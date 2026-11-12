दिल्ली के गुरुद्वारे में जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, 1984 दंगों के पीड़ितों का गुस्सा

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर विवाद शुरू हो गया है. 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के सदस्यों के साथ मिलकर गुरुवार को दंगों पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की टिप्पणियों के विरोध में रकाब गंज गुरुद्वारे में उनकी यादों की एक कॉपी जलाई.

प्रदर्शनकारियों ने 1984 की हिंसा के बारे में गांधी के बयान पर अपना गुस्सा दिखाया, जिसमें हजारों सिख मारे गए थे. मंगलवार को रिलीज़ हुई 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में, गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को देश के इतिहास का एक दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है.

सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?

सोनिया की किताब में लिखा है कि उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिल में कोई कट्टरता या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्हें इतिहास के ऐसे दौर में धकेल दिया गया जब शासन फेल हो गया था, जिससे बर्बरता को बढ़ावा मिला. सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या की खबर तेजी से फैली.

उन्होंने कहा कि हालांकि पहले कई लोगों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के अंत का स्वागत किया था, लेकिन हत्या के बाद माहौल बदल गया. दोपहर तक, शहर के अलग-अलग हिस्सों और उससे आगे दंगे भड़क गए थे. उन्होंने अपनी यादों में कहा है कि बेगुनाह सिखों के खिलाफ़ हिंसा की क्रूर वारदातें की गईं. अकेले राजधानी में ही 2,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, और यह बहुत ही बेरहमी और बेरहमी से किया गया.

कांग्रेस नेताओं ने सराहना

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने इसे सोनिया गांधी के जीवन, संघर्ष, त्याग और अनुभवों की कहानी बताते हुए इसकी सराहना की है. वहीं, भाजपा नेताओं ने पुस्तक पर सवाल उठाए और इसे कांग्रेस के पुराने कार्यों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया है.

छठ महापर्व की शुरुआत कल से, पूजा के लिए तैयार बाजार, सजी दिल्ली

