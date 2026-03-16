सोमवार चंद्रमा का दिन माना जाता है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत के दिन सफेद वस्त्र जैसे धोती, गमछा, गर्म से बचने के लिए सफेद रूमाल आदि दान कर सकते हैं. मान्यता है इससे चंद्र दोष शांत होता है और जीवन में चल रहा तनाव कम होने लगता है.