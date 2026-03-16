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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSom Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें शिवलिंग जलाभिषेक, लेकिन इन गलतियों से बचें

Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें शिवलिंग जलाभिषेक, लेकिन इन गलतियों से बचें

Som Pradosh Vrat 2026: चैत्र महीने का पहला प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को है. पूजा के लिए शाम 06.37 से रात 08.44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. सोम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने शिव कृपा मिलती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Mar 2026 06:38 AM (IST)
Som Pradosh Vrat 2026: चैत्र महीने का पहला प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को है. पूजा के लिए शाम 06.37 से रात 08.44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. सोम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने शिव कृपा मिलती है.

सोम प्रदोष व्रत शिवलिंग जलाभिषेत

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चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज प्रदोष व्रत है. सोमवार का दिन होने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है.
चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज प्रदोष व्रत है. सोमवार का दिन होने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है.
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सोम प्रदोष व्रत पर आज पूजा के लिए शाम 06.37 से रात 08.44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. आप मंदिर या घर कहीं भी भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक कर सकते हैं. हालांकि शिवालय में जलाभिषेक करना सर्वोत्तम होता है.
सोम प्रदोष व्रत पर आज पूजा के लिए शाम 06.37 से रात 08.44 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. आप मंदिर या घर कहीं भी भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक कर सकते हैं. हालांकि शिवालय में जलाभिषेक करना सर्वोत्तम होता है.
Published at : 16 Mar 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Jalabhishek Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 Som Pradosh Vrat 2026

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