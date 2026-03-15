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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPapmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran: पापमोचनी एकादशी पारण कल, सुबह 6.30 से 8.54 के बीच खोलें व्रत

Papmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran: पापमोचनी एकादशी पारण कल, सुबह 6.30 से 8.54 के बीच खोलें व्रत

Papmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran Time: पापमोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च 2026 को है और 16 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 06.30 से 08.54 बजे का मुहूर्त रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Papmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran Time: पापमोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च 2026 को है और 16 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 06.30 से 08.54 बजे का मुहूर्त रहेगा.

पापमोचनी एकादशी 2026 व्रत पारण

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एकादशी व्रत में विधि-विधान से पूजा और नियमों का पालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व पारण का भी. सही समय और विधि से किए पारण के बाद ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है.
एकादशी व्रत में विधि-विधान से पूजा और नियमों का पालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व पारण का भी. सही समय और विधि से किए पारण के बाद ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है.
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चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा गया. अगले दिन यानी 16 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा. जानें पारण का शुभ समय विधि क्या है.
चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा गया. अगले दिन यानी 16 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा. जानें पारण का शुभ समय विधि क्या है.
Published at : 15 Mar 2026 01:10 PM (IST)
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