क्या Kim Jong Un नास्तिक है? जानिए नॉर्थ कोरिया में लोग किस धर्म को मानते हैं?

उत्तर कोरिया (North Korea) के शासक किम जोंग उन (kim jong un) के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा. उत्तर कोरिया ने हाल ही में ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और हमले की कड़ी निंदा की है. उत्तर कोरिया प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमेरिका के इतिहास का सबसे बेशर्म कदम बताया है. युद्ध से इतर कभी आपने सोचा है कि, उत्तर कोरिया में किस धर्म का पालन किया जाता है? या फिर किम जोंग उन किस धर्म को मानता है?