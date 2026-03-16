Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें शिवलिंग जलाभिषेक, लेकिन इन गलतियों से बचें

सोम प्रदोष व्रत पर आज पूजा के लिए शाम 06.37 से रात 08.44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. आप मंदिर या घर कहीं भी भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक कर सकते हैं. हालांकि शिवालय में जलाभिषेक करना सर्वोत्तम होता है.