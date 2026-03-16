शनि साढ़े साती के दौरान क्या होता है? यह आपकी किस्मत कैसे बदलती है?

वैदिक ज्योतिष में साढ़ेसाती 7.5 साल की वो अवधि होती है, जो शनि की नजर को दर्शाती है, जो जातक की चंद्र राशि पर पड़ती है. यह बिल्कुल सच है कि, कई बार परिस्थितियां काफी कठिन हो जाती हैं और बाधाएं सब कुछ असंभव बना देती हैं, और ऐसा आमतौर पर साढ़ेसाती की अवधि के दौरान होता है, जो ग्रहों की प्रतिकूलताओं और जीवन जीने की दिशा को प्रभावित करने वाले बदलावों का कारण बनती है. साढ़ेसाती आपके भाग्य को कैसे बदल सकती है, इसके बारे में सभी कुछ जानकारी यहां दी गई है.