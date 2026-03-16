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Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें शिवलिंग जलाभिषेक, लेकिन इन गलतियों से बचें
Som Pradosh Vrat 2026: चैत्र महीने का पहला प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को है. पूजा के लिए शाम 06.37 से रात 08.44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. सोम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने शिव कृपा मिलती है.
सोम प्रदोष व्रत शिवलिंग जलाभिषेत
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Published at : 16 Mar 2026 06:38 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion