Papmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran: पापमोचनी एकादशी पारण कल, सुबह 6.30 से 8.54 के बीच खोलें व्रत

एकादशी व्रत में विधि-विधान से पूजा और नियमों का पालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व पारण का भी. सही समय और विधि से किए पारण के बाद ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है.