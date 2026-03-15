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25 मार्च को बुध की चाल में बदलाव, इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत!
Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, बिजनेस और संचार के कारक माने जाते हैं. 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा में परिवर्तन कर दक्षिणमार्गी हो रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए लकी है.
बुध वक्री 25 मार्च 2026
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Published at : 15 Mar 2026 06:03 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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