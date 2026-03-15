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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचर25 मार्च को बुध की चाल में बदलाव, इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत!

25 मार्च को बुध की चाल में बदलाव, इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत!

Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, बिजनेस और संचार के कारक माने जाते हैं. 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा में परिवर्तन कर दक्षिणमार्गी हो रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए लकी है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, बिजनेस और संचार के कारक माने जाते हैं. 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा में परिवर्तन कर दक्षिणमार्गी हो रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए लकी है.

बुध वक्री 25 मार्च 2026

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वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, वाणी, बिजनेस और संचार से माना जाता है. जब बुध की चाल में परिवर्तन करता है, तो इसका असर लोगों की सोच, फैसले लेने की क्षमता और व्यावसायिक गतिविधियों में देखने को मिलती है. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा बदलकर दक्षिणमार्गी हो रहे हैं. बुध की चाल में इस परिवर्तन से कुछ राशियों के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं. चलिए जानते हैं बुध की चाल में होने वाले बदलाव से किन राशियों को खूब फायदा होगा?
वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, वाणी, बिजनेस और संचार से माना जाता है. जब बुध की चाल में परिवर्तन करता है, तो इसका असर लोगों की सोच, फैसले लेने की क्षमता और व्यावसायिक गतिविधियों में देखने को मिलती है. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा बदलकर दक्षिणमार्गी हो रहे हैं. बुध की चाल में इस परिवर्तन से कुछ राशियों के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं. चलिए जानते हैं बुध की चाल में होने वाले बदलाव से किन राशियों को खूब फायदा होगा?
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नवग्रहों के राजकुमार बुध हैं. जो बुद्धि, वाणी, संचार, शिक्षा, व्यापार, गणित और लेखन के कारक हैं. वहीं बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं. ग्रहों में चंद्रमा के बाद बुध सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, इस वजह से बुध ग्रह को क्षिप्रगामी भी कहा जाता है.
नवग्रहों के राजकुमार बुध हैं. जो बुद्धि, वाणी, संचार, शिक्षा, व्यापार, गणित और लेखन के कारक हैं. वहीं बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं. ग्रहों में चंद्रमा के बाद बुध सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, इस वजह से बुध ग्रह को क्षिप्रगामी भी कहा जाता है.
Published at : 15 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Budh Gochar Mercury Retrograde Astrology 2026

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