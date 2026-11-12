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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय

Chhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय

Chhath Puja 2026: 15 नवंबर को कितने बजे दिया जाएगा संध्या अर्घ्य? दृक पंचांग के अनुसार जानें पटना, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में संध्या अर्घ्य का सटीक समय यहां देखें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 12 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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Chhath Puja 2026 Sunset Time: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 से हो रही है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन निर्जला व्रत का सबसे खास दिन संध्या अर्घ्य (पहला अर्घ्य) होता है, जो इस साल रविवार, 15 नवंबर 2026 को दिया जाएगा.

छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ-साथ डूबते हुए सूर्य (अस्ताचलगामी सूर्य) को भी अर्घ्य देकर नमन किया जाता है. चूंकि भारत के अलग-अलग हिस्सों में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए हर शहर में संध्या अर्घ्य का समय भी बदल जाता है. दृक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, 15 नवंबर को आपके शहर में सूर्य कितने बजे अस्त होगा, इसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.

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आपके शहर में संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त) का सटीक समय (15 नवंबर 2026)

दृक पंचांग की गणना के मुताबिक देश के प्रमुख शहरों में सूर्यास्त (शाम का अर्घ्य) और अगले दिन यानी 16 नवंबर को सूर्योदय (उषा अर्घ्य) का समय इस प्रकार रहेगा:

शहर (City) संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर (सूर्यास्त) उषा अर्घ्य: 16 नवंबर (सूर्योदय)
पटना (Patna) शाम 05:01 बजे सुबह 06:07 बजे
नई दिल्ली (New Delhi) शाम 05:28 बजे सुबह 06:44 बजे
मुंबई (Mumbai) शाम 06:00 बजे सुबह 06:46 बजे
लखनऊ (Lucknow) शाम 05:16 बजे सुबह 06:26 बजे
गोरखपुर (Gorakhpur) शाम 05:06 बजे सुबह 06:17 बजे
वाराणसी (Varanasi) शाम 05:10 बजे सुबह 06:16 बजे
रांची (Ranchi) शाम 05:04 बजे सुबह 06:03 बजे
कोलकाता (Kolkata) शाम 04:53 बजे सुबह 05:50 बजे
प्रयागराज (Prayagraj) शाम 05:14 बजे सुबह 06:20 बजे
नोएडा (Noida) शाम 05:27 बजे सुबह 06:44 बजे
बेंगलुरु (Bengaluru) शाम 05:50 बजे सुबह 06:19 बजे
 

नदी घाटों या ऊंची इमारतों के कारण सूर्य छिपने में 1 से 2 मिनट का स्थानीय अंतर हो सकता है.

छठ पूजा 2026 का 4 दिवसीय पूरा कैलेंडर

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाए जाने वाले इस महापर्व की मुख्य तिथियां इस तरह हैं:

पहला दिन - नहाय-खाय (13 नवंबर 2026, शुक्रवार): इस दिन व्रती पवित्र नदियों या घर में स्नान कर कद्दू-भात और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं.

दूसरा दिन - खरना (14 नवंबर 2026, शनिवार): दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के पश्चात मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है. यहीं से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है.

तीसरा दिन - संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026, रविवार): षष्ठी तिथि पर शाम के समय व्रती परिवार सहित घाट पर पहुंचकर कमर भर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं.

चौथा दिन - उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर 2026, सोमवार): सप्तमी तिथि की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का व्रत खोलते हैं.

संध्या अर्घ्य के लिए जरूरी बातें

  • समय से पहले पहुंचें घाट: सूर्यास्त के निर्धारित समय से कम से कम 30 से 45 मिनट पहले पूजा की सामग्री (सूप, दउरा, ठेकुआ, मौसमी फल, गन्ना और दीपक) लेकर घाट पर पहुंच जाएं.
  • अर्घ्य देने का तरीका: बांस के सूप में फल और ठेकुआ सजाकर, तांबे या पीतल के लोटे से दूध और जल की धारा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें.
  • षष्ठी तिथि का समय: दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 14 नवंबर की रात 11:23 बजे शुरू होगी और 16 नवंबर की सुबह 02:00 बजे समाप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 12:39 PM (IST)
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Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time 2026 Chhath Puja 2026 Date
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