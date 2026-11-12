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हिंदी न्यूज़शिक्षाIBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?

IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?

IBPS की ओर से मुंबई स्थित अपने कार्यालय के लिए निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन नहीं भरा है, वह बिना किसी देरी के आज आवेदन कर सकते हैं. 

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Nov 2026 02:03 PM (IST)
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बैंकिंग के सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक जरूरी अपडेट है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन की ओर से मुंबई स्थित अपने कार्यालय के लिए निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रेड डी और ग्रेड बी के तहत सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नियमित पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन नहीं भरा है, वह बिना किसी देरी के आज रात 11:59 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

आवेदन की जरूरी डेट्स 

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इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए थे. वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख आज यानी 12 नवंबर को है और आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी आज ही है. इसके अलावा आवेदन पत्र में सुधार की अंतिम तारीख भी आज की ही दी गई है. वहीं भरे हुए आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2026 तक है. जबकि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू की तारीख अभी तय नहीं है. 

पदों की डिटेल और सैलरी 

विज्ञापन संख्या IBPS/2026-27/06 के तहत मुंबई (कांदिवली पूर्व) स्थित आईबीपीएस कार्यालय के लिए अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड डी, असिस्टेंट ग्रेड बी और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ग्रेड बी के पद शामिल है. अगर सैलरी की बात करें तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड डी के पदों पर प्रारंभिक मूल वेतन 35,400 हैं. वहीं इस पद पर अनुमानित महीने का वेतन लगभग 73,020 रुपए हैं. जबकि असिस्टेंट ग्रेड बी के पदों पर प्रारंभिक बेसिक सैलरी 25,500 हैं और अनुमानित मासिक सैलरी लगभग 54,210 रुपये हैं. प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ग्रेड बी के पदों पर शुरुआती सैलरी 25,500 रुपये हैं, जबकि अनुमानित महीने की सैलरी लगभग 54,210 रुपये हैं. आपको बता दें कि इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 2 साल का सर्विस बॉन्ड भी देना होगा. 

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भर्ती से जुड़ी योग्यता और एक्सपीरियंस 

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग एजुकेशनल क्वालीफिकेशन मांगी गई है. इसमें सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई-बीटेक या एमसीए-एमएससी पास होना चाहिए. साथ ही लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्किंग मैनेजमेंट में कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. वहीं असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, एडवांस, एमएस एक्सेल का नॉलेज और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या डेटा प्रोसेसिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. वहीं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार का बीएससी (आईटी), बीसीए, बीएससी (कंप्यूटर साइंस) या कंप्यूटर साइंस-आईटी में इंजीनियरिंग डिग्री, साथ ही यूनिक्स लिनक्स ऑपरेशन्स और प्रोग्रामिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 

ऑनलाइन आवेदन 

  • भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार www.ibps.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 
  • अब होम पेज पर दिए गए करियर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं. 
  • यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें. 
  • अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • अपनी फोटो, सिग्नेचर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • इसके बाद निर्धारित 250 रुपये फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें. 
  • लास्ट में फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 12 Nov 2026 02:03 PM (IST)
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