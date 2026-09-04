मथुरा से ओडिशा, केरल तक ऐसे मनाई जाती है जन्माष्टमी, हर जगह की परंपरा है अनोखी

जगन्नाथ संस्कृति की परंपरा के अनुसार, जन्माष्टमी से एक दिन पहले भगवान को ‘जेउता भोग’ अर्पित किया जाता है। इसी क्रम में ‘कृष्ण जन्म नीति’ से जुड़ी विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं। मान्यता है कि यह भोग प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होता है. इस परंपरा में भगवान जगन्नाथ स्वंय श्रीकृष्ण की जन्मदात्री माता बनते हैं. इस परंपरा के दौरान मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है.