Chhath Puja 2026 Sunset Time: आपके शहर में कितने बजे डूबेगा सूर्य? पटना, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें संध्या अर्घ्य का सटीक समय
Chhath Puja 2026: 15 नवंबर को कितने बजे दिया जाएगा संध्या अर्घ्य? दृक पंचांग के अनुसार जानें पटना, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में संध्या अर्घ्य का सटीक समय यहां देखें.
Chhath Puja 2026 Sunset Time: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 से हो रही है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन निर्जला व्रत का सबसे खास दिन संध्या अर्घ्य (पहला अर्घ्य) होता है, जो इस साल रविवार, 15 नवंबर 2026 को दिया जाएगा.
छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ-साथ डूबते हुए सूर्य (अस्ताचलगामी सूर्य) को भी अर्घ्य देकर नमन किया जाता है. चूंकि भारत के अलग-अलग हिस्सों में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए हर शहर में संध्या अर्घ्य का समय भी बदल जाता है. दृक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, 15 नवंबर को आपके शहर में सूर्य कितने बजे अस्त होगा, इसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.
आपके शहर में संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त) का सटीक समय (15 नवंबर 2026)
दृक पंचांग की गणना के मुताबिक देश के प्रमुख शहरों में सूर्यास्त (शाम का अर्घ्य) और अगले दिन यानी 16 नवंबर को सूर्योदय (उषा अर्घ्य) का समय इस प्रकार रहेगा:
नदी घाटों या ऊंची इमारतों के कारण सूर्य छिपने में 1 से 2 मिनट का स्थानीय अंतर हो सकता है.
छठ पूजा 2026 का 4 दिवसीय पूरा कैलेंडर
दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाए जाने वाले इस महापर्व की मुख्य तिथियां इस तरह हैं:
पहला दिन - नहाय-खाय (13 नवंबर 2026, शुक्रवार): इस दिन व्रती पवित्र नदियों या घर में स्नान कर कद्दू-भात और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं.
दूसरा दिन - खरना (14 नवंबर 2026, शनिवार): दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के पश्चात मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है. यहीं से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है.
तीसरा दिन - संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026, रविवार): षष्ठी तिथि पर शाम के समय व्रती परिवार सहित घाट पर पहुंचकर कमर भर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं.
चौथा दिन - उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर 2026, सोमवार): सप्तमी तिथि की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का व्रत खोलते हैं.
संध्या अर्घ्य के लिए जरूरी बातें
- समय से पहले पहुंचें घाट: सूर्यास्त के निर्धारित समय से कम से कम 30 से 45 मिनट पहले पूजा की सामग्री (सूप, दउरा, ठेकुआ, मौसमी फल, गन्ना और दीपक) लेकर घाट पर पहुंच जाएं.
- अर्घ्य देने का तरीका: बांस के सूप में फल और ठेकुआ सजाकर, तांबे या पीतल के लोटे से दूध और जल की धारा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें.
- षष्ठी तिथि का समय: दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 14 नवंबर की रात 11:23 बजे शुरू होगी और 16 नवंबर की सुबह 02:00 बजे समाप्त होगी.
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