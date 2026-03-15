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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मक्या Kim Jong Un नास्तिक है? जानिए नॉर्थ कोरिया में लोग किस धर्म को मानते हैं?

क्या Kim Jong Un नास्तिक है? जानिए नॉर्थ कोरिया में लोग किस धर्म को मानते हैं?

Kim jong un religious beliefs: नॉर्थ कोरिया ने बीते दिन शनिवार को जापान सागर की तरफ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं. परमाणु हथियारों से दुनिया को डराने वाला किम जोंग आखिर किस धर्म को मानता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Mar 2026 06:05 PM (IST)
Kim jong un religious beliefs: नॉर्थ कोरिया ने बीते दिन शनिवार को जापान सागर की तरफ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं. परमाणु हथियारों से दुनिया को डराने वाला किम जोंग आखिर किस धर्म को मानता है?

किम जोंग उन किस धर्म को मानते हैं?

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उत्तर कोरिया (North Korea) के शासक किम जोंग उन (kim jong un) के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा. उत्तर कोरिया ने हाल ही में ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और हमले की कड़ी निंदा की है. उत्तर कोरिया प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमेरिका के इतिहास का सबसे बेशर्म कदम बताया है. युद्ध से इतर कभी आपने सोचा है कि, उत्तर कोरिया में किस धर्म का पालन किया जाता है? या फिर किम जोंग उन किस धर्म को मानता है?
उत्तर कोरिया (North Korea) के शासक किम जोंग उन (kim jong un) के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा. उत्तर कोरिया ने हाल ही में ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और हमले की कड़ी निंदा की है. उत्तर कोरिया प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमेरिका के इतिहास का सबसे बेशर्म कदम बताया है. युद्ध से इतर कभी आपने सोचा है कि, उत्तर कोरिया में किस धर्म का पालन किया जाता है? या फिर किम जोंग उन किस धर्म को मानता है?
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किम जोंग उन ने साल 2012 में अपने पिता (किम जोंग 2) की मौत के बाद उत्तर कोरिया का कार्यभार संभाला था. नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए किम एक राजनेता से भी कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं.
किम जोंग उन ने साल 2012 में अपने पिता (किम जोंग 2) की मौत के बाद उत्तर कोरिया का कार्यभार संभाला था. नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए किम एक राजनेता से भी कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं.
Published at : 15 Mar 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Japan Christmas North Korea Kim Jong Un

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प्रेम कुमारJournalist
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