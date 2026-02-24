Holashtak 2026: होली से पहले होलाष्टक के भयंकर 8 दिन! घर में हैं छोटे बच्चे तो इन बातों का रखे ध्यान

होली से पहले के आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जो फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी से होलिका दहन तक रहता है. इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. होलाष्टक के आठ दिनों को लेकर ऐसी मान्यता है कि, इस समय ग्रह उग्र रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है.