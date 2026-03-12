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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Shani Yuti: 15 मार्च को करीब आएंगे पिता-पुत्र, सूर्य-शनि की युति से 3 राशियों का हाल बेहाल

Surya Shani Yuti: 15 मार्च को करीब आएंगे पिता-पुत्र, सूर्य-शनि की युति से 3 राशियों का हाल बेहाल

Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य और शनि ग्रह की युति बनेगी. एक ही राशि में रहकर पिता (सूर्य)-पुत्र (शनि) कन्या, धनु और कुंभ राशियों के लिए जीवन को प्रभावित करेंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Mar 2026 08:32 AM (IST)
Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य और शनि ग्रह की युति बनेगी. एक ही राशि में रहकर पिता (सूर्य)-पुत्र (शनि) कन्या, धनु और कुंभ राशियों के लिए जीवन को प्रभावित करेंगे.

सूर्य शनि युति 2026

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शनि फिलहाल मीन राशि में हैं और 15 मार्च 2026 को सूर्य का गोचर भी इसी राशि में होगा. ऐसे में पूरे 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य-शनि की युति बनेगी, जोकि बेहद दुर्लभ संयोग है.
शनि फिलहाल मीन राशि में हैं और 15 मार्च 2026 को सूर्य का गोचर भी इसी राशि में होगा. ऐसे में पूरे 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य-शनि की युति बनेगी, जोकि बेहद दुर्लभ संयोग है.
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पंचांग के अनुसार, 15 मार्च को रात 1:08 बजे सूर्य कुंभ राशि की यात्रा को विराम देते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे. सूर्य के मीन राशि में आते ही शनि के साथ सूर्य की युति बनेगी.
पंचांग के अनुसार, 15 मार्च को रात 1:08 बजे सूर्य कुंभ राशि की यात्रा को विराम देते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे. सूर्य के मीन राशि में आते ही शनि के साथ सूर्य की युति बनेगी.
Published at : 12 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Sun Transit Shani Dev Surya Shani Yuti Gochar 2026 Rashifal 2026 Surya Gochar 2026

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