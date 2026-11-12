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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKedarnath Dham 2026: हिमालय में बंद हुए बाबा केदार के द्वार, लेकिन यहां अगले 6 महीने होंगे दर्शन

Kedarnath Dham 2026: हिमालय में बंद हुए बाबा केदार के द्वार, लेकिन यहां अगले 6 महीने होंगे दर्शन

Kedarnath Dham 2026: केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर 2026 को बंद हो गए. जानें बाबा केदार की डोली 13 नवंबर को कहां पहुंचेगी और अगले छह महीने कहां होंगे दर्शन.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 12 Nov 2026 11:35 AM (IST)
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Kedarnath Dham Winter Puja 2026: उत्तराखंड के हिमालय में स्थित भगवान केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. लेकिन बाबा केदार की पूजा और दर्शन का सिलसिला नहीं रुकेगा. अगले लगभग छह महीने तक श्रद्धालु ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे. यहां भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा की सदियों पुरानी परंपरा है.

केदारनाथ के कपाट बंद, लेकिन बाबा के दर्शन जारी

बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम में सर्दियों के दौरान भारी हिमपात होता है. इसी कारण हर वर्ष धार्मिक परंपराओं के अनुसार मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल-विग्रह डोली को विधि-विधान के साथ शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ लाया जाता है.

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मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद भी बाबा केदार अपने भक्तों से दूर नहीं होते. केवल उनकी पूजा का स्थान बदल जाता है. यही वजह है कि केदारनाथ की यात्रा बंद होने के बावजूद शीतकाल में दर्शन और पूजा की परंपरा जारी रहती है.

ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर क्यों है खास?

रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है. यहां केदारनाथ की पंचमुखी चल-विग्रह डोली स्थापित की जाती है और नियमित पूजा-अर्चना होती है.

इस मंदिर का संबंध भगवान शिव की प्राचीन परंपराओं से है. स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऊखीमठ का संबंध उषा और अनिरुद्ध की कथा से भी जुड़ा है. शीतकाल में यहां बाबा केदार के साथ भगवान मद्महेश्वर की पूजा भी होती है.

बाबा केदार की डोली 13 नवंबर को पहुंचेगी ऊखीमठ

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 11 नवंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए. इससे पहले सुबह चार बजे विशेष पूजा-अर्चना शुरू हुई थी. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की डोली ने शीतकालीन गद्दीस्थल के लिए प्रस्थान किया.

डोली ने 11 नवंबर की रात रामपुर में विश्राम किया. 12 नवंबर को गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है. इसके बाद 13 नवंबर को डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी. यहां अगले लगभग छह महीने तक बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होगी.

सर्दियों में केदारनाथ की पूजा कैसे होती है?

केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. सर्दियों में यहां बर्फबारी और कठिन मौसम के कारण नियमित तीर्थयात्रा संभव नहीं रहती.

शीतकालीन पूजा की परंपरा में भगवान केदारनाथ की चल-विग्रह डोली को ऊखीमठ लाया जाता है. श्रद्धालु यहां बाबा केदार की पूजा और दर्शन कर सकते हैं. इस तरह हिमालय में मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भगवान शिव की आराधना का क्रम बना रहता है.

इस बार 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

केदारनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 22 अप्रैल को खुले थे. मंदिर समिति और प्रशासन के अनुसार, 2026 की यात्रा के दौरान 19.20 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे. अब शीतकालीन यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को ऊखीमठ में दर्शन का अवसर मिलेगा.

केदारनाथ धाम के कपाट दोबारा कब खुलेंगे?

केदारनाथ धाम के कपाट वर्ष 2027 में गर्मियों की यात्रा के लिए फिर खोले जाएंगे. कपाट खुलने की निश्चित तारीख और मुहूर्त की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

केदारनाथ की शीतकालीन परंपरा का सबसे सुंदर भाव यही है कि हिमालय की कठिन परिस्थितियां भले ही मंदिर तक पहुंचने का रास्ता रोक दें, लेकिन श्रद्धा का रास्ता बंद नहीं होता. जो श्रद्धालु इस वर्ष केदारनाथ नहीं पहुंच सके, वे ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 11:35 AM (IST)
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Kedarnath Dham 2026
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