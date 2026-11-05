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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 5 नवंबर 2026: वृषभ-तुला राशि को मिलेगा अटका धन, मिथुन के व्यापार में बड़ा उछाल

आज का राशिफल 5 नवंबर 2026: वृषभ-तुला राशि को मिलेगा अटका धन, मिथुन के व्यापार में बड़ा उछाल

आज का राशिफल 5 नवंबर 2026: `गुरुवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2026 08:27 AM (IST)
आज का राशिफल 5 नवंबर 2026: `गुरुवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 5 नवंबर 2026

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मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा; वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. व्यापारियों के लिए नई योजनाएं तैयार करने का अनुकूल दिन है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. पुराने भुगतान मिलने से कुछ राहत मिल सकती है, फिर भी फिजूलखर्ची से बचें और बिना सोचे-समझे निवेश न करें. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें और घर के मामलों में धैर्य रखें. काम की भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा; वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. व्यापारियों के लिए नई योजनाएं तैयार करने का अनुकूल दिन है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. पुराने भुगतान मिलने से कुछ राहत मिल सकती है, फिर भी फिजूलखर्ची से बचें और बिना सोचे-समझे निवेश न करें. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें और घर के मामलों में धैर्य रखें. काम की भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
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वृषभ राशि वालों को आज दफ्तर में अपने अधूरे काम निपटाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा; आपकी लगन और कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. कारोबारियों के लिए पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना लाभप्रद सिद्ध होगा. घर और परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें और किसी के कहने पर तुरंत निवेश न करें. पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि जिम्मेदारियों की भागदौड़ से हल्का मानसिक दबाव रह सकता है. सुस्ती और थकान से बचने के लिए समय पर भोजन लें और थोड़ी देर टहलें. प्रेम संबंधों में भरोसे और आपसी समझ को प्राथमिकता दें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंद को दूध या चावल दान करें.
वृषभ राशि वालों को आज दफ्तर में अपने अधूरे काम निपटाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा; आपकी लगन और कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. कारोबारियों के लिए पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना लाभप्रद सिद्ध होगा. घर और परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें और किसी के कहने पर तुरंत निवेश न करें. पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि जिम्मेदारियों की भागदौड़ से हल्का मानसिक दबाव रह सकता है. सुस्ती और थकान से बचने के लिए समय पर भोजन लें और थोड़ी देर टहलें. प्रेम संबंधों में भरोसे और आपसी समझ को प्राथमिकता दें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंद को दूध या चावल दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को बैठकों में नए विचार प्रस्तुत करने पर विशेष सराहना मिलेगी; सहकर्मियों के सहयोग से परिणाम शानदार रहेंगे और व्यापारी ग्राहकों से संपर्क बढ़ाकर मुनाफा कमाएंगे. आमदनी के नए साधन सामने आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी और छोटे-छोटे खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक होगा. परिवार व मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा और पुराने पारिवारिक मामले सुलझेंगे, बशर्ते किसी की बात को अधूरा समझकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. अधिक सोचने के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में खुला संवाद गलतफहमियां दूर करेगा; अविवाहितों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को बैठकों में नए विचार प्रस्तुत करने पर विशेष सराहना मिलेगी; सहकर्मियों के सहयोग से परिणाम शानदार रहेंगे और व्यापारी ग्राहकों से संपर्क बढ़ाकर मुनाफा कमाएंगे. आमदनी के नए साधन सामने आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी और छोटे-छोटे खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक होगा. परिवार व मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा और पुराने पारिवारिक मामले सुलझेंगे, बशर्ते किसी की बात को अधूरा समझकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. अधिक सोचने के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में खुला संवाद गलतफहमियां दूर करेगा; अविवाहितों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा; सहकर्मियों के सहयोग से अटके कार्य पूरे होंगे और वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. पारिवारिक जरूरतों के चलते अचानक अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराने विवाद सुलझेंगे, हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. मानसिक तनाव के चलते थकान महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ घरेलू फैसले आपसी सहमति से लें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और फल दान करें.
कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा; सहकर्मियों के सहयोग से अटके कार्य पूरे होंगे और वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. पारिवारिक जरूरतों के चलते अचानक अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराने विवाद सुलझेंगे, हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. मानसिक तनाव के चलते थकान महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ घरेलू फैसले आपसी सहमति से लें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और फल दान करें.
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कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा; सहकर्मियों के सहयोग से अटके कार्य पूरे होंगे और वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. पारिवारिक जरूरतों के चलते अचानक अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराने विवाद सुलझेंगे, हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. मानसिक तनाव के चलते थकान महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ घरेलू फैसले आपसी सहमति से लें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और फल दान करें.
कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा; सहकर्मियों के सहयोग से अटके कार्य पूरे होंगे और वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. पारिवारिक जरूरतों के चलते अचानक अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराने विवाद सुलझेंगे, हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. मानसिक तनाव के चलते थकान महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ घरेलू फैसले आपसी सहमति से लें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग लैवेंडर है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और फल दान करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आज दफ्तर के जरूरी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने लेन-देन और हिसाब-किताब का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए. खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा; आकर्षक ऑफर्स के झांसे में आकर फिजूलखर्ची न करें और निवेश के नियम ध्यान से समझें. परिवार के अधूरे काम पूरे होंगे, लेकिन सदस्यों की छोटी-मोटी गलतियों पर नाराज होने के बजाय उदारता बरतें. काम की अधिकता के चलते खानपान अनियमित न होने दें और पूरी नींद लें. लव लाइफ में साथी की आलोचना करने से बचें और जिम्मेदारियां बांटें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आज दफ्तर के जरूरी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने लेन-देन और हिसाब-किताब का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए. खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा; आकर्षक ऑफर्स के झांसे में आकर फिजूलखर्ची न करें और निवेश के नियम ध्यान से समझें. परिवार के अधूरे काम पूरे होंगे, लेकिन सदस्यों की छोटी-मोटी गलतियों पर नाराज होने के बजाय उदारता बरतें. काम की अधिकता के चलते खानपान अनियमित न होने दें और पूरी नींद लें. लव लाइफ में साथी की आलोचना करने से बचें और जिम्मेदारियां बांटें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों को टीमवर्क और सहकर्मियों के तालमेल से कार्यक्षेत्र में अटके हुए काम पूरे करने में मदद मिलेगी; बैठकों में खुलकर अपनी बात रखें और व्यापारी पुराने संपर्कों से लाभ उठाएं. पुराने भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त आय की उम्मीद में खर्च न बढ़ाएं और साझेदारों के साथ लेन-देन में स्पष्टता रखें. घर में किसी मामले में आपकी सलाह उपयोगी सिद्ध होगी, हालांकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. मानसिक शांति के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में घरेलू फैसले मिलकर लेने से मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग भूरा है. कन्याओं को फल खिलाएं.
तुला राशि के जातकों को टीमवर्क और सहकर्मियों के तालमेल से कार्यक्षेत्र में अटके हुए काम पूरे करने में मदद मिलेगी; बैठकों में खुलकर अपनी बात रखें और व्यापारी पुराने संपर्कों से लाभ उठाएं. पुराने भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त आय की उम्मीद में खर्च न बढ़ाएं और साझेदारों के साथ लेन-देन में स्पष्टता रखें. घर में किसी मामले में आपकी सलाह उपयोगी सिद्ध होगी, हालांकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. मानसिक शांति के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में घरेलू फैसले मिलकर लेने से मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग भूरा है. कन्याओं को फल खिलाएं.
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वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें अतिरिक्त ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होगी. व्यापारी वर्ग ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दें; किसी भी साझेदारी या निवेश में जल्द मुनाफे के चक्कर में अपनी बचत को जोखिम में न डालें और उधार के लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार के सदस्यों की बात दिल पर न लें और किसी पुराने मसले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. लव लाइफ में एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें और खुलकर बात करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग बरगंडी है. बजरंग बाण का पाठ करें.
वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें अतिरिक्त ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होगी. व्यापारी वर्ग ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दें; किसी भी साझेदारी या निवेश में जल्द मुनाफे के चक्कर में अपनी बचत को जोखिम में न डालें और उधार के लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार के सदस्यों की बात दिल पर न लें और किसी पुराने मसले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. लव लाइफ में एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें और खुलकर बात करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग बरगंडी है. बजरंग बाण का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, प्रशिक्षण या नया कौशल सीखने के बेहतरीन अवसर हासिल होंगे. व्यापारियों को नई योजनाएं लागू करने से पहले उनके नफा-नुकसान का सही आकलन कर लेना चाहिए. शिक्षा, यात्रा या जरूरी कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट के अनुसार ही कदम उठाएं और अनजान योजनाओं में निवेश से बचें. परिवार के साथ सकारात्मक बातचीत से माहौल सुखद रहेगा, लेकिन उत्साह में आकर ऐसा कोई वादा न करें जिसे पूरा करना कठिन हो. व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें और समय पर भोजन लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैजेंटा है. मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं और चने की दाल दान करें.
धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, प्रशिक्षण या नया कौशल सीखने के बेहतरीन अवसर हासिल होंगे. व्यापारियों को नई योजनाएं लागू करने से पहले उनके नफा-नुकसान का सही आकलन कर लेना चाहिए. शिक्षा, यात्रा या जरूरी कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट के अनुसार ही कदम उठाएं और अनजान योजनाओं में निवेश से बचें. परिवार के साथ सकारात्मक बातचीत से माहौल सुखद रहेगा, लेकिन उत्साह में आकर ऐसा कोई वादा न करें जिसे पूरा करना कठिन हो. व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें और समय पर भोजन लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैजेंटा है. मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं और चने की दाल दान करें.
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मकर राशि वालों का अनुशासन और कार्यशैली आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी; लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें और व्यापारी कागजातों व लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतें. आर्थिक स्थिरता के लिए घरेलू खर्च और बचत का अलग-अलग बजट बनाएं; संपत्ति या निवेश के मामलों में दस्तावेजों की गहन जांच करें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निपटाने में समय बीतेगा, लेकिन पुरानी बातों को बातचीत से सुलझाना आसान रहेगा. लगातार बैठकर काम करने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा टहलें ताकि थकान न बढ़े. प्रेम संबंधों में व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए समय निकालें और उनकी भावनाओं को समझें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. जरूरतमंद को कंबल या गर्म कपड़े दान करें.
मकर राशि वालों का अनुशासन और कार्यशैली आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी; लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें और व्यापारी कागजातों व लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतें. आर्थिक स्थिरता के लिए घरेलू खर्च और बचत का अलग-अलग बजट बनाएं; संपत्ति या निवेश के मामलों में दस्तावेजों की गहन जांच करें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निपटाने में समय बीतेगा, लेकिन पुरानी बातों को बातचीत से सुलझाना आसान रहेगा. लगातार बैठकर काम करने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा टहलें ताकि थकान न बढ़े. प्रेम संबंधों में व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए समय निकालें और उनकी भावनाओं को समझें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. जरूरतमंद को कंबल या गर्म कपड़े दान करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नए विचार कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों द्वारा सराहे जाएंगे. व्यापारियों को ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने और सेवाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए; नई योजनाओं के लिए संसाधन पहले जुटा लें. दोस्तों या साझेदारों के साथ आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता रखें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. घर से जुड़ी योजनाओं पर परिजनों की सलाह उपयोगी साबित होगी, बशर्ते अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें. ज्यादा सोचने और लगातार काम करने से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए स्क्रीन से दूरी बनाएं और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की राय का सम्मान करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नारंगी है. सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल दान करें.
कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नए विचार कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों द्वारा सराहे जाएंगे. व्यापारियों को ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने और सेवाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए; नई योजनाओं के लिए संसाधन पहले जुटा लें. दोस्तों या साझेदारों के साथ आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता रखें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. घर से जुड़ी योजनाओं पर परिजनों की सलाह उपयोगी साबित होगी, बशर्ते अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें. ज्यादा सोचने और लगातार काम करने से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए स्क्रीन से दूरी बनाएं और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की राय का सम्मान करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नारंगी है. सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल दान करें.
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मीन राशि के जातकों के रचनात्मक विचार कार्यक्षेत्र की किसी जटिल समस्या का व्यावहारिक हल निकालने में मददगार साबित होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने का लाभ मिलेगा; भुगतान और हिसाब-किताब में लापरवाही न बरतें. दूसरों की मदद करते समय अपनी आर्थिक स्थिति पर दबाव न आने दें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में आपकी समझदारी और शांत स्वभाव से सुखद माहौल रहेगा; किसी गलतफहमी को बातचीत से दूर करें. आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखें, समय पर भोजन लें और देर रात तक जागने से बचें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
मीन राशि के जातकों के रचनात्मक विचार कार्यक्षेत्र की किसी जटिल समस्या का व्यावहारिक हल निकालने में मददगार साबित होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने का लाभ मिलेगा; भुगतान और हिसाब-किताब में लापरवाही न बरतें. दूसरों की मदद करते समय अपनी आर्थिक स्थिति पर दबाव न आने दें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में आपकी समझदारी और शांत स्वभाव से सुखद माहौल रहेगा; किसी गलतफहमी को बातचीत से दूर करें. आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखें, समय पर भोजन लें और देर रात तक जागने से बचें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
Published at : 05 Nov 2026 08:27 AM (IST)
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