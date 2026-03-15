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Papmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran: पापमोचनी एकादशी पारण कल, सुबह 6.30 से 8.54 के बीच खोलें व्रत
Papmochani Ekadashi 2026 Vrat Paran Time: पापमोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च 2026 को है और 16 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 06.30 से 08.54 बजे का मुहूर्त रहेगा.
पापमोचनी एकादशी 2026 व्रत पारण
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Published at : 15 Mar 2026 01:10 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion