तता बढ़ सकती है.

लव: रिश्तों में सुधार के योग.

हेल्थ: थकान महसूस हो सकती है.

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होगा. बेकरी या फूड बिजनेस से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज्यादा लाभ मिल सकता है. कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है. छात्रों को करियर को लेकर गुरु से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

करियर: बिजनेस में लाभ के योग.

लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मकता.

हेल्थ: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

लकी कलर: आसमानी

लकी नंबर: 4

मीन राशि, कल का राशिफल 5 मार्च 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आर्थिक मामलों में प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं. आपको अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है और नए कोर्स शुरू करने का विचार बन सकता है.

करियर: रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

लव: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

हेल्थ: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

लकी कलर: पीला

लकी नंबर: 7

