Chhath Puja 2026: लोक आस्था का महापर्व छठ, केवल संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि का व्रत नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे प्रत्यक्ष देव 'सूर्य' को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है. कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, या जिन्हें संतान सुख, मान-सम्मान और करियर में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए छठ महापर्व के ये चार दिन किसी वरदान से कम नहीं हैं.

आइए जानते हैं छठ पूजा के चारों दिनों के वे सरल और प्रभावशाली उपाय, जिन्हें अपनाकर आप सूर्य देव और छठी मैया की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं.

सूर्य की मजबूती और संतान सुख के लिए 4 दिन के विशेष उपाय

कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास बता रहे हैं कि नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक किन वस्तुओं का प्रयोग और दान आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है:

1. पहला दिन (नहाय-खाय): तांबे और गुड़ से करें शुरुआत

छठ पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल और एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें.

उपाय: स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालें. इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. इससे कुंडली में सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.

2. दूसरा दिन (खरना): गुड़ की खीर का महाउपाय

खरना के दिन निर्जला उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है. ज्योतिष में गुड़ का सीधा संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है.

उपाय: यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है, तो खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाएं. इसके बाद इस प्रसाद को छोटी कन्याओं और परिवार के सदस्यों में जरूर बांटें.

3. तीसरा दिन (संध्या अर्घ्य): तांबे के बर्तन का दान

छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है.

उपाय: संध्या अर्घ्य के समय बांस के सूप में फल और ठेकुआ के साथ एक तांबे का सिक्का या तांबे का छोटा पात्र जरूर रखें. अर्घ्य देने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तन का दान करें. यह उपाय सरकारी नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और पिता के साथ संबंधों को मजबूत करता है.

4. चौथा दिन (उषा अर्घ्य): संतान सुख और आरोग्य का वरदान

चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है. यह समय नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है.

उपाय: उषा अर्घ्य देते समय सूर्य देव के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ सूर्याय नमः' का 11 या 21 बार जाप करें. अर्घ्य के बाद छठी मैया से संतान की उन्नति और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें. पूजा में चढ़ाया गया गुड़ का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और दूसरों को भी दें.

कुंडली में कमजोर सूर्य के लक्षण

डा. अनीष व्यास के अनुसार, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर या पीड़ित है, तो जीवन में ये संकेत दिखाई दे सकते हैं:

बिना किसी ठोस कारण के मान-सम्मान में कमी आना या झूठे आरोप लगना.

आँखों से जुड़ी समस्याएं, हड्डियों में दर्द या लगातार सिरदर्द रहना.

पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहना या उनकी सेहत खराब रहना.

सरकारी कार्यों में बार-बार रुकावट आना और संतान पक्ष से चिंता बने रहना.

छठ पूजा में इन नियमों का रखें विशेष ध्यान

शुद्धता और सात्विकता: छठ के चारों दिनों तक घर में पूरी तरह सात्विक वातावरण रखें. लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें.

तांबे के पात्र का प्रयोग: सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हमेशा तांबे के लोटे या पीतल के पात्र का ही उपयोग करें. स्टील या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य देना वर्जित माना जाता है.

वाणी पर संयम: व्रत के दिनों में किसी के प्रति कटु वचन न बोलें और बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता और सम्मान का कारक ग्रह है.

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