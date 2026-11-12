Kal Ka Rashifal, 13 November 2026: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-गोचर और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात्रि 08:43 बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल धृति योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 13 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (13 नवंबर 2026, शुक्रवार)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी (रात्रि 08:43 बजे तक), तत्पश्चात पंचमी

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी (रात्रि 08:43 बजे तक), तत्पश्चात पंचमी नक्षत्र: मूल नक्षत्र (शाम 05:17 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा

मूल नक्षत्र (शाम 05:17 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा चन्द्र राशि: धनु राशि

धनु राशि शुभ योग: धृति योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

धृति योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है. आपको कारोबार के मामलों में सावधानी बरतनी होगी. काम के मामले में आप किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. आपको बजट बनाकर चलना अच्छा रहेगा. किसी अजनबी की बातों में न आएं, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है. आप अपने आवश्यक कामों को लेकर ढील न बरतें. कामों को पूरा करने के लिए व्यस्तता बनी रहेगी. परिजनों का आपको पूरा साथ मिलेगा.

वृष कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. अपनों के साथ सम्मान बनाए रखें और सभी का भरोसा जीतने में आप कामयाब रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यापार में मजबूती आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, जो आपको खुशी देगी. यदि आपको किसी काम को लेकर टेंशन बनी हुई थी, तो वह दूर हो सकती है. पारिवारिक मामलों में मनमर्जी चलाने से बचें और वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करके आगे बढ़ें.

मिथुन कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा. यदि आपका कोई जमीन-जायदाद से जुड़ा मामला विवादित चल रहा था, तो उस पर पूरी निगरानी बनाकर रखें. कारोबार कर रहे लोगों के किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती दिख रही है. आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है. छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना अच्छा रहेगा. आपका कोई पुराना लेन-देन सिरदर्द बन सकता है. विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी.

कर्क कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए जनकल्याण के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा. आप किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी. काम में आ रहे अवरोध दूर होंगे और परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा. आपकी आय बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की ओर से आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकती है. यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो माता-पिता से पूछकर जाएं. माताजी से किया कोई वादा समय रहते पूरा करें.

सिंह कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आवश्यक कार्यों को समय रहते पूरा करने के लिए रहेगा. व्यापार में किसी की बातों में आने से बचें. कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन इसे देखकर कुछ शत्रु आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं. परिजनों की सलाह पर चलने से अच्छा लाभ कमा सकते हैं. आपको बचत की योजनाओं में धन लगाना होगा, तभी भविष्य संवार पाएंगे. माताजी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं. नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.

कन्या कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए जनकल्याण के कार्यों से जुड़कर काम करने के लिए रहेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहने वाला है. आप किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और टीमवर्क के जरिए काम करके अच्छा लाभ मिलेगा. सबको साथ जोड़कर चलने की कोशिश कामयाब रहेगी. गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर माता-पिता से बातचीत कर सकते हैं. स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा. किसी घर, मकान या दुकान की खरीदारी करने का सपना कल पूरा हो सकता है.

तुला कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए लेन-देन के मामले में स्पष्टता बनाए रखने के लिए रहेगा. यदि आपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लिया था, तो इससे आपसी रिश्तों में दरार आ सकती है. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर न छोड़ें. कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर बहसबाजी में न पड़ें. अपने रूटीन पर फोकस बनाए रखें, तभी सभी काम समय से पूरे होंगे. आलस्य के कारण काम में कुछ ढील हो सकती है, जिससे कार्य लटक सकते हैं. आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे. राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन काम में ढील न दें अन्यथा तरक्की रुक सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है. सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग अपना प्रयास जारी रखें.

धनु कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा. पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतें और सभी के साथ तालमेल बनाए रखें. आवेश में आकर कोई काम न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है. अपने पद की गरिमा बनाए रखें. घर में लोगों से रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी. किसी बड़ी उपलब्धि पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और विनम्रता बनाए रखें. विभिन्न प्रयास पहले से बेहतर रहेंगे. भूमि, भवन या मकान आदि की खरीदारी करना आपके लिए शुभ रहेगा.

मकर कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है और किसी सामूहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं. अपनी जीवनशैली में सुधार लाने की कोशिश करेंगे. यदि किसी निवेश को करने का विचार कर रहे हैं, तो पिताजी से सलाह लेकर करें. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मित्रों के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं.

कुंभ कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. यदि किसी से वादा या वचन करें, तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करें. आपके व्यवहार से सभी प्रसन्न रहेंगे और घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है. किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं. अपने जीवनस्तर में सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे. मन की कोई इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है.

मीन कल का राशिफल 13 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी. रचनात्मक प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा और व्यक्तिगत विषयों पर पूरा ध्यान देंगे. विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है. किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. साझेदारी में कोई काम बहुत सोच-विचारकर करें. विभिन्न कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है और भावनात्मक रूप से रिश्ते मजबूत होंगे.

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