मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा; वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. व्यापारियों के लिए नई योजनाएं तैयार करने का अनुकूल दिन है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. पुराने भुगतान मिलने से कुछ राहत मिल सकती है, फिर भी फिजूलखर्ची से बचें और बिना सोचे-समझे निवेश न करें. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें और घर के मामलों में धैर्य रखें. काम की भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.