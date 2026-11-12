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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'

असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के साल 2027 के चुनाव के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया है. ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस पार्टी के सीएम फेस चंद्रशेखर आजाद होंगे. इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने को लेकर निशाना साधा है.

ओवैसी से जब अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने का सवाल पूछा गया तो वो शेर सुनाने लगे. उन्होंने कहा, ''सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता, निकलता आ रहा है
तेरा चेहरा आहिस्ता आहिस्ता. इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो नेताजी ने क्या कहा था अयोध्या पर आजम खान को अयोध्या मामले में कन्वीनर बनाया गया था. सपा के कई विधायकों के पिताजी थे जो जेल गए थे उनसे सवाल किया जाए.''

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बीजेपी पर साधा निशाना

ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में कल अधिकारियों की हत्या को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ''बीजेपी के लोगों से पूछना है जम्मू कश्मीर में कल अधिकारियों की आतंकवादी ने हत्या कर दी उसके बारे में बोलिए. चंद्रशेखर ने कहा, कल जो जवानों के साथ हुआ हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं.  हम संविधान से प्यार करने वाले देश हमारे पर जवानों की शहादत का जवाब सरकार को देना.''

ओवैसी ने कहा कि यूपी में अब तीसरी बार बीजेपी नहीं आएगी. उन्होंने कहा, हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का फैसला किया है. मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यह एक मजबूत मोर्चा होगा, जो BJP को UP में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकेगा."

चंद्रशेखर ने किए ये वादे

चंद्रशेखर ने कहा, ''सरकार बनी तो हम 3 काम करेंगे. ताकत  में आयेंगे सबसे पहले क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा फ्री करेंगे. अस्पतालों को शानदार बनाई गरीबों का बेहतर इलाज करेंगे. सबके स्वाभिमान की रक्षा करके सभी पढ़े-लिखों को रोजगार देंगे.''

ये भी पढ़ें: बुलडोजर एक्शन पर अभिषेक बनर्जी का CM शुभेंदु अधिकारी पर वार, 'आखिरी सांस तक मैं...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
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