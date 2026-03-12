Surya Shani Yuti: 15 मार्च को करीब आएंगे पिता-पुत्र, सूर्य-शनि की युति से 3 राशियों का हाल बेहाल

शनि फिलहाल मीन राशि में हैं और 15 मार्च 2026 को सूर्य का गोचर भी इसी राशि में होगा. ऐसे में पूरे 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य-शनि की युति बनेगी, जोकि बेहद दुर्लभ संयोग है.