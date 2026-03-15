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क्या Kim Jong Un नास्तिक है? जानिए नॉर्थ कोरिया में लोग किस धर्म को मानते हैं?
Kim jong un religious beliefs: नॉर्थ कोरिया ने बीते दिन शनिवार को जापान सागर की तरफ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं. परमाणु हथियारों से दुनिया को डराने वाला किम जोंग आखिर किस धर्म को मानता है?
किम जोंग उन किस धर्म को मानते हैं?
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Published at : 15 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Tags :Japan Christmas North Korea Kim Jong Un
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प्रेम कुमारJournalist
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