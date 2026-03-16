मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. व्यवसाय में बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आमदनी बढ़ेगी और समाज में मान-सम्मान भी मिलेगा. परिवार का माहौल भी खुशहाल रहेगा.

Career: नौकरी और व्यवसाय दोनों में मनचाहा लाभ मिल सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

Finance: आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं और आय में वृद्धि हो सकती है.

Love: लव लाइफ और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Health: विशेष रूप से महिलाओं को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

विशेष उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

वृष राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है. जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे और मेहनत का फल मिलेगा.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है.

Love: परिवार और संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात बन सकती है.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा महसूस करेंगे.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

विशेष उपाय: जरूरतमंदों को कपड़े या आवश्यक वस्तुएं दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है और कार्यक्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Career: नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

Love: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

Health: मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

विशेष उपाय: मछलियों को आटा डालें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताने का है. कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति से दूर रहना बेहतर रहेगा.

Career: नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन सहकर्मियों की सलाह लेना जरूरी होगा.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

Love: परिवार और संतान से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Health: मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

विशेष उपाय: भगवान शिव की पूजा करें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. मेहनत और ईमानदारी का अच्छा परिणाम मिलेगा और समाज में पहचान बढ़ेगी.

Career: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

Love: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

विशेष उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे.

Career: साझेदारी के व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से हल निकाल लेंगे.

Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

Love: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

Health: परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

विशेष उपाय: गणेश जी के दर्शन करें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी से आर्थिक मामलों में सहयोग मिल सकता है.

Career: मीडिया और शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है.

Finance: आय में सुधार के संकेत मिल रहे हैं.

Love: दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

विशेष उपाय: गाय को पका हुआ चावल खिलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है. व्यापार में लाभ के संकेत मिलेंगे और परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी.

Career: व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, खासकर किसी उपहार या खरीदारी पर.

Love: रिश्तों में मधुरता बनाए रखें.

Health: स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

विशेष उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान से लाभ मिल सकता है.

Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है.

Love: वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

विशेष उपाय: भगवान शिव की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी समस्या का समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं.

Finance: व्यापारियों को मनचाहा लाभ मिलने के संकेत हैं.

Love: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

Health: रक्तचाप से संबंधित समस्या हो सकती है, सावधानी रखें.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

विशेष उपाय: मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और अधिकारी आपकी सराहना करेंगे.

Finance: व्यापार में किसी महिला मित्र की मदद से लाभ मिल सकता है.

Love: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

विशेष उपाय: शनिदेव की पूजा करें.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन व्यस्तता भरा रह सकता है. मेहनत से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं.

Career: नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं.

Finance: धन लाभ की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Love: दांपत्य जीवन में संतुलन बनाए रखें.

Health: आराम करने से स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

विशेष उपाय: मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें.