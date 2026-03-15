25 मार्च को बुध की चाल में बदलाव, इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत!

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, वाणी, बिजनेस और संचार से माना जाता है. जब बुध की चाल में परिवर्तन करता है, तो इसका असर लोगों की सोच, फैसले लेने की क्षमता और व्यावसायिक गतिविधियों में देखने को मिलती है. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा बदलकर दक्षिणमार्गी हो रहे हैं. बुध की चाल में इस परिवर्तन से कुछ राशियों के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं. चलिए जानते हैं बुध की चाल में होने वाले बदलाव से किन राशियों को खूब फायदा होगा?