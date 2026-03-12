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Surya Shani Yuti: 15 मार्च को करीब आएंगे पिता-पुत्र, सूर्य-शनि की युति से 3 राशियों का हाल बेहाल
Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य और शनि ग्रह की युति बनेगी. एक ही राशि में रहकर पिता (सूर्य)-पुत्र (शनि) कन्या, धनु और कुंभ राशियों के लिए जीवन को प्रभावित करेंगे.
सूर्य शनि युति 2026
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Published at : 12 Mar 2026 06:30 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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