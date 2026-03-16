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India Iran: असुर या अहुरा? आखिर क्यों भारत और ईरान की संस्कृति में बदल गए इन शब्दों के अर्थ?
India Iran: प्राचीन धर्म इतिहास में अहुरा और असुर दो ऐसे शब्द हैं, जिनका संबंध भारत-ईरान की प्राचीन सभ्यता से है. लेकिन एक ही मूल से निकले इन शब्दों का अर्थ दोनों संस्कृतियों में बिल्कुल उल्टा हो गया.
भारत ईरान की प्राचीन जड़ें
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Published at : 16 Mar 2026 03:43 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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