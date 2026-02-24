हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHolashtak 2026: होली से पहले होलाष्टक के भयंकर 8 दिन! घर में हैं छोटे बच्चे तो इन बातों का रखे ध्यान

Holashtak 2026: होली से पहले होलाष्टक के भयंकर 8 दिन! घर में हैं छोटे बच्चे तो इन बातों का रखे ध्यान

Holashtak 2026 Start and End Date: 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक रहेगा. होलाष्टक के 8 दिनों की अवधि को अशुभ और नकारात्मक माना जाता है. इसलिए अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हों तो इन बातों का ध्यान रखें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 24 Feb 2026 01:43 PM (IST)
Holashtak 2026 Start and End Date: 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक रहेगा. होलाष्टक के 8 दिनों की अवधि को अशुभ और नकारात्मक माना जाता है. इसलिए अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हों तो इन बातों का ध्यान रखें.

होलाष्टक 2026 में बच्चों के लिए सावधानी

1/6
होली से पहले के आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जो फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से होलिका दहन तक रहता है. इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. होलाष्टक के आठ दिनों को लेकर ऐसी मान्यता है कि, इस समय ग्रह उग्र रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है.
होली से पहले के आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जो फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से होलिका दहन तक रहता है. इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. होलाष्टक के आठ दिनों को लेकर ऐसी मान्यता है कि, इस समय ग्रह उग्र रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है.
2/6
खासकर जिन लोगों के घर छोटे बच्चे हों, उन्हें होलाष्टक की अवधि में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं. इसलिए होलाष्टक को लेकर बहुत अधिक डरने या घबराने के बजाय आपको बस सतर्क रहने की जरूरत है.
खासकर जिन लोगों के घर छोटे बच्चे हों, उन्हें होलाष्टक की अवधि में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं. इसलिए होलाष्टक को लेकर बहुत अधिक डरने या घबराने के बजाय आपको बस सतर्क रहने की जरूरत है.
Published at : 24 Feb 2026 01:15 PM (IST)
Holashtak Holashtak 2026 Holi 2026

