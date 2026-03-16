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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोIndia Iran: असुर या अहुरा? आखिर क्यों भारत और ईरान की संस्कृति में बदल गए इन शब्दों के अर्थ?

India Iran: असुर या अहुरा? आखिर क्यों भारत और ईरान की संस्कृति में बदल गए इन शब्दों के अर्थ?

India Iran: प्राचीन धर्म इतिहास में अहुरा और असुर दो ऐसे शब्द हैं, जिनका संबंध भारत-ईरान की प्राचीन सभ्यता से है. लेकिन एक ही मूल से निकले इन शब्दों का अर्थ दोनों संस्कृतियों में बिल्कुल उल्टा हो गया.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Mar 2026 03:43 PM (IST)
India Iran: प्राचीन धर्म इतिहास में अहुरा और असुर दो ऐसे शब्द हैं, जिनका संबंध भारत-ईरान की प्राचीन सभ्यता से है. लेकिन एक ही मूल से निकले इन शब्दों का अर्थ दोनों संस्कृतियों में बिल्कुल उल्टा हो गया.

भारत ईरान की प्राचीन जड़ें

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भारतीय परंपरा में असुरों को दानव या देवताओं के शत्रु के रूप में देखा जाता है. वहीं दूसरी ओर ईरानी परंपरा में अहुरा को सर्वोच्च और दिव्य शक्ति माना गया.
भारतीय परंपरा में असुरों को दानव या देवताओं के शत्रु के रूप में देखा जाता है. वहीं दूसरी ओर ईरानी परंपरा में अहुरा को सर्वोच्च और दिव्य शक्ति माना गया.
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अहुरा और असुर दोनों शब्द एक ही प्राचीन मूल से निकले हैं, जिनका संबंध भारत और ईरान की प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है, लेकिन अर्थ अलग है.
अहुरा और असुर दोनों शब्द एक ही प्राचीन मूल से निकले हैं, जिनका संबंध भारत और ईरान की प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है, लेकिन अर्थ अलग है.
Published at : 16 Mar 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
India Iran Vedas INDIA #iran Zoroastrianism Ahura And Asura

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