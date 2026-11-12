ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा

दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा

सोनिया गांधी की किताब को लेकर सिख समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा. 1984 दंगों पर बयान से नाराज लोगों ने रकाबगंज गुरुद्वारे में इसकी कॉपी जलाई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Nov 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर विवाद शुरू हो गया है. 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के सदस्यों के साथ मिलकर गुरुवार को दंगों पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की टिप्पणियों के विरोध में रकाब गंज गुरुद्वारे में उनकी यादों की एक कॉपी जलाई. 

प्रदर्शनकारियों ने 1984 की हिंसा के बारे में गांधी के बयान पर अपना गुस्सा दिखाया, जिसमें हजारों सिख मारे गए थे. मंगलवार को रिलीज़ हुई 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में, गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को देश के इतिहास का एक दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली
छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया
दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगी, FIR दर्ज
अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगी, FIR दर्ज
दिल्ली NCR
Delhi AQI: चांदनी चौक, DTU, ITO, IIT में हवा खराब, आपके इलाके का क्या है हाल?
Delhi AQI: चांदनी चौक, DTU, ITO, IIT में हवा खराब, आपके इलाके का क्या है हाल?

सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?

सोनिया की किताब में लिखा है कि उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिल में कोई कट्टरता या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्हें इतिहास के ऐसे दौर में धकेल दिया गया जब शासन फेल हो गया था, जिससे बर्बरता को बढ़ावा मिला. सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या की खबर तेजी से फैली. 

उन्होंने कहा कि हालांकि पहले कई लोगों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के अंत का स्वागत किया था, लेकिन हत्या के बाद माहौल बदल गया. दोपहर तक, शहर के अलग-अलग हिस्सों और उससे आगे दंगे भड़क गए थे. उन्होंने अपनी यादों में कहा है कि बेगुनाह सिखों के खिलाफ़ हिंसा की क्रूर वारदातें की गईं. अकेले राजधानी में ही 2,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, और यह बहुत ही बेरहमी और बेरहमी से किया गया.

कांग्रेस नेताओं ने सराहना

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने इसे सोनिया गांधी के जीवन, संघर्ष, त्याग और अनुभवों की कहानी बताते हुए इसकी सराहना की है. वहीं, भाजपा नेताओं ने पुस्तक पर सवाल उठाए और इसे कांग्रेस के पुराने कार्यों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया है. 

छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Sonia Gandhi DELHI NEWS Belonging A Journey Of Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली
छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया
दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगी, FIR दर्ज
अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगी, FIR दर्ज
दिल्ली NCR
Delhi AQI: चांदनी चौक, DTU, ITO, IIT में हवा खराब, आपके इलाके का क्या है हाल?
Delhi AQI: चांदनी चौक, DTU, ITO, IIT में हवा खराब, आपके इलाके का क्या है हाल?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजने का किसने किया विरोध? मंत्री ने दिखाया आइना
महाराष्ट्र
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
विश्व
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
भारत को बदनाम करने वाले चीनी व्लॉगर्स पर एक्शन, बांग्लादेश छोड़ने का फरमान
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
शिक्षा
IBPS Recruitment 2026: IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
IBPS में ग्रेड बी और डी पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जानें कैसे करें अप्लाई?
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget